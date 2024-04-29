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Тайсон рассказал, как он готовится к поединку с Полом

Тайсон рассказал, как он готовится к поединку с Полом
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон рассказал о подготовке к поединку с Джейком Полом.

«Шесть недель я не курю и не занимаюсь сексом. Почему? Дисциплина. Знаете, дисциплина – это делать то, что любите делать, делать, то, что ненавидите делать, но делать это так, будто вам это нравится», – приводит слова Тайсона Forbes.

Напомним, в предыдущий раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Джейк Пол, в свою очередь, провёл свой последний поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде. Джейк имеет в своём активе девять побед и одно поражение.

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