«Дам оценить ситуацию главе Чечни». Тактаров угодил в новый скандал с кавказским бойцом

Скандальный бой Григория Пономарёва и Мухумата Вахаева на АСА 161 прошёл две недели назад, а события вокруг него не утихают. Напомним, во время поединка Пономарёв неудачно попытался провести бросок и получил страшную травму колена, но соперник продолжил его добивать, пока не вмешался рефери.

Известный боец ММА Олег Тактаров прокомментировал эпизод с травмой Пономарёва, разобрав её с технической точки зрения, но затем ещё и достаточно жёстко оценил действия Вахаева: «Здесь чисто технический аспект. Вы извините, пожалуйста, но никто не делает приёмы, стоя на пятке. Ну ты поставил пятку на колени… Ты выигрываешь бой — два нокдауна фактически от твоего джеба, так продолжай в том же духе! Куда ты хватаешь? Зачем? Если ты делаешь прогиб или любой другой приём, ты должен на подушечках пальцев стоять, а не на пятке. Если посмотрите этот бой, он поставил пятку… Представьте, на этой пятке висит 250 килограммов, если не больше (примерный общий вес бойцов). Естественно, эта пятка застряла в канвасе – и всё, вот и колено вывернулось.

Ну и сказки там дальше, что соперник не видел травму и продолжал бить… Промолчим на эту тему. Я боец, и не надо мне рассказывать сказки, кто и что не заметил… Это останется с ними. И там (указал наверх. — Прим. «Чемпионата») всё видят, там всё решат. Ничего не останется безнаказанным. Даже за последние пять лет не осталось ни одного безнаказанного слова и поступка», — заявил Тактаров.

Вахаев оставил высказывание без внимания, но вот главу АСА Майрбека Хасиева слова Тактарова задели. На этом фоне президент лиги вспомнил ещё один случай, когда ему не нравились слова Русского медведя. В 2018 году Олег заявил о гене осторожности у Хабиба Нурмагомедова, комментируя возможный бой дагестанца с Конором Макгрегором: «Мне неинтересен этот поединок. Это будет скучный бой, потому что Конор будет осторожен после двухгодичного простоя, а Хабиб — ещё более осторожный, как типичный горный мужчина. У них есть ген осторожности. Приходит сильное войско — они прячутся в горы, все куда-то деваются».

Хасиев тогда отреагировал колким постом в социальных сетях: «Человек — это удивительное существо из всего живого на земле. Детёныш обезьяны всегда вырастет в обезьяну, поросёнок – в свинью, козлёнок — в козла, ослёнок — в осла! И только детёныш человека может вырасти в любого из вышеперечисленных! Жаль, что тот, на кого равнялось целое поколение бойцов, превращается в смесь не из самых лучших особей планеты!».

После истории с Вахаевым и Пономарёвым Хасиев точь-в-точь продублировал свои слова пятилетней давности, но добавил приписку: «Повтор текста из поста за 18.09.18. Ложка мёда оправдания для одного и ведро дёгтя для другого! Время идёт, всё движется, всё меняется и все меняются! Но Олег как камень, для которого время неподвластно! Хорошему бойцу ковёр ACA мешает!».

Глава лиги явно разозлился, что боец его промоушена и его нации получает шквал критики. Это было и после того, как прошёл сам бой, и после того, как АСА выписала бонус Вахаеву за досрочное завершение боя. Все эти истории суммировались и вылились в реакцию. Плюс сказалось то, что у Тактарова весьма сложные отношения с кавказскими бойцами. С тем же Хабибом Олег поначалу вроде помирился и даже посетил Дагестан, а затем достаточно нелицеприятно высказался и о нём, и о его отце. Позднее его слова ещё долго всплывали в разных интервью бойцов из этой республики.

К примеру, мнение Олега вывело из себя даже обычно спокойного Рустама Хабилова: «Он высказывает своё мнение, такие всякие вещи говорит, никакого уважения к человеку нет. Дагестан, Дагестан… Разве можно человека разделять на нации? Если человек нормальный, достойный, хороший — он мне друг, я ему всегда помогу. А если это вредный человек, такой как Олег Тактаров, то его нужно подальше от себя оставлять, потому что от него только много вреда будет. Я не хочу плохими словами обзывать его. Но если я увижу его, то я обязательно в лицо ему скажу самые плохие слова, которые я знаю».

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В этот раз слова Хасиева в адрес Тактарова не остались без внимания Олега Николаевича: «Я читал о том, что он сказал. Но, как сказал Владимир Хрюнов, Майрбека, скорее всего, спровоцировали. Он умный человек, 63-го года рождения. Лев по знаку зодиака, это тоже могло повлиять. Так легко сказать такую глупость… Вряд ли. Там из всех проблем — я сказал, что парень должен стоять на носочках, а не на пятках, тем более что мат слишком мягкий и, возможно, нога провалилась и застряла…

Можете представить, что человек настолько был обижен качеством мата — кстати, думаю, его поменяют на следующем турнире — что сравнил Русского медведя с вот этими всеми перечисленными животными. Я думаю, если он какие-то ещё телодвижения будет делать, надо будет дать оценить эту ситуацию главе Республики Чечня и председателю правительства. Я такие вещи оценивать не буду».

Тут, к слову, стоит отметить, что Тактаров не упомянул свой же спич о Вахаеве, на котором акцентировал внимание Хасиев, и благополучно перешёл на тему с канвасом, затронутую вскользь. Возможно, этот конфликт получит дальнейшее развитие, так как мы знаем Майрбека как человека, который может выступить достаточно жёстко и сказать то, что думает. С другой стороны, вдруг всё затихнет до следующего случая, когда Тактаров раскритикует какого-нибудь бойца с Кавказа.