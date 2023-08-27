Не обошлось и без споров о судействе — на кону стояли миллионы.

Замковой — вечный чемпион, но и молодёжь в порядке. Все итоги чемпионата России по боксу

С 18 по 26 августа в Хабаровске прошёл чемпионат России по боксу. Соревнования принимала «Платинум Арена», которая стала настоящим Колизеем. Лучшие спортсмены страны боролись за 52 комплекта медалей и призовой фонд в 26 миллионов рублей. Зрители на протяжении девяти дней наблюдали за сражениями в 13 весовых категориях. И чемпионат России действительно получился грандиозным, оправдал самые смелые ожидания.

Большого количества сенсационных результатов не было. Но это лишь доказывает, что признанные лидеры и флагманы российского бокса приезжают на национальные соревнования предельно мотивированными. Эдмонд Худоян стал пятикратным чемпионом России, а Андрей Замковой завоевал рекордное восьмое золото. Раскрылись и молодые таланты. Первым в своей весовой категории оказался 19-летний Андрей Пегливанян.

Чемпионат России по боксу — 2023 Фото: vk.com/rusboxing

А ещё «золотыми» оказались Баир Батлаев, Евгений Ляшков, Аршак Товмасян, Габил Мамедов, Тархан Идигов, Сергей Сергеев, Джамбулат Бижамов, Вадим Щеблыкин, Рамазан Ханапиев и Ярослав Дороничев.

Чемпионат России по боксу — 2023 Фото: vk.com/rusboxing

Прошедшим чемпионатом России остались довольны практически все. Очень высокую оценку ему оставил президент IBA Умар Кремлёв.

Умар Кремлёв президент IBA «Очень завораживающе. Очень радует. Вообще, Хабаровск — молодцы, губернатор — красавчик. У него есть команда, которая эффективно работает. Спортсмены выступают с радостью, никаких сложностей нет. Хочется сказать организаторам, участникам, спонсорам, губернатору и всей его команде — спасибо большое».

В восторге был и главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов. Видимо, он уже заприметил ребят, которые составят костяк национальной команды: «Да, турнир действительно понравился. Хотел бы поздравить всех со Всемирным днём бокса, пожелать всем крепкого здоровья. Очень благодарны губернатору, организаторам чемпионата России, руководству Федерации бокса. Всё прошло на очень высоком уровне, всё получилось очень хорошо».

Чемпионат России по боксу — 2023 Фото: vk.com/rusboxing

К сожалению, совсем без шероховатостей не обошлось. Судейских споров было очень много, а делегатам приходилось отсматривать огромное количество повторов. Избежать этого не получилось, а многие спортсмены и представители продолжают высказывать недовольство результатами до сих пор. Но на соревнованиях такого уровня подобные ситуации неизбежны.

Права на видео принадлежат Федерации бокса России. Просмотреть видео можно в социальных сетях.

Чемпионат России по боксу стал настоящим праздником для всех любителей этого вида спорта в нашей стране. А главное, продемонстрировал, что даже на национальном уровне есть возможность проводить события такого масштаба. Турнир определил лучших спортсменов, которые должны стать костяком национальной команды. Была и ложка дёгтя, споры о судействе не утихают до сих пор. Но когда на кону стоит многое – избежать таких инцидентов очень сложно.