UFC Fight Night: Спивак отметит свадьбу с Мохнаткиной победой над звездой? LIVE

2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории Сириль Ган и Сергей Спивак. В соглавном событии вечера пройдёт поединок девушек Манон Фиоро и и Роуз Намаюнас. Также на этом турнире в UFC дебютирует Богдан Гуськов. Представитель Узбекистана заменит выбывшего Азамата Мурзаканова в бою с Волканом Оздемиром.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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