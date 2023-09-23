Харитонов — мощь! Снёс крепкого бразильца за три минуты — и это в 43 года

В Москве на стадионе «Лужники» состоялся турнир «ММА Серия-72: Все Звёзды». В главном событии вечера встретились 43-летний россиянин Сергей Харитонов и бразилец Тьяго Кардосо.
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Опытнейший Сергей Харитонов в свои 43 года по-прежнему продолжает бойцовскую карьеру. За плечами Десантника 43 поединка, в которых были одержаны 33 победы. Сергей известен по своим выступлениям в различных лигах мира, в том числе StrikeForce и Bellator. Свой последний поединок по правилам ММА Харитонов провёл в январе 2022 года в лиге Eagle FC и техническим нокаутом победил Тайрона Спонга. Совсем недавно Сергей одержал викторию по современному панкратиону над бразильцем Роджерсом Соузой и теперь вернулся к ММА.
В соперниках – бразилец Тьяго Кардосо, который на 10 лет младше Харитонова. Бразилец, в отличие от Харитонова, в этом году успел провести уже шесть боёв, в которых одержал четыре победы, один поединок завершился вничью. Всего же на счету Тьяго 23 боя и 13 побед.
«Посмотрел последние три-четыре боя, и всё. Не знаю, сколько раз он там выходил. Мне вообще без разницы. Я эти варианты не просчитываю», — сказал перед поединком Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Харитонов мощно начал бой. Выбрасывал силовые джебы Сергей, разбил нос бразильцу уже на первых секундах. Несколько мощных атак провёл Харитонов, Кардосо пытался спастись в борьбе, но со всеми попытками тейкдаунов россиянин справлялся.
Продолжал набрасывать мощные удары Харитонов, и на третьей минуте Сергей мощной двойкой выбил капу бразильца. Кардосо повело, и Харитонову не составило особого труда добить соперника. Серия мощных ударов — и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Харитонова техническим нокаутом. Вот это мощь в 43 года.
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