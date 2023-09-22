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АСА 163: Мамашов — Колодко, где смотреть трансляцию, во сколько начало, кто фаворит, онлайн-трансляция

Новый турнир АСА — теперь не в России! Минск подарит нам сенсацию? LIVE
Яхья Гасанов Сергей Сорокин
,
Мамашов — Колодко
Аудио-версия:
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В карде сразу восемь бойцов, представляющих Беларусь.

22 сентября в Минске на Falcon Arena пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 163. В главном событии вечера сойдутся полусредневесы Алтынбек Мамашов из Кыргызстана и Руслан Колодко, представляющий Беларусь. В рамках соглавного события турнира состоится поединок Артёма Дамковского и Лом-Али Нальгиева.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем предыдущий турнир ACA:
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Где смотреть турнир ACA 163 Когда начало турнира ACA 163 c главным боем Мамашов — Колодко Полный кард турнира ACA 163
Live Сергей Сорокин

⚖️ Результаты официального взвешивания ACA 163

Главный кард:

Полусредний вес: Руслан Колодко (77,35 кг) vs Алтынбек Мамашов (77,55 кг);
Легчайший вес: Алимардан Абдыкааров (61,7 кг) vs Александр Подлесный (61,5 кг);
Лёгкий вес: Артём Дамковский (70,6 кг) vs Лом-Али Нальгиев (70,8 кг);
Лёгкий вес: Виктор Макаренко (70,8 кг) vs Гильерме Доин (71,8 кг)*;
Полусредний вес: Денис Магер (77 кг) vs Ренато Пезиньо (77,35 кг).

Предварительный кард:

Наилегчайший вес: Арен Акопян (57,05 кг) vs Анатолий Кондратьев (57,1 кг);
Лёгкий вес: Аурел Пиртеа (70,7 кг) vs Жакшилык Мырзабеков (70,6 кг);
Полулёгкий вес: Александр Ковалёв (66,2 кг) vs Джон Тейшейра (66,2 кг);
Полулёгкий вес: Игорь Олчонов (66,2 кг) vs Отабек Тохиров (68,1 кг)*;
Полутяжёлый вес: Батраз Агнаев (92,55 кг) vs Сергей Стародуб (93,25 кг);
Лёгкий вес: Артём Булойчик (70,3 кг) vs Алик Албогачиев (70,5 кг);
Наилегчайший вес: Мусо Вистокадамов (57,1 кг) vs Холмурод Нурматов (57,1 кг);
Наилегчайший вес: Ахмед Хамзаев (57,15 кг) vs Дмитрий Костюченко (57,8 кг).

*Гильерме Доин и Джон Тейшейра не уложились в рамки своих весовых категорий, часть их гонорара будет удержана в соответствии с внутренним регламентом лиги АСА.

10:16 Сергей Сорокин

💪 Сразу восемь бойцов из Беларуси выступят на турнире в Минске

ACA 163 будет домашним для Руслана Колодко, Артёма Дамковского, Виктора Макаренко, Дениса Магера, Александра Ковалёва, Сергея Стародуба, Артёма Булойчика и Дмитрия Костюченко.
Трое из них ещё не проигрывали в ММА — Макаренко (8-0), Стародуб (3-0) и Костюченко (2-0). Последние двое дебютируют в ACA.

10:16 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир ACA 163

Трансляция всего турнира ACA 163 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

10:15 Сергей Сорокин

⚔️ Колодко: у Мамашов не так много слабых сторон, но они есть

«Я настраиваюсь на каждый бой как на главный. Я не позволяю себе думать, что бой будет легкий или проходной. Я смотрел бои Алтынбека. Это сильный и достойный соперник. Его сильная сторона – ударная техника. Слабые стороны… Их не так много, но они есть», — рассказал белорусский боец в разговоре с «Матч ТВ».

10:15 Сергей Сорокин

Когда начало турнира ACA 163 c главным боем Мамашов — Колодко

Турнир ACA 163 состоится 22 сентября на Falcon Arena в Минске. Его старт запланирован на 18:15 по московскому времени.

10:14 Сергей Сорокин

❌ Турнир должны были возглавить Михаил Долгов и Ибрагим Магомедов, но пришлось менять кард

Михаил Долгов по состоянию здоровья не смог принять участия в турнире и его бой с Магомедовым был отменён и перенесён на более позднюю дату. В соглавном событии изначально был поединок Анатолия Бойко и Эдил Эсенгулов, но Анатолий также был вынужден сняться.

10:13 Сергей Сорокин

Полный кард турнира ACA 163

Главный кард:

  • Алтынбек Мамашов — Руслан Колодко;
  • Артём Дамковский — Лом-Али Нальгиев;
  • Алимардан Абдыкааров — Александр Подлесный;
  • Виктор Макаренко — Гильерме Доин;
  • Ренато Гомес Габриэль — Денис Магер.

Предварительный кард:

  • Арен Акопян — Анатолий Кондратьев;
  • Жакшилык Мырзабеков — Аурел Пиртеа;
  • Александр Ковалёв — Джон Тейшейра;
  • Отабек Тохиров — Игорь Олчонов;
  • Сергей Стародуб — Батраз Агнаев;
  • Алик Албогачиев — Артём Булойчик;
  • Холмурод Нурматов — Мусо Вистакадамов;
  • Дмитрий Костюченко — Ахмед Хамзаев.
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