Восхитивший Уайта президент, Гончаров или Вартанян? Рейтинг главных звёзд АСА

Лига АСА давно и прочно обосновалась в топе российских промоушенов смешанных единоборств. Чаще всего оттуда мы получаем яркие истории, интересных персонажей и, конечно же, зрелищные бои. По качеству выдаваемого продукта АСА может считаться лучшей российской лигой, но этого им мало. Руководство стремится превзойти даже UFC. Мы постарались собрать десять главных звёзд этой организации, которые могли бы помочь им добиться поставленной цели. Если кого-то упустили, пишите в комментариях.

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