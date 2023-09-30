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Сериал про Тайсона Фьюри, обзор картины, впечатления, что показывают в сериале, семья Фьюри

«Думал, закончу в комнате с мягкими стенами». Откровенный Фьюри в сериале о себе
Яхья Гасанов
Сериал про Тайсона Фьюри
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Боксёр рассказал обо всех ментальных проблемах.

В августе этого года стриминговый сервис Netflix выпустил сериал At Home With The Furys. Или «Дома у Фьюри». Как несложно догадаться, центральной фигурой там стали британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и вся его большая семья.

Съёмки начались в июне 2022 года, примерно через три недели после того, как Цыганский король разделался с Диллианом Уайтом и позже объявил об уходе из бокса. Сериал был призван показать, как Тайсон отходит от привычного распорядка и учится жить обычной жизнью. Все сопутствующие сложности были неплохо подсвечены, и именно этим картина выгодно отличается от похожих шоу. Мы все знаем, что Фьюри — яркая и при этом несколько противоречивая личность, и сериал не пытается нам продать какой-то вымышленный образ британца. Нет, он абсолютно такой же, как в жизни. В одном эпизоде он делает пробежку с собакой и жалуется, что от заполненного «Уэмбли» перешёл к тому, что убирает на улице за питомцем, а в другой говорит: «К чёрту всё, я лучше буду получать по голове, чем проживу так неделю».

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Жена Тайсона Пэрис, по сути, является звездой сериала. Ею и её терпением можно только восхищаться. Она честно признаётся, что больше не хочет видеть супруга на ринге, но отмечает, что в новом распорядке дня он будет беситься и ему будет тяжело к такому привыкнуть. Всё дело в ментальных проблемах Фьюри. У него синдром дефицита внимания и гиперактивности, биполярное расстройство, и периодически он склонен к депрессиям. Пэрис не скрывает, что это очень сложно, но при этом остаётся тем «клеем», который скрепляет всю семью.

Кадр из сериала At Home With The Furys

Кадр из сериала At Home With The Furys

Фото: Netflix

Проблемы Фьюри проходят красной нитью через весь сериал. Так или иначе, эта тема затрагивается практически в каждом эпизоде. Боксёр говорит, что ему действительно страшно из-за того, что он больше не выходит в ринг, и добавляет: «А вообще, я всегда думал, что закончу в комнате с мягкими стенами». Тем не менее Тайсон честно старается привыкать к жизни обычного человека, который уже находится вдали от тренировочных лагерей и боёв. Фьюри действительно любит свою семью, даже сложно представить, как его проблемы могли испортить жизнь ему самому, если бы не жена и дети. Немало экранного времени уделяется и другим членам семьи Тайсона — это его отец Джон и брат Томми с невестой. Эпизоды с ними тоже дают нам понять, что отношения Цыганского короля со всей большой семьёй очень тёплые, и он подтверждает: «Когда рядом есть семья, я способен на всё».

Главный страх Пэрис и всей семьи, о котором нам периодически напоминают, это то, что ментальные проблемы Тайсона из-за отсутствия привычного распорядка начнут прогрессировать и портить жизнь окружающим. Супруга боксёра вспоминает, что когда Фьюри впервые решил уйти из профессионального бокса, то это привело его к алко- и наркозависимости, а также к суицидальным мыслям. Тайсон и сам понимает ситуацию, переживает из-за этого, но видно, что ему действительно доставляет удовольствие делать какие-то обыденные мелочи: отвезти детей в школу, выйти с семьёй на прогулку, даже просто позавтракать вместе со всеми. А ещё он называет всё семейство такими же сумасшедшими, как и он сам.

Штрих к портрету Фьюри — его роскошный особняк в Моркаме, где и проходила бóльшая часть съёмок. Там золотые детали абсолютно везде, так что Цыганский король действительно чувствует себя королём и живёт практически во дворце. Возможно, это просто ещё одна прихоть великого боксёра, которую семья воспринимает вполне беззаботно. Несмотря на свой образ, созданный в медиапространстве, Тайсон достаточно ранимый человек и очень привязан к жене. Она с ним с 16 лет, готова справляться с его характером и проблемами, и он в ней души не чает. Отношениям с Пэрис тоже уделено немало времени, Фьюри прислушивается к супруге, а она отлично чувствует его настроение.

Кадр из сериала At Home With The Furys

Кадр из сериала At Home With The Furys

Фото: Netflix

Без юмора сериал тоже не обходится. Тайсон предлагает сыну тренироваться в школе в трусах, а Пэрис на вопрос «Почему ты вышла замуж за толстяка?» отвечает просто: «Ты богат».

В какой-то момент проблемы Фьюри действительно обостряются. Ему всё тяжелее в бытовой рутине, нужен адреналин и хочется вернуться. На этом фоне он даже гонит от себя операторов. Как позже Тайсон признавался, он был на самом деле близок к тому, чтобы отказаться от съёмок: «Я хотел избавиться от этого фильма, потому что больше не мог. Было слишком. Это была перегрузка. Я пытался заплатить, чтобы выйти, но я не смог. Мы подписались, и нам пришлось через это пройти, и в итоге я был счастлив, что мы не вышли и что я не заплатил, потому что получился хит номер один и фантастическое шоу. Фантастические инсайды. Первое — это сумасшедшая семья, и второе — голова ментально сумасшедшей личности».

Сейчас Фьюри готовится к крупному бою с Фрэнсисом Нганну:
«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!
«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!

Концовка сериала подводит нас к тому, что ментальные проблемы Фьюри становятся менее заметными, когда он в ринге. Тайсон возвращается, заявляет о трилогии с Дереком Чисорой и успешно её проводит. Тут Цыганский король уже успокаивается, он снова в своей среде.

Как говорит сам Тайсон, это сериал про ментально сумасшедшую личность и его семью. Это не голливудская жвачка, где показана беззаботная жизнь звёздных семей и надуманные проблемы. Сложности у Фьюри достаточно серьёзные, он их не замалчивает, а, напротив, с готовностью говорит о своих «тараканах». Во многом поэтому сериал цепляет, его интересно смотреть, и даже здорово, что Netflix снимет и второй сезон.

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