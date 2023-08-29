«Будь скромным и голодным». Главный рестлер планеты — и её самый дорогой актёр

Будущая легенда спорта и кино Дуэйн «Скала» Джонсон родился 2 мая 1972 года в Калифорнии. Его отец, Рокки Джонсон, был знаменитым рестлером. Мать, Ата Джонсон, работала в качестве спортивного промоутера. Дед будущей звезды Голливуда по материнской линии тоже был рестлером, а бабушка одно время даже возглавляла рестлерский промоушен. Страсть к спорту в такой спортивной семье не возникнуть попросту не могла, но удивительно, что первым выбором Дуэйна оказался вовсе не реслинг.

Когда юный Дуэйн временно перебрался в Новую Зеландию, он увлёкся регби, но во время обучения в старшей школе он вернулся в США. Увидев, что регби здесь пользуется куда меньшим почётом, Дуэйн решил, что похожий на него американский футбол – отличный вариант. Успех в новом спорте пришёл к парню довольно быстро, и на перспективного игрока средней школы тогда обращали внимание многие специалисты из профессионального спорта. После школы Дуэйн стал привлекательным кандидатом для многих команд, которые в США, как правило, выступают при университетах.

Выбор Джонсона пал на университет Майами, где тогда базировалась одна из лучших студенческих команд – «Майами Харрикейнс». В 1991 году в её составе Дуэйн выиграл чемпионат. Молодой человек даже подумывал о том, чтобы стать профессионалом и играть в НФЛ. Но не срослось. В какой-то момент Джонсон потерял место в составе, а потом получил тяжёлую травму.

Осознав, что профессиональным футболистом уже не стать, Дуэйн стал перебирать различные варианты и в итоге остановился на реслинге. Чтобы получить какое-то преимущество перед конкурентами на старте, он попросил отца замолвить за себя словечко. И вскоре оказался в ринге и стал представлять нынешний WWE.

Нельзя сказать, что путь к славе начался для Джонсона легко и проходил гладко. Наоборот. Поначалу новичка невзлюбили фанаты, которым он казался каким-то пресным. И тут сыграл характер Джонсона, который никогда не любил сдаваться. Вдобавок в университете Дуэйн выделялся умением хорошо и быстро формулировать мысли, что часто ему помогало. Помогло и на этот раз. Начинающий рестлер сменил тактику и стал играть роль отрицательного персонажа с грамотным трэш-током. Сперва зрители продолжали свистеть в его адрес, но Джонсон уже не оставлял подобного без внимания. На каждый свист он реагировал хлёстким и остроумным ответом, из-за чего у многих пропадало желание связываться с острым на язык здоровяком.

Проходит ещё немного времени – и вот Джонсон уже любимец огромной армии фанатов. Спортсмен выбрал себе прозвище Скала, которое за ним тут же закрепилось и стало таким популярным, что, если вбить его в поисковике, в результатах система выдаст не гору с крутыми склонами, а фото Джонсона.

Популярность и любовь фанатов стимулировали промоутеров создавать сценарии турниров таким образом, чтобы все сливки собирал именно Скала. Множество титулов чемпиона мира в WWE, интерконтинентальное чемпионство, командное чемпионство, участие в массе премиальных шоу в качестве главной звезды. Всё это сделало Дуэйна одним из самых выдающихся, если не самым выдающимся рестлером всех времён. При этом многие другие рестлеры, такие как Халк Хоган и Рик Флэр, тоже отдавали должное Джонсону.

Медийность Скалы стала такой большой, что постепенно вышла далеко за рамки реслинга. Сам Джонсон времени даром не терял. Ещё со студенчества он понимал, что ничто не вечно и любой карьере должна быть альтернатива. В результате Дуэйн активно стал осваивать актёрское мастерство. Благодаря невероятной харизме первую роль ждать долго не пришлось. Сперва было приглашение в фильм «Мумия возвращается», а вскоре последовала главная роль в фэнтези-боевике «Царь скорпионов». Пару лет после этого ушло на раскачку. И оно того стоило. Джонсон стал своим в Голливуде и отныне выбирает лишь те роли, которые ему нравятся.

Сегодня Скала – самый высокооплачиваемый актёр планеты по версии Forbes, график которого расписан на годы вперёд. Про реслинг Дуэйн тоже не забывает и время от времени наведывается на ивенты, давая экспертные оценки или подбадривая начинающих спортсменов. Джонсон верит, что счастливым и успешным может стать каждый. И никакой особой формулы для этого не нужно.

«Меня часто спрашивают: «В чём секрет успеха?» Секрет в том, что никакого секрета нет. Будь скромным, оставайся голодным. И при этом будь самым работящим парнем в своём окружении».