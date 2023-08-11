Драма на ACA 161! Пономарёв сломал ногу на первых секундах, а Вахаев зачем-то его добил

В Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 161. В соглавном событии вечера в клетке сошлись экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарёв и экс-чемпион ACA Мухумат Вахаев. Бойцы бились за выход в полуфинал Гран-при лиги в тяжёлом весе.

Их поединок должен был состояться ещё на прошлом турнире лиги, но всё-таки был перенесён. Для Пономарёва это был первый поединок в ACA, все свои восемь профессиональных боёв он провёл в AMC Fight Night. 140-килограммовый гигант был чемпионом лиги в тяжёлом весе, из восьми поединков выиграл шесть, все – досрочно. После трилогии с Юсупом Шуаевым Григорий принял решение перейти в ACA и принять участие в Гран-при тяжей.

Карьера Вахаева в профессиональных смешанных единоборствах началась крайне плохо, после семи боёв он имел рекорд 2-4-1. Но затем Мухумат выдал фантастическую серию из восьми побед, не проигрывал больше пяти лет и был чемпионом ACA в тяжёлом весе, пока в ноябре 2021 года не проиграл Тони Джонсону и не потерял чемпионский пояс. Это поражение Вахаев закрыл, нокаутировав Дениса Смолдарева.

Пономарёв и Вахаев едва не устроили потасовку на взвешивании. Мухумат вёл себя агрессивно и даже ткнул соперника кулаком в лицо, но Пономарёв на провокацию не повёлся, оставив выяснение отношений до появления в клетке.

Пономарёв начал бой с двух тяжёлых попаданий. После этого бойцы пошли в борьбу, Григорий совершил бросок через грудь, но в следующем моменте попытался продолжить борьбу и получил страшную травму: колено Григория буквально вылетело из сустава. Вахаев видел, что соперник получил травму, но нанёс ещё несколько добивающих ударов, что, конечно, не красит его как бойца. Рефери остановил поединок, а Пономарёв покинул клетку при помощи врачей. Мухумат одержал победу техническим нокаутом, но эпизод с добиванием смазал все эмоции от поединка.