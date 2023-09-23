UFC Fight Night 228: Физиев снесёт Гамрота и снова вернётся в титульную гонку? LIVE

В ночь на 24 сентября в спортивном комплексе «Apex» в городе Энтерпрайз (штат Невада, США) состоится очередной турнир UFC Fight Night 228. Главным событием вечера станет поединок между топовыми легковесами Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом, которые занимают шестое и седьмое места в рейтинге соответственно. Для Физиева это возможность закрыть поражение от Джастина Гэтжи и вернуться в титульную гонку. В соглавном событии турнира пройдёт поединок бойцов полулёгкого веса Брайса Митчелла и Дэна Иге.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤼♀️ Физиев: если Гамрот меня размажет, то скажу, что мне стоит заняться борьбой
«Для меня Гамрот — это вызов, смогу ли я остановить топового борца. Если я не смогу остановить Гамрота, если он размажет меня, тогда я скажу: «Мне стоит заняться моей борьбой», — сказал Физиев в интервью Sportskeeda.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 228
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 228 с главным боем Рафаэль Физиев – Матеуш Гамрот можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
❗️ После боя с Гэтжи Физиев жаловался на то, что в UFC о бойцах недостаточно заботятся
«После боя я отправился в Лондоне в больницу и простоял там пять часов в очереди. Всё это время мы просто ждали, пока врач освободится и наложит мне швы. Пять часов я просто сидел и чего-то ждал. В итоге мы устали и сказали – к чёрту всё, мы возвращаемся в отель. Мы попросили доктора UFC заклеить мне рассечения, но этот клей сошёл уже на следующий день, когда я умывался. Я считаю, что после боя им нужно чуть лучше заботиться о своих бойцах, чтобы они не ждали по пять часов, когда им окажут помощь», — приводит слова Физиева MMA News.
Когда состоится турнир UFC Fight Night 228 c главным боем Физиев — Гамрот
Турнир UFC Fight Night 228 состоится в ночь с 23 на 24 сентября на арене «Apex» в Энтерпрайзе (штат Невада, США). Предварительный кард начнётся в 23:00 мск, бои основного карда — в 2:00 мск.
⚔️ Гамрот и Физиев сами инициировали поединок
«Я взволнован. Матеуш – первый парень, кто, позвонив, позвал меня на бой после моего поражения Джастину Гейджи. Я ответил ему: «Ух ты, вау, здорово». Мы решились на этот бой вместе, нам не нужен посредник или кто-то еще в этом роде. Он просто позвонил мне, и я сказал: «давай», — приводит слова Физиева Sportskeeda.
Полный кард турнира UFC Fight Night 228
Главный кард:
- Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот;
- Брайс Митчелл — Дэн Иге;
- Марина Родригес — Мишель Уотерсон;
- Брайан Баттл — Эй Джей Флетчер;
- Рикардо Рамос — Чарльз Журден.
Предварительный кард:
- Дэн Аргета — Майлз Джонс;
- Тим Минс — Андре Фиальо;
- Джейкоб Малкун — Коди Брандейдж;
- Мохаммед Усман — Джейк Коллье;
- Мизуки Иноуэ — Ханна Голди;
- Тамирес Видаль — Монтсеррат Рендон.
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