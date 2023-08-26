«Усик — старик». Дюбуа сотворит главную сенсацию в мире бокса?

Сегодня, 26 августа, во Вроцлаве состоится большой боксёрский вечер, который возглавит титульный бой в супертяжёлом весе. Александр Усик попробует защитить пояса чемпиона мира от молодого британца Даниэля Дюбуа.

Для Усика это ещё один шаг к тому, чтобы попробовать выйти на поединок за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри и заодно отвоевать первую строчку рейтинга P4P. Для Дюбуа — просто шанс всей жизни.

Промоутер Фрэнк Уоррен заверяет, что победителя сегодняшнего боя точно ждёт встреча с Цыганским королём: «Здесь нет пункта о бое-реванше, потому что это обязательная защита. Победитель продолжит борьбу за пояса и бросит вызов Тайсону в объединительном бою. Это произойдёт! Каким бы ни был результат, в начале следующего года состоится бой за бесспорный титул».

В целом практически все топовые боксёры мира отдают должное нокаутирующей мощи Дюбуа, но видят Усика явным фаворитом противостояния.

Деонтей Уайлдер и вовсе ждёт досрочной победы чемпиона и даже пытается угадать раунд, в котором это случится: «Как мне кажется, Усик одержит победу нокаутом. Полагаю, нокаут может случиться в восьмом раунде. Не думаю, что Дюбуа в полной мере восстановился после травмы».

Энтони Джошуа, который два раза подряд проигрывал Усику, высоко оценивает уровень мастерства бывшего соперника, но рассчитывает, что именно его соотечественник по итогам вечера выйдет из ринга с поясами: «Конечно, у Дюбуа есть шанс на победу. Однако это сложный вопрос. Дело в том, что Усик полагается на своё мастерство, а не на свою мощь, чтобы нокаутировать вас. Он будет боксировать вокруг вас, если вы ему это позволите. Удачи, Дюбуа, удачи, Дон Чарльз, удачи великому британскому боксу. Мы можем вернуть чемпионство в тяжёлом весе на нашу землю».

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко тоже поделился прогнозом на предстоящий поединок и не видит, за счёт чего Дюбуа вообще сможет что-то противопоставить сопернику: «Мне кажется, Александр вообще без проблем победит, слишком разного уровня боксёры. Поединок вообще неинтересен в спортивном плане, это спортсмены разного класса, и конкуренции там особой не будет. Победит Усик досрочно или нет — это единственный вопрос».

Единственный боксёр, который выигрывал у Дюбуа в профессионалах, Джо Джойс объяснил, в чём заключается шанс Даниэля, но не очень верит в такой исход: «Я думаю, Усик будет танцевать вокруг него. У Дюбуа не получится его ударить — он не мог пробить меня, когда мы дрались, поэтому не сможет пробить и Усика. У Дюбуа сильный удар, но невозможно попасть в того, кто здорово двигается. Усик будет танцевать вокруг него, засыпая ударами. Есть небольшой шанс, что Дюбуа хорошо попадёт в него, но я не считаю этот шанс реальным».

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй, напротив, считает, что статус глубокого аутсайдера даст некоторое преимущество Дюбуа и снимет с него груз: «Мне нравится, что на Дюбуа не оказывается никакого давления. У него есть всё, чтобы выиграть. Никто не ждёт, что он может устроить апсет. У него есть огневая мощь, и всё, что ему нужно – это один удар, один чистый удар.

Со стороны это выглядит как невыполнимая миссия, но мне нравится то, что я слышу от него. Он говорит о том, что Усику будет трудно и некомфортно, и это именно то, что ему нужно сделать. Он может упасть, получить травму, повредить лицо, но ему потребуется пройти через это, чтобы добраться до земли обетованной, если он хочет получить возможность серьёзно ворваться в супертяжёлый дивизион».

Легендарный Майк Тайсон и вовсе заявил, что ранее не видел соперника Усика в деле: «Никогда прежде не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре поставлю на чемпиона Усика».

Главный человек, который искренне верит в победу Дюбуа — это сам Даниэль. Он старался подключать достаточно жёсткий трэш-ток и вывести Усика из равновесия: «Для меня он старик. Я сломаю ему кости и отберу у него пояса. Дон Чарльз подготовил меня к этому бою. Это была тяжёлая работа. Теперь нужно пойти и взять своё. Чтобы там ни было — это мой момент».

Сам чемпион перед поединком был более сдержанным и подчёркнуто уважительным: «С уважением отношусь к нему. Некоторые люди в интернете что-то недооценивают. Я к каждому своему оппоненту отношусь с большим уважением.

Это претендент, и мне нужно выполнить то, что стоит передо мной. Если он претендует – мне нужно с ним отбоксировать. Я не собираюсь ни от кого бегать или искать какие-то удобные для себя моменты. Я не очень считаюсь с критикой или мнением других людей, но если так нужно, то это нужно просто сделать. Не могу сказать, что сильно за ним следил, но с какого-то момента, не помню, с кем он боксировал, я смотрел его поединки и с кем он боксирует. Я понимал, что, возможно, когда-нибудь мне с этим парнем придётся драться».

Итак, нам остаётся совсем немного времени для того, чтобы узнать, как закончится противостояние техники и мастерства против нокаутирующей мощи. И в ситуации, когда от андердога ничего не ждут, всегда есть возможность громкого апсета.