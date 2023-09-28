Железный россиянин против стального шведа. Где смотреть бой Гассиев – Валлин

Дата и время боя Мурат Гассиев – Отто Валлин
30 сентября в Турции состоится боксёрский вечер. В главном событии вечера выступит Мурат Гассиев (30-1). Россиянин идёт на серии из четырёх побед. Соперником Железного станет швед Отто Валлин (25-1), у которого в активе пять побед подряд. А единственное поражение Валлин потерпел от Тайсона Фьюри. Но даже Цыганский король не смог отправить Отто в нокаут.
Поединок россиянина и шведа ориентировочно стартует в 23:15 мск.
Прямая трансляция боя Гассиев – Валлин
Прямую трансляцию боя Мурат Гассиев – Отто Валлин можно посмотреть на Первом канале. Кроме того, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этого события, в которой отразит все самые интересные события вечера.
Полный кард боксёрского вечера
- Мурат Гассиев – Отто Валлин;
- Фатих Келеш – Хусейн Байсангуров;
- Луис Мигель Байона – Бахромджон Фозилов.
Материалы о предстоящем событии
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Прогноз на бой Мурат Гассиев – Отто Валлин
Известный боец Сергей Калинин по прозвищу Кратос поделился своим мнением относительно предстоящего поединка.
«Мурат Гассиев — очень крутой и бескомпромиссный боец, сильный нокаутёр. Отто Валлин проиграл только Тайсону Фьюри, лучшему тяжеловесу на данный момент. И при этом бой у них был конкурентным. Уверен, сейчас бой между Гассиевым и Валлином получится очень зрелищным. Решит всё только какая-то ошибка, которой воспользуется либо один, либо второй. Уверен, мы увидим много эмоций и настоящее зрелище. Я буду смотреть за этим боем с интересом», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Также свой прогноз на бой оставил Геннадий Машьянов, тренер российского боксера Дмитрия Бивола.
«Бой с Валлином — выход из тупика для Гассиева. Победа хорошо поправит его положение. Даже чисто моральное и психологическое удовлетворение после застоя в карьере. Оппонент не самый сильный, но он дрался с лидерами веса. Для Гассиева это очень хороший вариант. Никаких неразрешимых задач Валлин не поставит. Таких Мурат должен проходить спокойно, без вопросов», — заявил Машьянов в интервью Mma.metaratings.ru.