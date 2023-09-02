ACA 162: уникальное проваленное взвешивание и разнос студии от экс-чемпиона UFC. LIVE

2 сентября на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре состоится турнир ACA 162. В соглавном событии вечера бывший чемпион организации ACA 162 Абубакар Вагаев проверит на прочность новичка промоушена Мишеля Празериса из Бразилии. А в главном бою Биберт Туменов и двукратный чемпион PFL Лэнс Палмер сразятся за пояс в полулёгком весе. Американца приехал секундировать Коди Гарбрандт. И бывший чемпион UFC успел устроить потасовку.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💪 Биберт Туменов готов к битве
Биберт Туменов последний бой проводил в ноябре 2022 года на турнире ACA 147, одержав победу над Андреем Гончаровым единогласным решением судей. Всего на счету Туменова 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед и потерпел два поражения.
🔥 Коди Гарбрандт грозится провести бой в АСА
Сейчас экс-обладатель титула переживает не лучший период своей карьеры, но тем не менее его приезд привлёк больше внимания, чем предстоящий турнир. У Коди сразу начали брать мини-интервью и пригласили на подкаст АСА, где всё неожиданно закончилось конфликтом и потасовкой с Бибертом Туменовым.
Где смотреть АСА 162
Трансляция всего турнира ACA 161 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
❌ Азамат Керефов назвал причину, по которой не подписал контракт с UFC
Российский боец ММА Азамат Керефов рассказал, как мог заключить контракт с американским промоушеном UFC.
«После того как закончился контракт в ACA, я взял перерыв: женился, отдыхал. Поехал в Америку тренироваться. Были предложения от разных лиг, но они меня не устраивали — это были местечковые американские лиги. Потом мне предложили подраться на Abu Dhabi Warriors. Был хороший оппонент, бразилец с рекордом 10-1. Я принял бой, выступил. Было предложение от Bellator, но у них не было наилегчайшего дивизиона на тот момент. Можно было бы подписаться в UFC, но нужно было ждать или выходить на замену. Я не захотел ждать, мне комфортнее здесь, у себя дома в АСА выступать. Я приехал из США, увидел анонс Гран-при и сразу загорелся, захотел выступить. Я узнал, что там выступит Аскаров, и был уверен, что будут собраны лучшие в нашем весе. Это придало ещё больше желания принять участие в турнире», — сказал Азамат Керефов.
Когда начало турнира ACA 162
Турнир ACA 162 состоится 2 сентября на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре. Его старт запланирован на 16:30 по московскому времени.
⚖ Азамат Керефов и Осимхон Рахмонов, соперники на ACA, не смогли сделать вес перед боем
В рамках события ACA 162, которое состоится 2 сентября в Краснодаре, ожидается бой между Азаматом Керефовым и Осимхоном Рахмоновым. Оба бойца на взвешивании не смогли уложиться в допустимые значения. Помимо них, американец Лэнс Палмер также не сделал вес перед четвертьфинальным боем Гран-при.
«На утреннем взвешивании Палмер не уложился в лимит весовой категории, показав лишние 850 граммов. Также неудачными оказались все попытки уложиться в лимит полулёгкой весовой категории участников ещё одного четвертьфинального поединка Гран-при в наилегчайшем весе: Азамат Керефов превысил лимит на 1,7 кг, его соперник Осимхон Рахмонов — на 850 граммов. Мы сохранили эти бои, но в соответствии с системой штрафов ACA Лэнс будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника. Рахмонов — на 30% и на 50% – Керефов. Мы вынесли строгое предупреждения всем участникам Гран-при: тот, кто выходит в следующий круг «восьмёрки», в случае перевеса может быть отстранён от участия в Гран-при», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Полный кард турнира ACA 162
Главный кард
- Биберт Туменов – Лэнс Палмер;
- Абубакар Вагаев – Мишель Празереш;
- Азамат Керефов – Осимхон Рахмонов;
- Артем Фролов – Клебер Соуза;
- Андерсон Гонсалвес – Олег Оленичев.
Предварительный кард
- Мурад Абдулаев – Ирвинг Ромеро-Мачадо;
- Апти Бимарзаев – Андерсон Дос Сантос;
- Байзет Хатхоху – Абубакар Местоев;
- Фелипе Фроес – Ринат Саякбаев;
- Астемир Нагоев – Мирзамедин Пазылов;
- Абдул-Рахман Темиров – Владимир Пальченков;
- Замир Арипшев – Маркос Родригес;
- Якуб Сулейманов – Амазасп Мартиросян;
- Ислам Мешев – Рустам Асуев;
- Руслан Меджидов – Кайо Биттенкурт.
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