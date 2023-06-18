Американский колхоз. Бестолковый судья UFC украл победу у бойца

Прошедший турнир UFC Fight Night получился не самым увлекательным. Да, нокауты и сабмишены имели место быть, но чего-то уникального от бойцов мы не увидели. Зато получилось наблюдать нечто «новое» в судейской работе. Рефери Кит Питерсон, работавший на поединке предварительного карда между Дэнни Аргетой и Ронни Лоуренсом, умудрился стать антигероем всего турнира. Увы, работа Питерсона стала откровенным непрофессионализмом, который редко увидишь в UFC.

На протяжении всего боя, который продлился чуть более двух минут, Аргета владел заметным преимуществом. Дэнни повалил своего соперника в партер и вышел на удушающий приём. Казалось, победа неизбежна. И тут Питерсон остановил бой! Победителем действительно был назван Аргета, но тут имелся нюанс: Лоуренс не подавал знака, что сдаётся, и находился в сознании. Получается, что Питерсон попросту без повода остановил бой — возможно, ему лишь показалось, что Ронни попросил остановки.

Вот только повторы подтвердили, что соперник Аргеты не сдавался. Поединок по горячим следам был признан несостоявшимся. Конечно, такой результат может порадовать Лоуренса, который действительно был близок к поражению, но у Аргеты рефери откровенно украл победу. Тут хочется вспомнить знаменитую фразу хоккеиста Александра Радулова про «русский колхоз», вот только колхоз оказался американским. Жаль, что рефери, работающие на таком уровне, допускают настолько нелепые ошибки.

Инцидент уже прокомментировал экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье: «На самом деле это абсурд, чудовищная ошибка. С этим нужно что-то делать, ты просто не можешь совершить такую ошибку. Однако эта рука была готова постучать. Всё, что надо было сделать Питерсену, это дождаться сдачи», — написал Кормье в социальных сетях.