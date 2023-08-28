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UFC Fight Night 226, Ган — Спивак, где смотреть трансляцию, во сколько начало, полный кард турнира, кто фаворит

UFC Fight Night: Спивак отметит свадьбу с Мохнаткиной победой над звездой? LIVE
Яхья Гасанов
Сергей Спивак — Сириль Ган
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В главном бою турнира определится соперник Сергея Павловича. Возможно.

2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории Сириль Ган и Сергей Спивак. В соглавном событии вечера пройдёт поединок девушек Манон Фиоро и и Роуз Намаюнас. Также на этом турнире в UFC дебютирует Богдан Гуськов. Представитель Узбекистана заменит выбывшего Азамата Мурзаканова в бою с Волканом Оздемиром.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Сириль Ган возвращается после поражения в титульном бою:
Великий вернулся! Джонс стал чемпионом в тяжёлом весе, сломав Гана за две минуты
Великий вернулся! Джонс стал чемпионом в тяжёлом весе, сломав Гана за две минуты

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 226 Когда пройдёт UFC Fight Night 226 Полный кард турнира UFC с главным боем Ган — Спивак
Live Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 226

Турнир UFC Fight Night 226 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

17:09 Яхья Гасанов

«Спивак — большое испытание для меня». Ган отдал должное будущему сопернику

«Тай Туиваса был зрелищным и очень опасным парнем. А вот Спивак, напротив, не выглядит таким опасным, но на самом деле он гораздо опасен, потому что может и бить, может и бороться, перевести поединок в партер. Это будет большое испытание для меня. Спивак — хороший боец, хороший парень, он будет в топ-5 рейтинга», — приводит слова Гана The Sun.

17:07 Яхья Гасанов

Когда пройдёт UFC Fight Night 226

26 августа в Париже (Франция) состоится очередной турнир UFC Fight Night 226. Предварительный кард турнира стартует в 18:00 по московскому времени. Поединки основного карда – в 22:00 мск.

17:07 Яхья Гасанов

Сириль Ган рассказал о главной ошибке в бою с Джонсом

«В некоторых моментах поединка я плохо контролировал дистанцию. Нужно было решить эту проблему, и я сделал кое-что, чтобы это изменить, но тут же допустил ошибку. На протяжении всей подготовки Фернан Лопес говорил мне, что я должен контролировать дистанцию просто джебом и не использовать боковой удар. И что я сделал в бою? Боковой удар. Это большая ошибка, которой он воспользовался», — приводит слова Гана MMA News.

17:05 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC с главным боем Ган — Спивак

Основной кард:

Сириль Ган — Сергей Спивак
Манон Фьоро — Роуз Намаюнас
Бенуа Сен-Дени — Тиаго Мойзес
Волкан Оздемир — Богдан Гуськов
Уильям Гомис — Лукас Алмейда
Янис Геммури — Каолан Логран
Предварительный кард:

Морган Шарьер — Маноло Зеччини
Тэйлор Лапилус — Муин Гафуров
Зара Фейрн — Жаклин Кавальканти
Нора Корнолл — Жозелин Эдвардс
Анге Луса — Рис Макки
Фарид Башарат — Клейдсон Родригес

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