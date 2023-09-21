Харитонов будет драться вечно? Несмотря на лишний вес, Десантник остаётся опасным

Удивительно, но Сергею Харитонову уже давно идёт пятый десяток. А ведь так сразу и не скажешь. Сергей продолжает проводить поединки и регулярно радует подписчиков снимками из зала. Конечно, с годами лишние килограммы к прославленному бойцу понемногу прицепились, но в целом Харитонов выглядит вполне боевито.

Совсем недавно всю мощь Десантника на себе ощутил бразилец Роджерс Соуза. Бойцы сразились на турнире по современному панкратиону MFP 241 во Владивостоке. Могло показаться, что молодой бразилец получит шанс как раз за счёт возраста – Соуза почти на 10 лет младше Харитонова. Вполне вероятно, разницу в годах держал в уме и сам Сергей. Потому что дело в долгий ящик откладывать не стал и буквально с первых минут полетел на оппонента. Довольно быстро он потряс бразильца, опрокинув его на настил. Через несколько мгновений Роджерс поднялся, но лишь затем, чтобы вскоре в очередной раз упасть. Соуза не выдержал нового натиска Харитонова. Нокаут!

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Поединок с бразильцем стал для Десантника первым за последние полтора года. В январе 2022 года на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC он одолел техническим нокаутом известного кикбоксёра Тайрона Спонга. А в марте того же года состоялся бой с Маликом Скоттом в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». И тоже успех.

Длительной паузе после поединка со Скоттом предшествовал плотный график разнообразных поединков.

Российский боец не тушуется новых вызовов и всегда готов выйти в ринг. У Харитонова есть даже бой на голых кулаках – и победа. Бояться Сергею и вправду уже некого. За время карьеры Десантник побеждал таких глыб, как Фабрисиу Вердум, Андрей Орловский, Алистар Оверим, и многих других.

А уже 23 сентября Харитонову предстоит проэкзаменовать двухметрового бразильца Тьяго Кардосу в рамках турнира MMA Series 72 All Stars. Именно с Кардосой Сергей должен был драться в августе этого года. Однако тогда не срослось, и возник вариант с Соузой. Не сказать что у Тьяго впечатляющая статистика, но вот последние шесть боёв он не проигрывает и вообще проводит их эффектно, чаще всего побеждая нокаутом. Вдобавок бразилец решил тренироваться в известной московской команде GOR MMA.

Сергей Харитонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Харитонов приучил фанатов, что номер, в отличие от некоторых ветеранов, он точно отбывать не будет. Десантник всегда выкладывается, обстоятельно подходя к поединкам. Как сложится предстоящий бой, предсказать сложно. Зато с уверенностью можно говорить, что стыдно за Сергея не будет. Кстати, Сергей уже смотрит в будущее и летом анонсировал новый бой в Bellator.

Планы планами, но возраст не может не брать своё. И, как знать, возможно, именно ближайший поединок станет для россиянина последним. Поэтому не надо упускать возможность последить за карьерой прославленного российского бойца — подобных легенд у нас не так много.

Турнир MMA Series 72 в прямом эфире смотрите в Okko. Начало турнира — 23 сентября в 19:00 мск. Не пропустите!

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