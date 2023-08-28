UFC Fight Night: Спивак отметит свадьбу с Мохнаткиной победой над звездой? LIVE

2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории Сириль Ган и Сергей Спивак. В соглавном событии вечера пройдёт поединок девушек Манон Фиоро и и Роуз Намаюнас. Также на этом турнире в UFC дебютирует Богдан Гуськов. Представитель Узбекистана заменит выбывшего Азамата Мурзаканова в бою с Волканом Оздемиром.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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Где смотреть турнир UFC Fight Night 226
Турнир UFC Fight Night 226 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
«Спивак — большое испытание для меня». Ган отдал должное будущему сопернику
«Тай Туиваса был зрелищным и очень опасным парнем. А вот Спивак, напротив, не выглядит таким опасным, но на самом деле он гораздо опасен, потому что может и бить, может и бороться, перевести поединок в партер. Это будет большое испытание для меня. Спивак — хороший боец, хороший парень, он будет в топ-5 рейтинга», — приводит слова Гана The Sun.
Когда пройдёт UFC Fight Night 226
26 августа в Париже (Франция) состоится очередной турнир UFC Fight Night 226. Предварительный кард турнира стартует в 18:00 по московскому времени. Поединки основного карда – в 22:00 мск.
Сириль Ган рассказал о главной ошибке в бою с Джонсом
«В некоторых моментах поединка я плохо контролировал дистанцию. Нужно было решить эту проблему, и я сделал кое-что, чтобы это изменить, но тут же допустил ошибку. На протяжении всей подготовки Фернан Лопес говорил мне, что я должен контролировать дистанцию просто джебом и не использовать боковой удар. И что я сделал в бою? Боковой удар. Это большая ошибка, которой он воспользовался», — приводит слова Гана MMA News.
Полный кард турнира UFC с главным боем Ган — Спивак
Основной кард:
Сириль Ган — Сергей Спивак
Манон Фьоро — Роуз Намаюнас
Бенуа Сен-Дени — Тиаго Мойзес
Волкан Оздемир — Богдан Гуськов
Уильям Гомис — Лукас Алмейда
Янис Геммури — Каолан Логран
Предварительный кард:
Морган Шарьер — Маноло Зеччини
Тэйлор Лапилус — Муин Гафуров
Зара Фейрн — Жаклин Кавальканти
Нора Корнолл — Жозелин Эдвардс
Анге Луса — Рис Макки
Фарид Башарат — Клейдсон Родригес
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