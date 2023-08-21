Готовится к боксу или бережёт репутацию? Фёдор Емельяненко больше не президент Союза ММА

19 августа стали появляться сообщения о том, что Фёдор Емельяненко во второй раз решил досрочно покинуть пост главы Союза ММА России и оставил временное руководство на своём протеже Андрее Терентьеве. Он же спустя сутки подтвердил информацию об уходе легендарного бойца, но, по сути, конкретных причин не назвал.

«Фёдор Емельяненко подал заявление об отставке, ушёл с поста президента, но остался в Союзе ММА России и продолжит работу. Он сейчас или будет почётным президентом, или возглавит наблюдательный совет нашей организации. Каких-то конфликтных ситуаций у нас нет, но ему сейчас некогда заниматься ежедневной рутинной работой. Я пока буду исполнять обязанности президента Союза ММА, и мы совместно будем решать все повседневные вопросы. Выборы президента Союза ММА России пройдут на нашей ежегодной конференции, которая состоится в Москве в конце года», — рассказал Терентьев «РИА Новости Спорт».

Вся эта ситуация отправляет нас мыслями в 2018 год, когда Емельяненко уже выдал нечто похожее. Он возглавлял Союз ММА с момента его основания в 2012 году, а спустя шесть лет решил, что ему сложновато и карьеру профессиональную продолжать, и управлять структурой. И преемником стал его бывший спарринг-партнёр Радмир Габдуллин. Сам Фёдор скромно занял должность главы наблюдательного совета. К слову, этот орган был создан именно под специальную должность для Емельяненко. Такая структура управления продержалась почти четыре года. Габдуллин за это время постепенно наработал собственный авторитет, пригласил своих людей, в частности, Ленара Ганеева, и даже выбил спонсоров для Союза — «Уралкалий» и «Уралхим».

По сей день у нас могут быть только догадки, что на самом деле случилось между друзьями, но Фёдор в апреле 2022 года решил уйти из организации с концами: «Для себя я нашел единственный выход — уйти из Союза, так как устал оправдывать действия Радмира его неопытностью и горячностью».

Тогда писали, что, возможно, Габдуллина сгубила самостоятельность. Последнему Императору не понравилось, что его ставленник перестал слушать советы, хотя обещал прислушиваться, да и якобы у легендарного бойца возникли вопросы к финансовой деятельности президента Союза.

Емельяненко в интервью MMA.Metaratings.ru объяснял: «Радмир говорит обо мне хорошо, но только на людях, а за спиной делает свои дела, которые периодически отражаются на моей репутации не самым лучшим образом. Ради справедливости, поясню ситуацию. О своём уходе из Союза я сообщил Радмиру 28 марта, но он не посчитал нужным уведомить об этом Президиум. Подождав два дня, я отправил информационное письмо членам президиума, так как считаю, что если действующий президент не сообщил, то из уважения к коллегам я должен сделать это сам. К сожалению, информация об этом появилась в прессе. После чего действующий президент Союза не упустил возможность оставить язвительный комментарий о моём уходе, чем спровоцировал повышенный интерес общественности к происходящему внутри организации».

Президиум после этого объявил Габдуллину вотум недоверия и назначил досрочные выборы, где соперником Радмира стал Андрей Терентьев. Но по ходу пьесы на сцене появился сам Фёдор Емельяненко. Он неожиданно решил поучаствовать в выборах, и Терентьев по такому случаю снял свою кандидатуру. Разумеется, шансов у Габдуллина не было. Фёдор прямо в зале заявил, что Ленар Ганеев уволен, а спустя некоторое время в отставку подал и бывший президент.

«Я ему объяснил, что не сработается с коллективом, и он написал заявление», — рассказал тогда Емельяненко.

Сейчас, спустя год правления Последний Император снова засобирался «на выход», но, как и в прошлый раз, будет присматривать за тем, кого оставляет вместо себя. Реальные причины очередного ухода Фёдора нам неизвестны, поэтому можем только предполагать.

Одной из самых популярных версий является июньский скандал, связанный со смертью юного бойца ММА. Нв турнире в Амурской области один из поединков завершился трагедией. 16-летний боец Богдан Пушкарёв получил удар ногой в голову с разворота и позже скончался в больнице. Согласно регламенту соревнований, бойцы 16 и 17 лет должны были биться в шлемах, но правилом пренебрегли. Разумеется, в сторону Союза ММА тоже прилетело. В конце июня стало известно, что Министерство спорта лишило организацию аккредитации на три месяца. Теперь даже нет понимания, сможет ли Союз ММА проводить турниры в дальнейшем, так что вполне вероятен вариант, что Фёдор слегка устраняется от этого дела, чтобы не запятнать свою репутацию. Причём он ведь обещал лично заняться ситуацией и привнести некоторые изменения в российские ММА. Вряд ли это уже было сделано за такой короткий срок.

Другая версия — Емельяненко так хочет в бокс, что решил снять с себя лишние обязательства. Фёдор ведь в последнее время начал заигрывать с возможностью побоксировать. Сначала сказал, что хочет настоящий профессиональный поединок, а недавно назвал 57-летнего Майка Тайсона в качестве желаемого соперника. Уже не раз отмечалось, что Емельяненко активно тренируется и готовится к возможному бою. Вопрос только в том, тянет ли это на серьёзную причину ухода из Союза?

В любом случае сам Фёдор пока никак не прокомментировал уход, так что нам пока остаётся только гадать. И ждать, вдруг на выборах в конце года вновь всплывёт кандидатура Емельяненко. Однако, видимо, сначала нужно дождаться окончательного решения Министерства спорта по поводу судьбы Союза ММА.