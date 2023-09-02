UFC Fight Night: Спивак готов перейти дорогу Павловичу, Намаюнас штурмует новый вес. LIVE

2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В соглавном событии вечера состоится женский бой. Свой поединок проведёт легендарная покорительница чемпионок Роуз Намаюнас. Её соперницей станет Манон Фиоро, которая пока только рвётся к поясу. А в главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории. В октагоне зарубятся Сириль Ган и Сергей Спивак.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
⚡️ Намаюнас — о бое с Шевченко: это было бы моей мечтой, она величайший боец
Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас высказалась о возможном поединке с другой экс-чемпионкой промоушена Валентиной Шевченко.
«Обожаю Валентину. Я действительно ценю всё то, что она сделала для меня. Она давала мне возможность тренироваться с ней, и этого уже достаточно. Я очень уважаю это. Если бы нам когда-нибудь пришлось встретиться с ней в бою, я бы просто сказала: «Эй, подруга, мы фактически воевали в спортзале на протяжении нескольких месяцев, делая это бесплатно». Так что если мы сможем заработать немного денег и порадовать некоторых людей, то я буду полностью за этот бой.
Я знаю, что она воин до глубины души, и ей всегда хочется испытывать себя против лучших в мире. Она настоящий боец, поэтому я знаю, что она тоже отнесётся к поединку с уважением. Это было бы моей мечтой, потому что я действительно считаю её величайшей женщиной-бойцом», — приводит слова Намаюнас MMA News.
👰 Спивак высказался о свадьбе с Мохнаткиной
Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак высказался о свадьбе с россиянкой Мариной Мохнаткиной, выступающей в американском промоушене PFL.
«Как изменилась жизнь после свадьбы? В очень хорошую сторону. Я рад, что со мной такой человек в жизни находится, которого я, наверное, ждал всю свою жизнь.
Каких-то каникул не устраивали, потому что мы в обойме находимся, мы постоянно тренируемся, к чему-то готовимся. У неё вообще каждые два месяца бои, ей надо постоянно быть готовой. Отдыхали, но это событие не отмечали», — сказал Спивак в интервью изданию MMA.Metaratings.ru.
Прямая трансляция боя Сириль Ган — Сергей Спивак
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 226 с главным боем Ган – Спивак можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
💪 Сириль Ган — о бое против Спивака: надеюсь, в выходные проведу мастер-класс
Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Сириль Ган прокомментировал предстоящий поединок против представителя Молдавии Сергея Спивака.
«Я просто надеюсь, что в эти выходные проведу мастер-класс. Я сделаю всё возможное, чтобы провести идеальное выступление.
Превзойти победу в бою с Туивасой? Сценарий последнего боя, к сожалению, был очень опасным, но он был идеальным. Это было как в кино — происходит что-то плохое, но ты возвращаешься сильнее и берёшь ситуацию в свои руки.
Это было действительно идеально, но я не хочу, чтобы бой против Спивака сложился так же. Я просто хочу закончить бой досрочно, и болельщики, думаю, будут этому рады», — приводит слова Гана MMAJunkie.
Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 226
2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. Предварительный кард турнира стартует в 18:00 мск. Поединки основного карда – в 22:00.
❌ Спивак рассказал о спаррингах с Павловичем
Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак рассказал о спаррингах с первым номером рейтинга россиянином Сергеем Павловичем (18-1).
«С кем предпочёл бы провести претендентский бой? Без разницы, абсолютно… Когда уже полуфиналы, там уже… Я вообще никогда не решаю, UFC за меня решает, мы просто соглашаемся на все условия.
В чём силён Павлович? Во всём. Он проявляет себя в стойке, но умеет всё. Приходилось ли тренироваться, бороться? Конечно, очень сильный парень, очень. Мне было очень трудно. Я не мог ничего сделать», — сказал Спивак в интервью изданию MMA.Metaratings.ru.
Полный кард турнира UFC Fight Night 226
Основной кард
- Сириль Ган — Сергей Спивак;
- Манон Фиоро — Роуз Намаюнас;
- Бенуа Сен-Дени — Тиаго Мойзес;
- Волкан Оздемир — Богдан Гуськов;
- Уильям Гомис — Лукас Алмейда;
- Янис Геммури — Каолан Логран.
Предварительный кард
- Морган Шарьер — Маноло Зеччини;
- Тэйлор Лапилус — Муин Гафуров;
- Зара Фейрн — Жаклин Кавальканти;
- Нора Корнолл — Жозелин Эдвардс;
- Анже Луса — Рис Макки;
- Фарид Башарат — Клейдсон Родригес.
- 2 сентября 2023
-
11:28
-
10:33
-
08:13
-
07:50
-
03:05
-
01:01
-
00:57
- 1 сентября 2023
-
23:39
-
22:57
-
22:00
-
20:44
-
19:20
-
18:31
-
17:40
-
16:16
-
16:07
-
15:40
-
15:20
-
14:54
-
14:01
-
14:00
-
13:16
-
12:51
-
12:47
-
11:56
-
11:39
-
10:57
-
10:49
-
10:22
-
10:12
-
09:36
-
09:17
-
09:05
-
08:40
-
08:10