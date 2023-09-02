UFC Fight Night: Спивак готов перейти дорогу Павловичу, Намаюнас штурмует новый вес. LIVE

2 сентября в Париже (Франция) пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В соглавном событии вечера состоится женский бой. Свой поединок проведёт легендарная покорительница чемпионок Роуз Намаюнас. Её соперницей станет Манон Фиоро, которая пока только рвётся к поясу. А в главном бою сойдутся представители тяжёлой весовой категории. В октагоне зарубятся Сириль Ган и Сергей Спивак.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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