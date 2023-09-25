Заруба Чарло и Канело, новые вызовы Гассиева и Шлеменко. Топ-6 боёв недели в боксе и MMA

Рассказываем о главном действующем лице предстоящего турнира: стартует очередная неделя, которая будет буквально насыщена интересными событиями в мире единоборств. Конечно, основное внимание к себе привлекает супербой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло. Но и без него будет на что посмотреть. В смешанных единоборствах также затишья не наблюдается. И это при том, что на этой неделе не планируется проведение турнира от UFC. Мы собрали все самые топовые события из мира бокса и MMA на предстоящую неделю – с 25 сентября по 1 октября.

C 26 на 27 сентября. Александр Солдаткин — Марио Пиаззон

В ночь с 26 на 27 сентября состоится турнир Dana White's Contender Series 64. Он будет невероятно важен для россиянина Александра Солдаткина (13-3). Наш соотечественник имеет прекрасную возможность заполучить контракт с UFC. Противостоять ему будет непобежденный бразилец Марио Пиаззон. Оппонент выглядит очень опасно, поскольку никому не позволил себя особенно потревожить в октагоне. Солдаткин славится тем, что не любит доводить дело до судейского решения. 11 из 13 своих побед он забрал досрочно.

29 сентября. Александр Шлеменко — Куат Хамитов

29 сентября в Москве состоится турнир лиги Top Fight. В главном бою вечера должны сойтись Александр Шлеменко и Куат Хамитов. 39-летний россиянин имеет профессиональный рекорд 62-15-1. Но останавливаться и сбавлять обороты Шторм не собирается, он готов драться с завидной частотой. Его соперником станет представитель Казахстана, который имеет статистику 25-7. Два последних поединка он оставил за собой. Сначала финишировал «гильотиной» Бобура Абдулазизова, а затем оказался сильнее Залимхана Юсупова единогласным решением судей.

Александр Шлеменко Фото: РИА Новости

30 сентября. Мурат Гассиев — Отто Валлин

30 сентября в Турции россиянин Мурат Гассиев проведёт очередной поединок. На данный момент он имеет профессиональный рекорд 30-1. Боксёр идёт на серии из четырёх побед подряд и выглядит просто превосходно. Он последовательно разбил Нури Сефери, Михаэля Валлиша, Карлоуса Уэлча и Майка Балогуна. На это Гассиеву потребовалось всего лишь 19 минут и 40 секунд. Новым соперником стал опасный шведский боксёр Отто Валлин. Он имеет профессиональный рекорд 25-1 (14 KO). А единственное поражение нанёс сам Цыганский король – Тайсон Фьюри. Но даже он не смог финишировать неуступчивого скандинава.

30 сентября. Абдул Абдурагимов — Кемуэль Оттони

30 сентября состоится турнир PFL Европа 3, который пройдёт в Париже (Франция). Особенное внимание привлекает поединок, в котором сойдутся Абдул Абдурагимов и Кемуэль Оттони. Для французского бойца смешанных единоборств российского происхождения этот бой станет дебютным в организации. К нему он подходит с профессиональным рекордом 16-2. А противостоять будет неуступчивый бразилец Кемуэль Оттони (11-3). Судя по статистике бойцов, до судейского решения поединок вряд ли доберётся.

Абдул Абдурагимов Фото: twitter.com/ares_fighting

С 30 сентября на 1 октября. Сауль Альварес — Джермелл Чарло

А вот и самый ожидаемый бой предстоящей недели. Он пройдёт в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе. В ринге схлестнутся Сауль Альварес и Джермелл Чарло. Соперники оспорят титулы в суперсредней категории (до 76,2 кг), на данный момент пояса находятся на плече мексиканца. Канело имеет профессиональный рекорд 59-2-2. После поражения от Дмитрия Бивола он успел победить Геннадия Головкина и Джона Райдера. Чарло (35-1-1) совершенно точно способен затруднить сопернику жизнь. Поэтому все поклонники бокса с нетерпением ждут этой битвы.

Сауль Альварес Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

1 октября. Виктор Колесник — Рё Такаги

1 октября состоится интереснейший турнир Rizin FF Landmark. А особенно любопытным он обещает получиться потому, что в карде значится поединок россиянина Виктора Колесника. Наш соотечественник имеет профессиональный рекорд (24-5-1) и рассчитывает закрепиться в лиге. Он дебютировал в Rizin с победы над Ацуши Кишимото техническим нокаутом. Теперь в соперниках будет ещё один японец – Рё Такаги (6-1). Он также проведёт первый поединок в промоушене.