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ACA 162: Туменов — Палмер, Вагаев — Празерис, где смотреть трансляцию, во сколько начало, кто фаворит, онлайн-трансляция

ACA 162: уникальное проваленное взвешивание и разнос студии от экс-чемпиона UFC. LIVE
Сергей Сорокин
Туменов — Палмер
Аудио-версия:
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Коди Гарбрандт приехал в Россию и моментально стал участником потасовки.

2 сентября на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре состоится турнир ACA 162. В соглавном событии вечера бывший чемпион организации ACA 162 Абубакар Вагаев проверит на прочность новичка промоушена Мишеля Празериса из Бразилии. А в главном бою Биберт Туменов и двукратный чемпион PFL Лэнс Палмер сразятся за пояс в полулёгком весе. Американца приехал секундировать Коди Гарбрандт. И бывший чемпион UFC успел устроить потасовку.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Прошлый турнир завершился трагедией:
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Где смотреть АСА 162 Когда начало турнира ACA 162 Полный кард турнира ACA 162
Live Сергей Сорокин

💪 Биберт Туменов готов к битве

Биберт Туменов последний бой проводил в ноябре 2022 года на турнире ACA 147, одержав победу над Андреем Гончаровым единогласным решением судей. Всего на счету Туменова 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед и потерпел два поражения.

10:04 Сергей Сорокин

🔥 Коди Гарбрандт грозится провести бой в АСА

Сейчас экс-обладатель титула переживает не лучший период своей карьеры, но тем не менее его приезд привлёк больше внимания, чем предстоящий турнир. У Коди сразу начали брать мини-интервью и пригласили на подкаст АСА, где всё неожиданно закончилось конфликтом и потасовкой с Бибертом Туменовым.

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10:03 Сергей Сорокин

Где смотреть АСА 162

Трансляция всего турнира ACA 161 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

10:03 Сергей Сорокин

❌ Азамат Керефов назвал причину, по которой не подписал контракт с UFC

Российский боец ММА Азамат Керефов рассказал, как мог заключить контракт с американским промоушеном UFC.

«После того как закончился контракт в ACA, я взял перерыв: женился, отдыхал. Поехал в Америку тренироваться. Были предложения от разных лиг, но они меня не устраивали — это были местечковые американские лиги. Потом мне предложили подраться на Abu Dhabi Warriors. Был хороший оппонент, бразилец с рекордом 10-1. Я принял бой, выступил. Было предложение от Bellator, но у них не было наилегчайшего дивизиона на тот момент. Можно было бы подписаться в UFC, но нужно было ждать или выходить на замену. Я не захотел ждать, мне комфортнее здесь, у себя дома в АСА выступать. Я приехал из США, увидел анонс Гран-при и сразу загорелся, захотел выступить. Я узнал, что там выступит Аскаров, и был уверен, что будут собраны лучшие в нашем весе. Это придало ещё больше желания принять участие в турнире», — сказал Азамат Керефов.

10:02 Сергей Сорокин

Когда начало турнира ACA 162

Турнир ACA 162 состоится 2 сентября на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре. Его старт запланирован на 16:30 по московскому времени.

10:02 Сергей Сорокин

⚖ Азамат Керефов и Осимхон Рахмонов, соперники на ACA, не смогли сделать вес перед боем

В рамках события ACA 162, которое состоится 2 сентября в Краснодаре, ожидается бой между Азаматом Керефовым и Осимхоном Рахмоновым. Оба бойца на взвешивании не смогли уложиться в допустимые значения. Помимо них, американец Лэнс Палмер также не сделал вес перед четвертьфинальным боем Гран-при.

«На утреннем взвешивании Палмер не уложился в лимит весовой категории, показав лишние 850 граммов. Также неудачными оказались все попытки уложиться в лимит полулёгкой весовой категории участников ещё одного четвертьфинального поединка Гран-при в наилегчайшем весе: Азамат Керефов превысил лимит на 1,7 кг, его соперник Осимхон Рахмонов — на 850 граммов. Мы сохранили эти бои, но в соответствии с системой штрафов ACA Лэнс будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника. Рахмонов — на 30% и на 50% – Керефов. Мы вынесли строгое предупреждения всем участникам Гран-при: тот, кто выходит в следующий круг «восьмёрки», в случае перевеса может быть отстранён от участия в Гран-при», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира ACA 162

Главный кард

  • Биберт Туменов – Лэнс Палмер;
  • Абубакар Вагаев – Мишель Празереш;
  • Азамат Керефов – Осимхон Рахмонов;
  • Артем Фролов – Клебер Соуза;
  • Андерсон Гонсалвес – Олег Оленичев.

Предварительный кард

  • Мурад Абдулаев – Ирвинг Ромеро-Мачадо;
  • Апти Бимарзаев – Андерсон Дос Сантос;
  • Байзет Хатхоху – Абубакар Местоев;
  • Фелипе Фроес – Ринат Саякбаев;
  • Астемир Нагоев – Мирзамедин Пазылов;
  • Абдул-Рахман Темиров – Владимир Пальченков;
  • Замир Арипшев – Маркос Родригес;
  • Якуб Сулейманов – Амазасп Мартиросян;
  • Ислам Мешев – Рустам Асуев;
  • Руслан Меджидов – Кайо Биттенкурт.
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