Новый турнир АСА — теперь не в России! Минск подарит нам сенсацию? LIVE

22 сентября в Минске на Falcon Arena пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 163. В главном событии вечера сойдутся полусредневесы Алтынбек Мамашов из Кыргызстана и Руслан Колодко, представляющий Беларусь. В рамках соглавного события турнира состоится поединок Артёма Дамковского и Лом-Али Нальгиева.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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