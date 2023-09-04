Волков против пузатого австралийца и титульник главного болтуна UFC. Топ-6 боёв недели

Предстоящая неделя в мире бокса и смешанных единоборств обещает получиться очень интересной. В её рамках запланированы и громкие титульные поединки, и бои российских спортсменов, за которыми обязательно стоит следить. Мы собрали шесть главных событий, которые пройдут с 4 по 10 сентября.

5 сентября. Ченн Тонсон – Николай Бузолин

35-летний Николай Бузолин снова рвётся в ринг. Россиянин не боится серьёзных испытаний, поэтому зарубится в Нэшвилле (США) с непобеждённым Ченном Тонсоном (11-0). Канадец мощнейшим образом проходится по соперникам. Все 11 поединков Тонсона завершились досрочно. В руках Ченна скрыта нокаутирующая мощь, с которой предстоит столкнуться Николаю. Бузолин (9-5-1) пять раз побеждал досрочно. Поэтому поединок вряд ли пройдёт всю дистанцию.

Николай Бузолин (в серебристых трусах) Фото: Omar Vega/Getty Images

7 сентября. BRAVE CF 74: Ильес Джирун – Лукас Мартинс

7 сентября во Франции состоится турнир BRAVE CF 74. В главном событии вечера сойдутся Ильес Джирун и Лукас Мартинс. Для каждого из соперников этот поединок может оказаться важнейшим в карьере. Джирун (18-7) одержал три победы в четырёх последних боях. Его жертвами оказались Максим Пугачев, Абдул-Рахман Махажиев и Олжас Ескараев.

Илис Джирун Фото: PFL

По другую сторону октагона окажется Лукас Мартинс (21-6). Опытный бразилец после трёх поражений подряд смог прийти в себя и одержать победу над Энрике Маркесом. Любая следующая осечка может оказаться для бойца роковой. Поэтому Мартинс будет бороться за контракт с BRAVE из последних сил.

8 сентября. Стив Клаггетт – Карлос Санчес

В Гатино (Канада) 8 сентября будет очень жарко. Стив Клаггетт и Карлос Санчес проведут долгожданный боксёрский поединок. На кону стоит титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Клаггетт (35-7-2, 25 KO) идёт на серии из шести побед, причём сносит всех досрочно. Санчес (24-1, 19 КО) после единственного поражения в карьере успел дважды разбить очень крепких соперников. Причём оба раза Карлос дела это досрочно, спокойно разбирая оппонентов. Поэтому и теперь он выглядит реальным претендентом на пояс.

9 сентября. OPEN FC 34: Виктор Вечерин – Михаил Колобегов

Турнир OPEN FC 34 привлекает внимание очень интересной вывеской. В полутяжёлом весе зарубятся Виктор Вечерин и Михаил Колобегов. Первый с рекордом 4-4 никогда раньше не сталкивался с такой серьёзной оппозицией. Вечерин запомнился по выступлениям в AMC Fight Nights, где в последнем поединке одолел единогласным решением Эльдара Тагирова. Колобегов (13-4) – намного более опытный боец. В MMA он шёл на серии из 10 боёв без поражений (правда, было два ноу-контеста), но затем в первом раунде упал в нокаут от Ивана Штыркова. Попробовал себя россиянин и в кулáчке, где уступил Дауду Стхански. Теперь Михаил горит желанием закрыть два поражения.

В ночь с 9 на 10 сентября. UFC 293: Тай Туиваса – Александр Волков

Самым важным событием предстоящей недели станет возвращение в октагон россиянина Александра Волкова. Наш соотечественник поймал кураж и одержал две досрочные победы подряд. Сначала на пути Драго пал Жаирзиньо Розенстрайк, а затем не выстоял Александр Романов. Чтобы финишировать этих соперников Волкову понадобилось меньше раунда.

Новым препятствием на пути Александра к титулу станет австралиец Тай Туиваса. В последнее время он переживает очень непростые времени – от Сириля Гана Бам-Бам улетел в нокаут в третьем раунде, а от Сергея Павловича – уже в первой пятиминутке. Зато Тай остаётся отличным трамплином к вершине рейтинга дивизиона. Поэтому победа над ним может окончательно вернуть Волкова в список реальных претендентов на чемпионский пояс.

Александр Волков Фото: Chris Unger/ Getty Images

В ночь с 9 на 10 сентября. UFC 293: Исраэль Адесанья – Шон Стрикленд

Исраэль Адесанья быстро вернул себе чемпионский пояс в среднем весе. Он шикарно выступил против Алекса Перейры, отправив бразильца в нокаут во втором раунде. Теперь Иззи предстоит защищать пояс на родине, поэтому запредельная поддержка публики ему просто обеспечена. Адесанью будет ждать очень интересное испытание.

Шон Стрикленд Фото: Chris Unger/Getty Images

На пути чемпиона встал главный гангстер UFC – Шон Стрикленд. Он не лезет за словом в карман, а в последнее время очень неплохо показывает себя в октагоне. Сначала Шон единогласным решением победил Нассурдина Имавова, а затем не оставил камня на камне от Абусупьяна Магомедова. Своими яркими поединками и зажигательным трэш-током Стрикленд буквально выбил у боссов лиги титульник.