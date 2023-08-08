«Это был тотальный позор». Макгрегор жёстко наехал на Диаза и выбивает трилогию

Конор Макгрегор – гениальный боец. Он уже давно не появляется в октагоне, но продолжает оставаться в центре всеобщего внимания. А ещё ирландец всем своим видом показывает, что совсем скоро будет драться в UFC. Правда, вместо реальной подготовки к потенциальному бою Ноториус никак не может определиться с соперником. В списке возможных целей уже есть Майкл Чендлер и Джастин Гэтжи. А теперь Макгрегор дописал туда ещё одну фамилию.

Конор решил жёстко наехать на Нейта Диаза. Он раскритиковал главного гангстера UFC за боксёрский поединок с блогером Джейком Полом: «Я подам твою печень на бутерброде в трилогии. Даже не буду бить тебя по лицу. Твоё выступление накануне было ужасным. Пол просто тормоз, он абсолютный мусор. Движения назад такие, будто я смотрел бой на перемотке. Святой боже, это был тотальный позор. Даже Ронда написала мне, что ты ничего не сделал».

Возможно, Конор действительно хочет закрыть вопрос с Нейтом, поскольку пока в их противостоянии ничья. Первый поединок остался за Диазом, победившим удушающим приёмом во втором раунде. А победа Макгрегора была добыта лишь судейским решением, причём раздельным. Скорее всего, самолюбие ирландца до сих пор задето, поскольку полноценно поквитаться за досрочное поражение не получилось.

Кроме того, ирландец прекрасно понимает, что из всех потенциальных соперников именно Диаз, пожалуй, является самым простым. Чендлер, конечно, проиграл в трёх из четырёх последних матчей в UFC. Но уступал он исключительно топам – Чарльзу Оливейре, Джастину Гэтжи, Дастину Порье. И каждый раз устраивал с ними яркую рубку. Поэтому потенциальный поединок с Майклом может причинить здоровью Ноториуса большой ущерб. Ещё опаснее возможный поединок с Гэтжи. Тот только что разбил Порье, причём сделал это красивейшим образом. Он находится на пике формы, поэтому может попросту деклассировать ирландца.

На этом фоне просто прекрасным вариантом выглядит Диаз. С последнего поединка с Конором, который прошёл в августе 2016 года, Нейт провёл всего лишь четыре боя. Хорхе Масвидалю и Леону Эдвардсу уступил, Энтони Петтиса и Тони Фергюсона – победил. Но в целом понятно, что форма Стоктонского гангстера далека от идеального состояния. То же самое было видно и в бою с Полом. Складывалось ощущение, что, если бы на месте блогера был более мастеровитый соперник, Нейт улетел бы в нокаут уже в первых раундах.

Конор – опытный боец. И он прекрасно понимает, что поединок с Диазом поможет вернуться в UFC довольно безболезненно. Вот только возникают большие вопросы относительно того, действительно ли этого хочет сам Ноториус. А может, стоит провести с Нейтом поединок по правилам бокса? Там можно сорвать даже больше денег.