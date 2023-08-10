Восхитивший Уайта президент, Гончаров или Вартанян? Рейтинг главных звёзд АСА

Лига АСА давно и прочно обосновалась в топе российских промоушенов смешанных единоборств. Чаще всего оттуда мы получаем яркие истории, интересных персонажей и, конечно же, зрелищные бои. По качеству выдаваемого продукта АСА может считаться лучшей российской лигой, но этого им мало. Руководство стремится превзойти даже UFC. Мы постарались собрать десять главных звёзд этой организации, которые могли бы помочь им добиться поставленной цели. Если кого-то упустили, пишите в комментариях.
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Эдуард Вартанян
Эдуард Вартанян на сегодня считается одной из главных звёзд АСА. Он выступал ещё тогда, когда лига носила название АСВ и даже претендовал на титул. Впрочем, пока вершиной карьеры Вартаняна в ММА остаётся пояс временного чемпиона организации, завоёванный в 2017 году, и эффектная победа в Гран-при лёгкого веса в 2023 году. Там Эдуард в эффектном стиле разнёс Артёма Резникова и выиграл противостояние, а также миллион долларов. Сейчас боец решает, где ему продолжать карьеру, но склоняется к тому, чтобы остаться в АСА и ещё раз побороться за титул.
Артём Резников
Артём Резников сделал себе имя в казахстанских промоушенах, где начинал карьеру в ММА. Боец стартовал с девяти побед подряд. Затем были поражение и ещё пять побед. По-настоящему неудачным для Артёма стал 2016 год, где он потерпел четыре поражения подряд. В АСА Резников дебютировал в октябре 2019 года и сразу продемонстрировал публике свою фишку — удушающий «север-юг». Пять побед кряду помогли казахстанскому спортсмену выйти в финал Гран-при лёгкого веса, где он встретился с Вартаняном. Это первое и пока единственное поражение Резникова в АСА, но даже с ним он остаётся одним из самых ярких бойцов промоушена.
Аскар Аскаров
Пожалуй, имя Аскарова — одно из самых громких в АСА. Аскара знают как бойца, у которого есть с детства проблемы со слухом, но они не помешали ему добиться успеха. В своё время он даже выигрывал золото по вольной борьбе на Сурдлимпийских играх. В ММА он становился чемпионом АСВ и ярко проявил себя в UFC. Там Аскаров выигрывал у нынешнего чемпиона промоушена Александра Пантожи, а также доходил до второй строчки рейтинга наилегчайшего веса и был близок к титулу, но по состоянию здоровья покинул организацию в 2022 году. Спустя год Аскар объявил о возвращении в ММА и подписал контракт с АСА, где ему только предстоит дебютировать.
Майрбек Хасиев
Хасиев — довольно влиятельная фигура в российских ММА. В своё время он создал промоушен ACB, которой отлично раскрутил и вывел на международный уровень. После ACB объединился с WFCA, и так появился АСА. Сейчас это одна из главных российских лиг, Хасиев ставит амбициозные цели обойти UFC. К слову, в американском промоушене о Майрбеке знают. Нашумевшая история, когда он остановил поединок Али Багова и Рашида Магомедова, долетела и до Даны Уайта, который восхитился поступком главы АСА и признался, что порой и сам готов выкинуть что-то подобное.
Евгений Гончаров
Гончаров в своё время успел стать чемпионом лиги WCFA. Причём сделал это в весьма брутальном стиле, нокаутировав Зелимхана Умиева. Позже Евгений присоединился к АСА и на правах бывшего чемпиона получил право сразиться за титул в новой лиге. Из-за тычка в глаз со стороны Гончарова его первый поединок с Тони Джонсоном был признан несостоявшимся. Однако спустя два месяца россиянин победил Тони и завоевал пояс чемпиона, который утратил уже в следующем бою с Мухуматом Вахаевым. Спустя годы Гончаров взял реванш, а затем прагматично выиграл у Алихана Вахаева и снова начал править в тяжёлом весе АСА.
Муслим Магомедов
Муслим на данный момент является непобеждённым и неоспоримым чемпионом АСА в полутяжёлом весе. Уроженец Дагестана попал в лигу в 2019 году и с тех пор успел одержать восемь побед. Прорвавшись к титульному бою с Евгением Егембердиевым, Магомедов убедительно выиграл у казахстанского спортсмена и завоевал пояс. С тех пор Муслим дважды защищал свой статус чемпиона — сначала провёл кимуру Григору Матевосяну, а потом техническим нокаутом победил Олега Оленичева. Пока Магомедов не собирается покидать АСА, но ему только 28 лет, и перед ним открыты хорошие перспективы и возможности попробовать себя и за океаном.
Олег Борисов
Олег выступает в профессиональных ММА с 2007 года. За его плечами участие в самых разных лигах и бои с самыми разными соперниками. Долгое время единственным бойцом, который выиграл у Борисова, был Тимур Валиев, который успел позже засветиться в UFC. Олег же после нескольких успешных лет в Fight Nights перебрался в АСВ, а затем остался в промоушене и после его переименования. С 2019 по 2020 год ветеран смешанных единоборств потерпел три поражения кряду, но в итоге смог перезагрузиться и сейчас идёт на серии из пяти побед. Последние четыре боя Борисов выиграл решениями, но тем не менее именно он сейчас владеет поясом чемпиона АСА в легчайшем весе.
Абдул-Азиз Абдулвахабов
Абдулвахабов, по сути, ветеран АСВ и АСА. В своё время он завоевал титул чемпиона АСВ, выиграв у Эдуарда Вартаняна, который также представлен в этой подборке. Затем Абдул-Азиз дважды защитил титул, но лишился пояса, встретившись с Али Баговым. Под эгидой АСА Абдулвахабов провёл четыре поединка и выиграл во всех. В том числе стал чемпионом, победив Александра Сарнавского. В 2021 году боец хотел попробовать свои силы в PFL, но не срослось с визой. Причём в промоушене уже анонсировали его бой, однако АСА вернула своего чемпиона. Тем не менее Абдул-Азиз простаивает уже почти два года, но лига не торопит своего бойца и ждёт его возвращения в клетку.
Алихан Вахаев
Алихан на протяжении всей профессиональной карьеры выступал только в ACB, WFCA и АСА. У него лишь три поражения в ММА, одно из которых ему нанёс нынешний боец UFC Волкан Оздемир. После этого Вахаев выдал серию из восьми побед подряд и смог даже добраться до титула, выиграв у Салимгерея Расулова. Удержать пояс надолго не удалось, и Алихан уже в следующем поединке потерпел поражение от Гончарова. Тем не менее это по-прежнему один из самых ярких бойцов лиги, и в дальнейшем он снова будет претендовать на титул.
Абубакар Вагаев
Универсал, представляющий клуб «Ахмат», уже давно выступает в ACB, WFCA и АСА. Почти вся карьера Вагаева связана с этими лигами. У Абубакара довольно широкий послужной список, с Ясубеем Эномото он, например, встречался дважды. В 2021 году чеченский боец вышел на титульный поединок и выиграл у Мурада Абдулаева единогласным решением, а затем и защитил титул в бою с Устармагомедом Гаджидаудовым. Лишил Вагаева титула Виталий Слипенко, эффектно нокаутировав Абубакара во втором раунде.
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