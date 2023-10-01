Гассиев уступил шведскому здоровяку! Мурат так и не придумал, как защищаться

30 сентября в Турции прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок между россияном Муратом Гассиевым и представителем Швеции Отто Валлином. Оба тяжеловеса до этого лишь по одному разу проигрывали в профессиональной карьере.

Для Гассиева бой с Валлином был, по сути, возвращением на большую арену. В 2018 году российский боксёр в поединке с Александром Усиком потерпел первое и единственное поражение в карьере, не сумев стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. После этого Мурат поднялся в тяжёлую весовую категорию, однако до сегодняшнего дня сталкивался там с, откровенно говоря, проходной оппозицией. Из четырёх боёв в этом дивизионе лишь один затянулся до четвёртого раунда, всех остальных россиянин укладывал куда раньше. На этом фоне крепкий швед Отто Валлин должен был стать крайне серьёзной проверкой для Гассиева, а в случае победы ещё и хорошим трамплином к вершине.

Валлин, в свою очередь, подошёл к этому бою на серии из пяти побед, причём четыре из них были решениями. То есть швед был приучен к затяжным поединкам и готов биться всю дистанцию с любым соперником. Несмотря на достаточно солидный бэкграунд, больше всего Отто известен по своему бою с Тайсоном Фьюри. Тогда Валлин поставил грозного британца в очень сложное положение, но проиграл судейским решением. Тем не менее Цыганский король запомнил ту встречу, ведь ему потом наложили 47 швов из-за глубокого рассечения. Так что однозначно можно было утверждать, что шведский боксёр для Гассиева не станет лёгкой прогулкой. А дополнительной мотивацией для бойцов должен был стать пояс WBA Inter-Continental и статус одного из претендентов на титул чемпиона мира по линии IBF.

Гассиев с первых минут поединка начал работать первым номером, поджимал соперника и постепенно пытался нащупать свою дистанцию. Для Валлина это была нормальная ситуация, он привык работать на контратаках. Так и в этом бою Отто спокойно защищался, постреливал джебами и вообще не форсировал события. Со второго раунда Мурат начал больше подключать финты и стал охотиться за корпусом оппонента, иногда выдавая очень неплохие серии. В свою очередь, джеб Валлина работал практически безостановочно и выполнял свою главную функцию — отгонял Гассиева. Тем не менее россиянин наращивал темп и всё чаще заряжался на тяжёлые удары.

В целом Мурат придерживался правильной тактики. Зная стиль Валлина, он не давал ему реальной возможности для контратак и старался работать точечно. Периодически это приносило свои плоды, удары Гассиева начали достигать цели. Чаще всего это были попадания по корпусу, но и швед постепенно переходил от тычков к более акцентированным ударам. Шестой раунд стал самым проблемным для российского боксёра. Он пропустил короткий удар справа навстречу и закачался. Валлин тут же попытался добить соперника и выдал несколько мощных атак, но Мурат выстоял до гонга. После этого Гассиев вновь вспомнил о том, что бездумно атаковать оппонента нельзя, и вернулся к осторожной и выверенной работе. К поздним раундам картина боя не менялась.

Россиянин поддавливал и периодически проводил хорошие атаки, а Валлин отлично перекрывался и ждал ошибок, практически не провоцируя атаки. Важно, что швед продолжал работать очень дисциплинированно и не давал Мурату доводить точные и сильные удары. Более того, после экватора Валлин смотрелся лучше россиянина, которому не хватало разнообразия. К двум заключительным раундам боксёры подошли практически вровень. Гассиев пошёл практически ва-банк, рискнул и начал заходить в размены. Мурат начал жёстко попадать, швед слегка от этого смутился, но пытался отвечать. Тем не менее финал поединка остался именно за россиянином.

Бойцы показали вязкий поединок, в котором оба стремились перекрыть сильные стороны друг друга. В итоге мнения судей разделились, но победу одержал в итоге Отто Валлин. Не сказать, что это сенсационный результат. Швед держался очень дисциплинированно и, по сути, навязал свою манеру боя. Ну а Гассиеву всё же стоит подумать о том, чтобы спуститься обратно в первый тяжёлый вес. Здесь Мурат на фоне действительно сильной оппозиции не смог продемонстрировать лучшие качества.