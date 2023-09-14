Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Звезду Bare Knuckle Садуди Шримуана подозревают в краже часов, подробности инцидента, возможные последствия

Звезда мировой кула́чки попался на воровстве в России. Вместо боя — тюремная камера?
Сергей Сорокин
Звезда мировой кула́чки попался на воровстве
Аудио-версия:
Комментарии
Садуди Шримуан позарился на часы сотрудника налоговой из Дагестана.

Профессиональные бойцы получают очень приличные гонорары за свои выступления. Но, видимо, далеко не все за счёт спорта могут удовлетворить свои финансовые потребности. Появилась очень неожиданная новость о том, что звезда легендарного кулачного промоушена Bare Knuckle Садуди Шримуан попал в неприятный инцидент в первый же день после прилёта в Москву. И теперь ему грозит реальное уголовное наказание – тюремный срок.

Не все в восторге от кула́чки — некоторые критикуют этот вид спорта:
«Давайте ещё с топором или копьём пойдём». Даже Исмаилов поражён жестокостью кулачных боёв
«Давайте ещё с топором или копьём пойдём». Даже Исмаилов поражён жестокостью кулачных боёв

Шримуана подозревают в краже наручных часов. В полицию сообщил сотрудник налоговой службы из Дагестана Узден Узденов. Он прошёл традиционный досмотр в аэропорту Шереметьево, но заметил, что не может найти свои часы Armand Nicolet стоимостью в 300 тысяч рублей. Узден сразу же обратился к сотрудникам, которые отсмотрели камеры видеонаблюдения. На них видно, как Садуди берёт дорогой аксессуар и покидает здание аэропорта.

Шримуан является очень известным бойцом в мировой кулачке. Он успешно выступал в Bare Knuckle. Кроме того, таец является чемпионом Азии по боксу. Теперь же Садуди прилетел в Россию, чтобы выступить на турнире RCC Hard, который состоится 16 сентября. Правда, теперь выйти в клетку Шримуан не сможет. Организации придётся искать замену для Мартина Джуаряна.

Николай Клименко
Николай Клименко
глава промоушена RCC

«Насколько мы знаем, спортсмен уже находится в полиции. Мы сейчас работаем в нескольких направлениях, в том числе над достойной заменой для Лютера. Кард RCC Hard один из самых мощных — поэтому есть несколько вариантов развития событий».

Стоит отметить, что корысть Шримуана может обойтись ему очень дорого. За кражу дорогих часов ему может грозить реальный тюремный срок. Садуди приехал в Россию, чтобы заработать по контракту на бой в RCC Hard, а в итоге рискует остаться надолго, причём – за решёткой. А продолжение профессиональной карьеры теперь под большим вопросом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android