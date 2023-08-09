Макгрегор победил Чендлера, а Дана Уайт выбрал лучший бой сезона. Новая серия TUF 31

В 11-й серии The Ultimate Fighter Джейсон Найт и Курт Холобау определяют очередного финалиста сезона. В преддверии поединка бойцы разговаривают между собой в доме и обещают закатить бескомпромиссную рубку. Найт даже клянётся не идти в борьбу без лишней необходимости. Оба признают, что их стиль располагает к тому, что бой пройдёт в стойке.

Чендлер опять самоустраняется, так как и Холобау, и Найт представляют его команду: «Максимум, что мы будем делать, так это вести бойцов по времени, подбадривать, давать воду и класть лёд на шею. Если они попросят дать оценку раунду, то сделаем и это».

Оба соперника вспоминают, что должны были встретиться ещё 10 лет назад, когда оба были непобеждёнными бойцами, но тогда всё сорвалось из-за аварии, в которую попал Джейсон. Тем временем всех участников шоу привезли в «Apex», где, как им сообщили, пройдёт испытание тренеров. Там их встретили Дана Уайт и известный октагон-анонсер Брюс Баффер. Суть испытания в викторине, которая проходит в ледяной ванной. Соревнование состоит из трёх этапов: вопросы по истории UFC, затем история The Ultimate Fighter и в заключении Макгрегора и Чендлера будут спрашивать друг о друге. Победитель получает $ 10 тысяч и по $ 1,5 тысячи на своих бойцов. Чендлер признаётся, что викторина — худший вариант для него, так как он просто не держит в голове подобную информацию.

Дополнительная сложность в том, что температура воды в ванной — всего 4°С, и тот же Чендлер трясся на протяжении всего испытания. В первом раунде лучше был Конор, во втором бойцы давали исключительно одинаковые ответы, и всё решил третий раунд. Забавно, что один из вопросов Чендлеру был «В каком раунде Макгрегора засабмитил Хабиб Нурмагомедов?». В итоге Конор выиграл со счётом 16:14, и Майкла это действительно расстроило. Он объяснил, что было неприятно проиграть Макгрегору хоть в чём-то, и чувствует, что подвёл свою команду.

Далее нас переносят к бою. Интересно, что во время дуэли взглядов Найт помолился за обоих бойцов. После взвешивания соперники уже традиционно получают возможность поговорить с родными по видеосвязи. Холобау очень растрогался при виде жены и детей, даже прослезился.

Сам поединок, как и ожидалось, начинается с разменов в стойке. Холобау действует быстрее и точнее и уже за минуту открывает сечку Найту на носу. Курт активнее прессингует, но при этом ещё и успевает грамотно перекрываться, прижимает Джейсона к сетке и периодически потрясает его. Найт отвечает своими выпадами, однако за счёт более точной работы Холобау выигрывает пятиминутку.

Второй раунд начинается так же, как и первый. При этом очевидно, что Курт выглядит свежее, двигается лучше и продолжает оказывать серьёзное давление. Найт периодически успевает ещё и поговорить в октагоне. Например, отмечает, что у него сломан нос. В итоге Холобау после очередного тяжёлого попадания потрясает соперника и начинает выверенными ударами припечатывать его к сетке. Всё заканчивается остановкой боя, потому что Курт уже смял Джейсона и не оставил тому шансов. Дана Уайт в приятном шоке и говорит, что это лучший бой сезона. Макгрегор тоже впечатлен и считает, что этот поединок станет классикой шоу.

Таким образом, Холобау удивил всех тем, как он умеет давить, и проследовал в финал шоу. На турнире UFC 292 он сразится с Остином Хаббардом за право вернуться в промоушен. А в заключительной серии нас ждёт поединок между Коди Гибсоном и Рико ДиСцулло, которые определят последнего финалиста 31-го сезона.