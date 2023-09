Новый турнир АСА — теперь не в России! Минск подарит нам сенсацию? LIVE

⚖️ Результаты официального взвешивания ACA 163

Главный кард:

Полусредний вес: Руслан Колодко (77,35 кг) vs Алтынбек Мамашов (77,55 кг);

Легчайший вес: Алимардан Абдыкааров (61,7 кг) vs Александр Подлесный (61,5 кг);

Лёгкий вес: Артём Дамковский (70,6 кг) vs Лом-Али Нальгиев (70,8 кг);

Лёгкий вес: Виктор Макаренко (70,8 кг) vs Гильерме Доин (71,8 кг)*;

Полусредний вес: Денис Магер (77 кг) vs Ренато Пезиньо (77,35 кг).

Предварительный кард:

Наилегчайший вес: Арен Акопян (57,05 кг) vs Анатолий Кондратьев (57,1 кг);

Лёгкий вес: Аурел Пиртеа (70,7 кг) vs Жакшилык Мырзабеков (70,6 кг);

Полулёгкий вес: Александр Ковалёв (66,2 кг) vs Джон Тейшейра (66,2 кг);

Полулёгкий вес: Игорь Олчонов (66,2 кг) vs Отабек Тохиров (68,1 кг)*;

Полутяжёлый вес: Батраз Агнаев (92,55 кг) vs Сергей Стародуб (93,25 кг);

Лёгкий вес: Артём Булойчик (70,3 кг) vs Алик Албогачиев (70,5 кг);

Наилегчайший вес: Мусо Вистокадамов (57,1 кг) vs Холмурод Нурматов (57,1 кг);

Наилегчайший вес: Ахмед Хамзаев (57,15 кг) vs Дмитрий Костюченко (57,8 кг).

*Гильерме Доин и Джон Тейшейра не уложились в рамки своих весовых категорий, часть их гонорара будет удержана в соответствии с внутренним регламентом лиги АСА.