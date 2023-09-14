Звезда мировой кула́чки попался на воровстве в России. Вместо боя — тюремная камера?

Профессиональные бойцы получают очень приличные гонорары за свои выступления. Но, видимо, далеко не все за счёт спорта могут удовлетворить свои финансовые потребности. Появилась очень неожиданная новость о том, что звезда легендарного кулачного промоушена Bare Knuckle Садуди Шримуан попал в неприятный инцидент в первый же день после прилёта в Москву. И теперь ему грозит реальное уголовное наказание – тюремный срок.
Шримуана подозревают в краже наручных часов. В полицию сообщил сотрудник налоговой службы из Дагестана Узден Узденов. Он прошёл традиционный досмотр в аэропорту Шереметьево, но заметил, что не может найти свои часы Armand Nicolet стоимостью в 300 тысяч рублей. Узден сразу же обратился к сотрудникам, которые отсмотрели камеры видеонаблюдения. На них видно, как Садуди берёт дорогой аксессуар и покидает здание аэропорта.
Шримуан является очень известным бойцом в мировой кулачке. Он успешно выступал в Bare Knuckle. Кроме того, таец является чемпионом Азии по боксу. Теперь же Садуди прилетел в Россию, чтобы выступить на турнире RCC Hard, который состоится 16 сентября. Правда, теперь выйти в клетку Шримуан не сможет. Организации придётся искать замену для Мартина Джуаряна.
«Насколько мы знаем, спортсмен уже находится в полиции. Мы сейчас работаем в нескольких направлениях, в том числе над достойной заменой для Лютера. Кард RCC Hard один из самых мощных — поэтому есть несколько вариантов развития событий».
Стоит отметить, что корысть Шримуана может обойтись ему очень дорого. За кражу дорогих часов ему может грозить реальный тюремный срок. Садуди приехал в Россию, чтобы заработать по контракту на бой в RCC Hard, а в итоге рискует остаться надолго, причём – за решёткой. А продолжение профессиональной карьеры теперь под большим вопросом.
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