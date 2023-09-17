Очередная судейская клоунада в UFC. Турниры всё чаще запоминаются ляпами, а не боями

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 227, который был приурочен ко Дню независимости Мексики. В рамках ивента прошли титульный реванш Алексы Грассо и Валентины Шевченко, очередной поединок Романа Копылова и встреча двух рейтинговых бойцов полусреднего веса Кевина Холланда и Джека Деллы Маддалены.

Однако был и ещё один поединок, который точно останется в памяти болельщиков и истории данного турнира. Бой между Эдгаром Чайресом и Даниэлом да Силвой Ласердой остался без решения. Нет, не признан несостоявшимся, а остался без решения. А дело всё в судейской ошибке, которую допустил Крис Тоньони. Бойцы в первом раунде сошлись в клинче, но очень быстро Чайрес завёл руку к шее оппонента и начал выполнение гильотины. Рефери находился рядом и периодически проверял, не уснул ли Ласерда и как вообще его положение. В какой-то момент бразилец резко обмяк, и Тоньони тут же остановил поединок. Однако выяснилось, что Даниэл в порядке, не отключался и вообще не понимает, почему его соперник празднует победу.

После недолгих разбирательств было принято решение лишить Чайреса победы. После этого традиционно разгорелся спор о том, насколько правильно действовал судья. К примеру, Даниэль Кормье согласился с итоговым решением. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что Ласерда просто расслабил тело, чтобы помочь себе выбраться из тяжёлого положения, и в этот момент он не должен показывать рефери какие-то знаки. Болельщики просто критиковали Тоньони за то, что он поспешил и не смог правильно оценить эпизод.

За последние три месяца это уже второй подобный случай. На турнире UFC Vegas 75 Кит Питерсон в абсолютно идентичной ситуации остановил бой Даниэля Аргеты и Ронни Лоуренса. Рефери решил, что Лоуренс уснул, и оттащил от него соперника. Позже он признал ошибку, извинился, и поединок так же закончился без решения. Что ещё объединяет эти случаи — ни здесь, ни там боец, которому проводили удушающий приём, не сигнализировал о том, что сдаётся. Тогда Питерсон получил очень много критики. В частности, от того же Кормье: «Это на самом деле абсурд, ужасная ошибка. С этим нужно что-то делать. Эта рука была готова постучать, а всё, что Питерсону нужно было сделать, это дождаться сдачи».

Для UFC повторение такой ситуации — большая проблема. Главный мировой промоушен не может позволить, чтобы его обсуждали чаще в контексте грубых ляпов, а не красивых поединков. Причём даже случай с Питерсоном далеко не первый. Ещё в далёком 2015 году в поединке Дрю Добера и Леандро Силвы рефери Эдуардо Херди преждевременно сигнализировал об остановке боя. Президент UFC Дана Уайт сразу после турнира публично раскритиковал решение судьи: «Одна из самых серьёзных оплошностей рефери в истории спорта. Все в этой комнате и на этой планете понимают, что это отстой. Надеюсь, результат боя отменят, и мы устроим честный поединок. Думаю, этого трудно будет добиться, потому что атлетические комиссии всегда защищают своих рефери. Но на этот раз всё настолько очевидно, что я не знаю, как можно оставить результат матча в силе. Любой, кто занимается этим спортом, понимает, что Добер уже не был в опасности. Он выходил из захвата, был в топовой позиции, откуда мог нанести хороший урон или даже закончить бой. Ничего не имею против парня, который выиграл. Это не он остановил схватку. Он победил, и он счастлив. Но эта остановка — просто дерьмо, которое надо исправить».

Вопреки словам Уайта, Атлетическая комиссия изменила результат боя, признав его несостоявшимся. Во многом благодаря тому, что свою ошибку признал Херди. Но только факт остаётся фактом — с 2015 года мало что изменилось. Ошибки судей влияют на исходы поединков, бойцам уже недостаточно просто оказаться лучше соперника. Возможно, кому-то покажется, что две ошибки за три месяца — ерунда, но даже этого много. А ещё можем добавить случай на Претендентской серии Даны Уайта, произошедший две недели назад. Рефери Кевин Макдональд слишком рано остановил бой Сергея Сидея и Рамона Тавераса. Дана Уайт назвал это одной из худших остановок в истории спорта.

Безусловно, судьи в октагоне – это далеко не самое большое зло в UFC. Особенно если сравнивать их ошибки с ляпами тех, кто выставляет оценки. Яркий пример мы видели даже в реванше Шевченко и Грассо. Майкл Белл каким-то образом увидел в пятом раунде 10-8 в пользу мексиканки. Она точно была не хуже Валентины весь бой, но никак не могла выигрывать пятиминутку разгромно. Уайт каждый раз критикует судей и говорит, что иногда не понимает, как они выставляют оценки, но не видно, что в обозримом будущем это будет исправлено. Не будем забывать, что рефери назначаются Атлетической комиссией штата, в котором проводится турнир, это не прерогатива UFC. Ну а в комиссиях очень любят судей-ветеранов, которые регулярно ошибаются. А мы, к сожалению, постепенно привыкаем, что на каждом турнире у нас есть поводы говорить о судействе.