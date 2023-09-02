ACA 162: уникальное проваленное взвешивание и разнос студии от экс-чемпиона UFC. LIVE

2 сентября на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре состоится турнир ACA 162. В соглавном событии вечера бывший чемпион организации ACA 162 Абубакар Вагаев проверит на прочность новичка промоушена Мишеля Празериса из Бразилии. А в главном бою Биберт Туменов и двукратный чемпион PFL Лэнс Палмер сразятся за пояс в полулёгком весе. Американца приехал секундировать Коди Гарбрандт. И бывший чемпион UFC успел устроить потасовку.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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