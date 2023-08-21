Боец одержал победу, не нанеся ни одного удара. Соперник просто испугался и сбежал

Турниры по смешанным единоборствам бывают разными. Одни буквально изобилуют яркими поединками, в других зрители откровенно скучают. Но OCTAGON 48 совершенно точно запомнится фанатам надолго. А всё потому, что именно в рамках этого турнира состоялся, пожалуй, самый странный бой за последнее время.
Кемаль Салих имел профессиональный рекорд 2-3. Немец рассчитывал, что получит соперника, который будет ему по зубам. Но организаторы решили иначе. В оппозиции оказался мощный Тимур Куаныш (2-0). Он стремительно набирает обороты и становится всё более грозной силой. Такой работой матчмейкеров Салих совершенно точно остался недоволен. А вот зрители ждали яркий поединок, поскольку хотели посмотреть, как именно Куаныш расправится с очередным соперником.
Подогревал интерес и стердаун, который получился напряжённым. Видимо, Салих решил буквально залезть сопернику под кожу. Он постоянно цеплялся и толкался с Куанышем, провоцировал и пытался вывести из себя. Правда, выглядело всё так, будто Тимур абсолютно спокоен, обо что и разбивались все старания Кемаля.
Кемаль вышел в клетку, но выглядел нервозно. А затем начал буквально рваться из октагона. Сначала в ситуацию попытался вмешаться секундант Салиха. Он на повышенных тонах настаивал на том, чтобы подопечный собрался с духом и всё-таки провёл поединок против опасного соперника. Но боец настойчиво рвался к выходу, оставаться не собирался. На этом шоу не закончилось.
Следующим усмирить Кемаля попытался судья. Он подошёл к спортсмену и начал уговаривать всё-таки провести поединок. Но и его старания успехом не увенчались. В итоге рефери подозвал бойцов в центр октагона и поднял руку Куаныша. Тот был очень рад. Действительно, не каждый раз получается отправить в свою копилку победу настолько легко.
Салих так и не согласился драться с Куанышем, но после завершения турнира попытался оправдаться перед болельщиками. Он заявил, что ни в коем случае не испугался, просто не нашёл в себе достаточной мотивации, чтобы провести бой. Но, говоря откровенно, такая версия особенного доверия не вызывает.
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