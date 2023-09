«Думал, закончу в комнате с мягкими стенами». Откровенный Фьюри в сериале о себе

В августе этого года стриминговый сервис Netflix выпустил сериал At Home With The Furys. Или «Дома у Фьюри». Как несложно догадаться, центральной фигурой там стали британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и вся его большая семья.

Съёмки начались в июне 2022 года, примерно через три недели после того, как Цыганский король разделался с Диллианом Уайтом и позже объявил об уходе из бокса. Сериал был призван показать, как Тайсон отходит от привычного распорядка и учится жить обычной жизнью. Все сопутствующие сложности были неплохо подсвечены, и именно этим картина выгодно отличается от похожих шоу. Мы все знаем, что Фьюри — яркая и при этом несколько противоречивая личность, и сериал не пытается нам продать какой-то вымышленный образ британца. Нет, он абсолютно такой же, как в жизни. В одном эпизоде он делает пробежку с собакой и жалуется, что от заполненного «Уэмбли» перешёл к тому, что убирает на улице за питомцем, а в другой говорит: «К чёрту всё, я лучше буду получать по голове, чем проживу так неделю».

Жена Тайсона Пэрис, по сути, является звездой сериала. Ею и её терпением можно только восхищаться. Она честно признаётся, что больше не хочет видеть супруга на ринге, но отмечает, что в новом распорядке дня он будет беситься и ему будет тяжело к такому привыкнуть. Всё дело в ментальных проблемах Фьюри. У него синдром дефицита внимания и гиперактивности, биполярное расстройство, и периодически он склонен к депрессиям. Пэрис не скрывает, что это очень сложно, но при этом остаётся тем «клеем», который скрепляет всю семью.

Кадр из сериала At Home With The Furys Фото: Netflix

Проблемы Фьюри проходят красной нитью через весь сериал. Так или иначе, эта тема затрагивается практически в каждом эпизоде. Боксёр говорит, что ему действительно страшно из-за того, что он больше не выходит в ринг, и добавляет: «А вообще, я всегда думал, что закончу в комнате с мягкими стенами». Тем не менее Тайсон честно старается привыкать к жизни обычного человека, который уже находится вдали от тренировочных лагерей и боёв. Фьюри действительно любит свою семью, даже сложно представить, как его проблемы могли испортить жизнь ему самому, если бы не жена и дети. Немало экранного времени уделяется и другим членам семьи Тайсона — это его отец Джон и брат Томми с невестой. Эпизоды с ними тоже дают нам понять, что отношения Цыганского короля со всей большой семьёй очень тёплые, и он подтверждает: «Когда рядом есть семья, я способен на всё».

Главный страх Пэрис и всей семьи, о котором нам периодически напоминают, это то, что ментальные проблемы Тайсона из-за отсутствия привычного распорядка начнут прогрессировать и портить жизнь окружающим. Супруга боксёра вспоминает, что когда Фьюри впервые решил уйти из профессионального бокса, то это привело его к алко- и наркозависимости, а также к суицидальным мыслям. Тайсон и сам понимает ситуацию, переживает из-за этого, но видно, что ему действительно доставляет удовольствие делать какие-то обыденные мелочи: отвезти детей в школу, выйти с семьёй на прогулку, даже просто позавтракать вместе со всеми. А ещё он называет всё семейство такими же сумасшедшими, как и он сам.

Штрих к портрету Фьюри — его роскошный особняк в Моркаме, где и проходила бóльшая часть съёмок. Там золотые детали абсолютно везде, так что Цыганский король действительно чувствует себя королём и живёт практически во дворце. Возможно, это просто ещё одна прихоть великого боксёра, которую семья воспринимает вполне беззаботно. Несмотря на свой образ, созданный в медиапространстве, Тайсон достаточно ранимый человек и очень привязан к жене. Она с ним с 16 лет, готова справляться с его характером и проблемами, и он в ней души не чает. Отношениям с Пэрис тоже уделено немало времени, Фьюри прислушивается к супруге, а она отлично чувствует его настроение.

Кадр из сериала At Home With The Furys Фото: Netflix

Без юмора сериал тоже не обходится. Тайсон предлагает сыну тренироваться в школе в трусах, а Пэрис на вопрос «Почему ты вышла замуж за толстяка?» отвечает просто: «Ты богат».

В какой-то момент проблемы Фьюри действительно обостряются. Ему всё тяжелее в бытовой рутине, нужен адреналин и хочется вернуться. На этом фоне он даже гонит от себя операторов. Как позже Тайсон признавался, он был на самом деле близок к тому, чтобы отказаться от съёмок: «Я хотел избавиться от этого фильма, потому что больше не мог. Было слишком. Это была перегрузка. Я пытался заплатить, чтобы выйти, но я не смог. Мы подписались, и нам пришлось через это пройти, и в итоге я был счастлив, что мы не вышли и что я не заплатил, потому что получился хит номер один и фантастическое шоу. Фантастические инсайды. Первое — это сумасшедшая семья, и второе — голова ментально сумасшедшей личности».

Концовка сериала подводит нас к тому, что ментальные проблемы Фьюри становятся менее заметными, когда он в ринге. Тайсон возвращается, заявляет о трилогии с Дереком Чисорой и успешно её проводит. Тут Цыганский король уже успокаивается, он снова в своей среде.

Как говорит сам Тайсон, это сериал про ментально сумасшедшую личность и его семью. Это не голливудская жвачка, где показана беззаботная жизнь звёздных семей и надуманные проблемы. Сложности у Фьюри достаточно серьёзные, он их не замалчивает, а, напротив, с готовностью говорит о своих «тараканах». Во многом поэтому сериал цепляет, его интересно смотреть, и даже здорово, что Netflix снимет и второй сезон.