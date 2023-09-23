«Готов напинать пинков алкоголику». Харитонов — про А. Емельяненко и карьеру

Яркий разговор с Сергеем — о предстоящем поединке, планах на будущее и топовых бойцах из России.

23 сентября в Москве на стадионе «Лужники» состоится турнир «ММА Серия-72: Все Звёзды». В главном бою вечера выступит Сергей Харитонов. Его соперником станет бразилец Тьяго Кардосо. Россиянин в 43 года выступает с завидной частотой и колотит своих соперников. А ещё готов драться даже в кулáчке, поэтому открыт для самых смелых предложений. Мы поговорили с Харитоновым и обсудили предстоящий поединок, планы на будущее и самых топовых бойцов из России.

– Как проходит подготовка к поединку?

– Ничего интересного. Спокойно и стандартно готовлюсь. Готов хоть на все пять раундов. А там посмотрим.

– Только недавно провели поединок, снова рвётесь в клетку. Это накладывает свой отпечаток?

– Я просто давно не выступал. Решил, скажем так, молниеносно ворваться. Сейчас посмотрим, как проведу предстоящий бой.

– Кардосо в 2023 году провёл уже шесть боёв. Вам может сыграть это на руку? Смотрели ли поединки бразильца?

– Посмотрел последние три-четыре боя, и всё. Не знаю, сколько раз он там выходил. Мне вообще без разницы. Я эти варианты не просчитываю.

Сергей Харитонов Фото: Eagle FC

– В 43 года вы не сбавляете оборотов. Готовы обойти Фёдора Емельяненко и драться в 47?

– Я не загадываю. Сейчас чувствую себя нормально. Буду драться, пока могу побеждать.

– Вы анонсировали на осень поединок в Bellator. Всё в силе?

– Об этом мы будем говорить после боёв, которые я проведу здесь. Работа с матчмейкерами Bellator ведётся.

– «Боёв»? Значит, запланирован не один.

– Возможно.

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– Возможный реванш с Александром Емельяненко. Вам интересен этот бой?

– Мне он вообще неинтересен. Если кто-то готов заплатить денег, за то, как я избиваю алкоголика, пожалуйста. Напинаем пинков ему.

– А как вам его недавний поединок с блогером Евгением Ершовым?

– Ну, в целом я готов участвовать в подобном. Если деньги готов кто-то платить. Поучаствует, похохочем, посмеёмся.

– Недавно проходил поединок Олега Тактарова и Джеффа Монсона. Как вы оцениваете такие бои?

– Смехопанорама. Не нравится такое. Люди ушли и плевались. Вышло не пойми что.

– А сами готовы драться с блогерами, рэперами?

– Ну, если кто-то готов платить за это. Я же не буду выходить за копейки и драться. Если кто-то готов платить, будем хохотать.

– За какую сумму вы готовы были бы выйти?

– А на каждый бой суммы разные. Всё зависит от того, с кем я буду драться.

Сергей Харитонов Фото: Eagle FC

– Вы дрались на голых кулаках в Stone Faces и планировали биться в Top Dog, но всё сорвалось. Сейчас готовы выстрелить в российской кула́чке?

– С удовольствием. Там же платят деньги. Мы понимаем, для чего выходим. Будем драться с теми, кого предложат.

– В сегодняшнем разговоре часто звучит слово «деньги». В недавнем видео вам принесли жирную пачку. Это какой-то гонорар за новый бой?

– Просто человек, который должен был денег, принёс их. Небольшая пачка – 200–300 тысяч рублей.

Сергей Харитонов Фото: Eagle FC

– Вы говорили, что Магомеда Исмаилова нужно отстранить от MMA. Со временем мнение не поменялось?

– Я скажу так. Я против беспредела и всех этих драк. Перед боем с Минеевым была организована драка. Ничего хорошего в этом нет. Плохой пример для молодёжи. На него смотрят ребята молодые. Он организовал драку, куча народу выбежало, никого не наказали. Не должно быть такого. Это же не улица.

– Организуется очередной бой Исмаилова и Минеева. Что вы ждёте от него?

– Что там смотреть? Минеев в очередной раз ему башню отобьет, и всё. Вот и всё, что будет.

Сергей Харитонов Фото: РИА Новости

– Кого из российских бойцов на данный момент вы считаете лучшими?

– Если брать рейтинг, то первый номер – Махачев. Павлович – номер два. А третий… Тяжело сказать. Есть Азамат Мурзаканов, Саня Волков в тяжёлом весе.

– А среди женщин есть фаворитки?

– Я не сильно знаю, кто там дерётся. Просто общаюсь с Мариной Мохнаткиной, мы дружим. Она молодец, в финале PFL будет выступать. Будем болеть.

– А вообще как относитесь к женским боям?

– Я женские бои не люблю. Они мне удовольствия не приносят. Но ничего плохого я в них не вижу. Девчонки тоже имеют право выбирать, как им себя проявлять. Я не против этого. Но мне это не нравится.