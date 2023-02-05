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Деррик Льюис — Сергей Спивак, кто победил, результат поединка, отчёт о бое

Вышел под Кадышеву и снёс Чёрного Зверя. Наглому американцу пора за Фёдором
Александр Фролов
Деррик Льюис — Сергей Спивак
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Спивак не оставил Льюису шанса пожаловаться на судей.

Главным событием выходных, без сомнения, был последний поход Фёдора Емельяненко за чемпионским поясом Bellator. Руководство UFC благоразумно решило не конкурировать с Последним Императором, отделавшись откровенно проходным турниром. Но главная вывеска бойцовского вечера в Лас-Вегасе выглядела вполне солидно: лучший нокаутёр в истории тяжёлого веса UFC Деррик Льюис встречался с опасным парнем из Молдавии — Сергеем Спиваком. Для Льюиса поединок имел огромное значение, ведь это был его последний шанс остаться топовым тяжеловесом.

В последние годы акции знаменитого Чёрного Зверя серьёзно упали: он проиграл три из четырёх поединков, одолев лишь Криса Докоса. А ведь ещё недавно Льюиса считали одним из главных претендентов на чемпионский пояс, пусть две предыдущие попытки и получились у него неудачными. Вдобавок Деррик стал уступать в одни ворота — его дырявую защиту слишком жёстко разбивали более молодые и наглые оппоненты. Хотя американец отказывался признавать спад и винил во всём судей. Дошло до того, что Льюис стал откровенно шантажировать руководство UFC.

Дело в том, что три последних поражения Чёрный Зверь потерпел, когда в роли рефери выступал Дэн Мираглиотта. И Льюис решил переложить вину на Дэна, заявив, что ветеран каждый раз слишком рано останавливал поединки. Перед нынешним турниром Деррик выкатил наглый ультиматум: он не зайдёт в клетку, если там будет Мираглиотта. Больше того, американец требовал, чтобы Дэна не допускали даже до подсчёта очков! И руководство UFC либо пошло навстречу, либо и так не планировало ставить Мираглиотту — требования Льюиса были выполнены.

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Внезапно оказалось, что дело не в судье. Сергей Спивак, идущий на серии из двух побед, твёрдо вознамерился добавить скальп Льюиса в свою коллекцию. Невозмутимый молдавский тяжеловес вышел под песню Надежды Кадышевой и подчёркнуто не смотрел на Деррика до того, как поединок начался. После небольшой разведки Спивак легко повалил Чёрного Зверя и начал забивать ударами в голову. Рефери Марк Годдард не торопился с остановкой: Сергей раз за разом бросал соперника, потом снова избивал — но бой продолжался. Тогда Спивак выполнил удушающий приём и принудил Льюиса сдаться!

Красивая серия из трёх побед делает Сергея теневым претендентом на титул. Молдаванин набрал шикарные обороты, заметно прибавив и двигаясь по пути Сергея Павловича. А вот наглому Льюису, который слишком любит пенять на судей, пора пойти по стезе Фёдора Емельяненко — и завершить карьеру. Деррик тоже внезапно постарел: нокаутирующая мощь на месте, а вот скорости откровенно не хватает. Чёрного Зверя избивают уже буквально все, и надо бы поберечь здоровье. Слишком много ударов в голову он стал пропускать.

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