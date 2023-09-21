«Он никогда не будет топовым бойцом». Махачев вообще не верит в Физиева — по делу?

В ночь с 23 на 24 сентября в городе Энтерпрайз (США) на арене «Apex» состоится турнир UFC Fight Night 228. В главном событии вечера сойдутся топовые легковесы – Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот, занимающие шестое и седьмое места в рейтинге UFC. Победа в этом поединке поможет каждому из бойцов залететь в топ-5, поэтому бой представляется очень конкурентным и интересным.

Чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев в преддверии боя высказался об одном из его участников – Рафаэле Физиеве. Россиянин считает, что Физиев никогда не сможет включиться в титульную гонку.

«Физиев хорош, но он не топового уровня. Думаю, топ-5 – его максимум. Он никогда не будет в топ-3. Рафаэль – хороший ударник, но пока никто из соперников не проверял его борьбу. А боец с хорошей борьбой может его финишировать. Этот парень пришел из муай-тай, у него хороший бокс, он здорово бьёт ногами, но, если кто-то переведёт его вниз, у него возникнут большие проблемы», — сказал Махачев на канале Daniel Cormier в YouTube.

Рафаэль уже успел ответить чемпиону. Физиев заявил, что уважает мнение Ислама, но в предстоящие выходные намерен справиться с Гамротом и доказать, что способен побеждать бойцов с хорошим уровнем борьбы.

Физиев дебютировал в UFC с поражения от Магомеда Мустафаева, зато затем одержал шесть побед подряд и получил шанс ворваться в топ-5, встретившись с Джастином Гэтжи. Рафаэль и Джастин устроили настоящую зарубу, получив бонус за бой вечера, но победителем из неё вышел Гэтжи.

Физиев – выходец из тайского бокса и, естественно, акцент делает на работе в стойке. На его счету были отличные выступления, и, когда Рафаэль набрал победную серию из шести боёв подряд, три из которых – нокаутами, его стали называть чуть ли не лучшим ударником в UFC. Но поединок с Гэтжи показал, что в противостоянии с бойцами, у которых хорошая стойка, у Рафаэля возникают проблемы. Джастин заставил Физиева ответить за все слова, которые тот бросал в его адрес во время раскрутки боя, превратив лицо Рафаэля в кровавую кашу.

Атаман возвращается в октагон после довольно серьёзного и болезненного поражения, и в соперниках у него – Матеуш Гамрот, борьба которого находится на очень высоком уровне, Арман Царукян не даст соврать. С бойцами подобного плана Физиев ещё не встречался, и если уж его переводил на землю даже Джастин Гэтжи, то Гамроту с этой задачей будет справиться гораздо проще. Да, Атаман побеждал и Ренато Мойкано, и Рафаэля дос Аньоса, но Мойкано всё-таки боец не того уровня, что Гамрот, а дос Аньос уже давно находится не на пике.

Если посмотреть на текущий топ-5 лёгкого дивизиона, то слова Махачева действительно выглядят убедительно. Борьба Ислама и Чарльза Оливейры будет явно не по зубам Атаману, перебить в стойке Джастина Гэтжи и Дастина Порье — тоже невыполнимая задача для Физиева. Бенеил Дариуш – крепкий универсал, с которым Рафаэлю будет тяжело справиться только за счёт стойки. Остаётся разве что Майкл Чендлер, с которым можно зарубиться, как с Гэтжи, но и Чендлер – далеко не мальчик для битья.

Одной физической мощи, которая, безусловно, есть у Атамана, не хватит для того, чтобы конкурировать с нынешними топовыми бойцами дивизиона и претендовать на титул. В пятёрке есть бойцы с более универсальной техникой, с борьбой высочайшего уровня, которым Физиеву просто нечего противопоставить. Топовый ли Рафаэль боец для лёгкого веса? Да. Но, чтобы попасть в титульную гонку, нужно быть на другом уровне, которого Физиев не достиг. Возможно, пока.