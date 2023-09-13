Вернулся, чтобы побить экс-звезду Bellator. Где смотреть поединок Минеев — Карвальо

А ещё в карде второй бой Яньковой за пять лет.

Дата и время турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

15 сентября в Элисте состоится турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В основном карде выступит Анастасия Янькова, соперницей которой станет Янь Юйсинь. В соглавном событии турнира сойдутся Владислав Туйнов и представитель Китая Ли Ху. А в главном поединке сойдутся популярный российский боец ММА Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator в среднем весе Рафаэль Карвальо. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга. Трансляция главных поединков вечера начнётся в 23:00 мск.

Прямая трансляция боя Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Главные бои ивента будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». «Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

Полный кард турнира

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо;

Владислав Туйнов — Ли Ху;

Анастасия Янькова — Янь Юйсинь;

Денис Бурматов — Вадим Апсит.

Материалы о турнире

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Прогноз на бой Минеев — Карвальо

Своими ожиданиями от поединка поделился кикбоксер Пётр Романкевич.

«Владимир — профессионал, и должен подойти к бою в идеальной форме, но вы сами сейчас понимаете, где он находится, и в связи с такой обстановкой я не уверен, что он может серьёзно готовым подойти к этому турниру», — цитируют Романкевича «Известия».

Свой прогноз на бой оставил и кикбоксёр Ислам Муртазаев.

«Я думаю, это будет жёсткая, бескомпромиссная рубка. Оба бойца показали себя на мировых аренах. Недавно Владимир провёл несколько боёв в кикбоксинге, поэтому я думаю, что он будет в лучших своих кондициях в этом бою.

Поэтому ждём рубки и победы Вовы, чтобы в конце года было громкое событие – Муртазаев против Минеева».