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UFC Fight Night: Ган — Спивак, Фиоро — Намаюнас, где смотреть трансляцию, во сколько начало, онлайн-трансляция

UFC Fight Night: Спивак готов перейти дорогу Павловичу, Намаюнас штурмует новый вес. LIVE
Сергей Сорокин
Спивак и Намаюнас
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Во Франции Ган предпримет последнюю попытку вернуться в чемпионскую гонку.

2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В соглавном событии вечера состоится женский бой. Свой поединок проведёт легендарная покорительница чемпионок Роуз Намаюнас. Её соперницей станет Манон Фиоро, которая пока только рвётся к поясу. А в главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории. В октагоне зарубятся Сириль Ган и Сергей Спивак.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Прямая трансляция боя Сириль Ган — Сергей Спивак Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 226 Полный кард турнира UFC Fight Night 226
Live Сергей Сорокин

⚡️ Намаюнас — о бое с Шевченко: это было бы моей мечтой, она величайший боец

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас высказалась о возможном поединке с другой экс-чемпионкой промоушена Валентиной Шевченко.

«Обожаю Валентину. Я действительно ценю всё то, что она сделала для меня. Она давала мне возможность тренироваться с ней, и этого уже достаточно. Я очень уважаю это. Если бы нам когда-нибудь пришлось встретиться с ней в бою, я бы просто сказала: «Эй, подруга, мы фактически воевали в спортзале на протяжении нескольких месяцев, делая это бесплатно». Так что если мы сможем заработать немного денег и порадовать некоторых людей, то я буду полностью за этот бой.

Я знаю, что она воин до глубины души, и ей всегда хочется испытывать себя против лучших в мире. Она настоящий боец, поэтому я знаю, что она тоже отнесётся к поединку с уважением. Это было бы моей мечтой, потому что я действительно считаю её величайшей женщиной-бойцом», — приводит слова Намаюнас MMA News.

11:04 Сергей Сорокин

👰 Спивак высказался о свадьбе с Мохнаткиной

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак высказался о свадьбе с россиянкой Мариной Мохнаткиной, выступающей в американском промоушене PFL.

«Как изменилась жизнь после свадьбы? В очень хорошую сторону. Я рад, что со мной такой человек в жизни находится, которого я, наверное, ждал всю свою жизнь.

Каких-то каникул не устраивали, потому что мы в обойме находимся, мы постоянно тренируемся, к чему-то готовимся. У неё вообще каждые два месяца бои, ей надо постоянно быть готовой. Отдыхали, но это событие не отмечали», — сказал Спивак в интервью изданию MMA.Metaratings.ru.

11:04 Сергей Сорокин

Прямая трансляция боя Сириль Ган — Сергей Спивак

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 226 с главным боем Ган – Спивак можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

11:03 Сергей Сорокин

💪 Сириль Ган — о бое против Спивака: надеюсь, в выходные проведу мастер-класс

Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Сириль Ган прокомментировал предстоящий поединок против представителя Молдавии Сергея Спивака.

«Я просто надеюсь, что в эти выходные проведу мастер-класс. Я сделаю всё возможное, чтобы провести идеальное выступление.

Превзойти победу в бою с Туивасой? Сценарий последнего боя, к сожалению, был очень опасным, но он был идеальным. Это было как в кино — происходит что-то плохое, но ты возвращаешься сильнее и берёшь ситуацию в свои руки.

Это было действительно идеально, но я не хочу, чтобы бой против Спивака сложился так же. Я просто хочу закончить бой досрочно, и болельщики, думаю, будут этому рады», — приводит слова Гана MMAJunkie.

11:02 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 226

2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. Предварительный кард турнира стартует в 18:00 мск. Поединки основного карда – в 22:00.

11:01 Сергей Сорокин

❌ Спивак рассказал о спаррингах с Павловичем

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак рассказал о спаррингах с первым номером рейтинга россиянином Сергеем Павловичем (18-1).

«С кем предпочёл бы провести претендентский бой? Без разницы, абсолютно… Когда уже полуфиналы, там уже… Я вообще никогда не решаю, UFC за меня решает, мы просто соглашаемся на все условия.

В чём силён Павлович? Во всём. Он проявляет себя в стойке, но умеет всё. Приходилось ли тренироваться, бороться? Конечно, очень сильный парень, очень. Мне было очень трудно. Я не мог ничего сделать», — сказал Спивак в интервью изданию MMA.Metaratings.ru.

11:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 226

Основной кард

  • Сириль Ган — Сергей Спивак;
  • Манон Фиоро — Роуз Намаюнас;
  • Бенуа Сен-Дени — Тиаго Мойзес;
  • Волкан Оздемир — Богдан Гуськов;
  • Уильям Гомис — Лукас Алмейда;
  • Янис Геммури — Каолан Логран.

Предварительный кард

  • Морган Шарьер — Маноло Зеччини;
  • Тэйлор Лапилус — Муин Гафуров;
  • Зара Фейрн — Жаклин Кавальканти;
  • Нора Корнолл — Жозелин Эдвардс;
  • Анже Луса — Рис Макки;
  • Фарид Башарат — Клейдсон Родригес.
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