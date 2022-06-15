Емельяненко выиграл ещё один бой. Фёдор в прямом смысле всех перехитрил

Главная новость 14 июня 2022 года дня пришла из Союза ММА России. Там состоялись внеочередные президентские выборы, которые неожиданно выиграл Фёдор Емельяненко. Неожиданно, потому что изначально Последний Император не выказывал желания баллотироваться. Конкурентом действующего президента Радмира Габдуллина был Андрей Терентьев, но кандидат снялся с выборов в пользу Емельяненко. Хитрый план? Совершенно верно.

«Я давно уже с нашими регионами разговаривал. Везде, где я был, меня просили возглавить Союз. Окончательное и бесповоротное решение я принял вчера», — заявил журналистам Емельяненко после окончания конференции Союза.

Фёдор уверенно выиграл голосование и вернул себе пост, на котором уже трудился с 2012 по 2018 год. Причём знаменитый боец тогда покинул должность по собственному желанию, передав бразды правления своему другу и бывшему спарринг-партнёру Радмиру Габдуллину. Поначалу между товарищами было полное взаимопонимание — Фёдор и Радмир только и делали, что обменивались комплиментами через прессу. Но потом что-то поменялось.

В марте 2022 года Емельяненко оборвал сотрудничество с Союзом ММА, демонстративно покинув почётный пост председателя. Причиной решения боец назвал несогласие с политикой Габдуллина. Фёдор призвал бывшего друга уйти в отставку, после чего между ними началась аккуратная медиавойна. В которую включались и третьи лица: в частности, жёстко «закусился» с Емельяненко знаменитый Александр Шлеменко.

В итоге Последний Император снова возглавил Союз ММА России. И во время общения с журналистами было очевидно, насколько тяжело далось Фёдору это решение. Амбиции великого бойца никуда не делись.

«Это никуда не ушло, всё ещё обсуждается. Я надеюсь, что Бейдер (Райан – чемпион Bellator в тяжёлом весе. – Прим. «Чемпионата») согласится. Если же он откажется, значит, будет другой соперник. Списка нет, я никого не подбирал. Наверное, кто-то из первой пятёрки, но не Валентин (Молдавский – боец Fedor Team, претендент на титульный бой. – Прим. «Чемпионата»). Поживём, посмотрим», — сообщил журналистам Емельяненко.

Однако пускать на самотёк ситуацию в Союзе он не намерен.

«Нужно почистить его от всяких проходимцев. И безответственный людей. Как долго это будет продолжаться, не знаю. Но мы почистим сейчас нашу организацию», — заявил Фёдор.

И буквально сразу начал подкреплять заявления делами. Первым был уволен Ленар Ганеев, занимавший пост исполнительного директора Союза ММА. И произошло это прямо на заседании. Фёдор просто произнёс в микрофон: «Ленар, ты уволен!»

Фёдор Емельяненко и Радмир Габдуллин Фото: gabdradmir.ru

А вот главная интрига подвисла в воздухе. Радмир Габдуллин, конфликт с которым вернул Фёдору пост президента, остаётся в организации в должности вице-президента. Перед выборами когда-то близкий товарищ Последнего Императора выложил главный свой аргумент — спонсорство «Уралкалия». Заявив, что, если покинет организацию он, уйдёт и генеральный спонсор.

«Непонятные пока отношения (с Габдуллиным, которого именно Фёдор привёл в Союз ММА. — Прим. «Чемпионата»). Но в ближайшее время мы встретимся, расставим все точки. Он избран вице-президентом и продолжит работу».

Однако заявление, что Емельяненко намерен провести аудит и посмотреть, в каком состоянии дела Союза, говорит о том, что кадровые изменения вполне возможны.