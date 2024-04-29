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Алексей Тищенко: у Фьюри больше шансов на победу в бою с Усиком

Алексей Тищенко: у Фьюри больше шансов на победу в бою с Усиком
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался по поводу предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком.

«Когда об этом бое говорили ещё года четыре назад, я отдавал предпочтение Усику. Сейчас в этой ситуации мне кажется, что у Фьюри больше шансов на победу. Хотя бой будет очень непредсказуемый, непонятный. Сложно предсказать, кто победит. Мне почему-то кажется, что выиграет Фьюри», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести бой 17 февраля, однако Тайсон получил рассечение во время спарринга и был вынужден отказаться от выступления. После этого поединок назначили на 18 мая.

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