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Мурат Гассиев — Отто Валлин: где смотреть трансляцию, во сколько начало, онлайн-трансляция, полный кард, когда и где бой

Мурат Гассиев — Отто Валлин: россиянин сделает то, что не смог Тайсон Фьюри? LIVE
Сергей Сорокин
Мурат Гассиев — Отто Валлин
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Железный осетин готов нанести неуступчивому шведу первое досрочное поражение в карьере.

30 сентября в Турции состоится большой боксёрский вечер. В главном событии вечера выступит Мурат Гассиев. Российский боксёр имеет профессиональный рекорд 30-1. Он выдал серию из четырёх побед – последовательно разбил Нури Сефери, Михаэля Валлиша, Карлоуса Уэлча и Майка Балогуна. Новым соперником станет шведский боксёр Отто Валлин. Он имеет профессиональный рекорд 25-1 (14 KO). Единственное поражение Валлин потерпел от Тайсона Фьюри. Но даже Цыганский король не смог отправить шведа в нокаут.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Мурат Гассиев - Отто Валлин
30 сентября 2023, суббота. 23:00 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Валлин Отто

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Разбираемся в особенностях последних поединков россиянина:
Гассиев колотил всех слишком быстро. Гонки на «мешках» выйдут Мурату боком?
Гассиев колотил всех слишком быстро. Гонки на «мешках» выйдут Мурату боком?

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Где смотреть бой Мурат Гассиев – Отто Валлин Когда состоится боксёрский вечер с главным боем Гассиев – Валлин Полный кард боксёрского вечера
Live Сергей Сорокин

⚖️ Гассиев оказался легче Валлина

Накануне турнира состоялась официальная процедура взвешивания. Вес Гассиева составил 98 кг, а Валлина – 107,75 кг. Победитель этого боя займёт вторую строчку рейтинга IBF.

19:16 Сергей Сорокин

⚡️ Егор Мехонцев дал прогноз на бой Мурата Гассиева и Отто Валлина

Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев поделился мнением о предстоящем бое Мурата Гассиева и Отто Валлина, который состоится 30 сентября в Анталье (Турция).

«Валлин – опытный боксёр. Но Гассиев готовится. Ему нужно побеждать, нужны такие соперники. Это именно тот оппонент. 32 года – это опыт, зрелый боксёр. В тяжёлом весе они как раз в этом возрасте раскрываются. Я думаю, что поединок будет непростой. Но хочется надеяться, что Мурат справится, приложит все усилия.

Соперник в режиме. Боксёр в обойме. Это не такое большое имя. Но когда выходят в ринг, дерутся не имена, а люди. Он, видимо, способен противостоять даже таким хорошим боксёрам, как Фьюри. Ждать можно всякого. Но думаю, что Гассиев справится. У него тоже большой опыт. Поражение от Усика многому его научило. Он понял, что бокс – это не только удары. Это было бы слишком просто, нужно думать головой – очень быстро и очень правильно», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

19:02 Сергей Сорокин

💪 Валлин: Усик показал, что Гассиева можно побеждать

Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о предстоящем бое с экс-чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянином Муратом Гассиевым.

«Гассиев выступает раз в год, и его бои длились не дольше двух раундов. На самом деле, он не встречался с кем-то серьёзным в супертяжёлом весе.

Усик показал, что Гассиева, очевидно, можно побеждать. Он продемонстрировал крайне эффективный путь к победе над ним. Я же считаю, что его можно победить и по-другому», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

19:02 Сергей Сорокин

Где смотреть бой Мурат Гассиев – Отто Валлин

Прямую трансляцию боя Мурат Гассиев – Отто Валлин можно посмотреть на «Первом канале». Кроме того, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этого события, в которой отразит все самые интересные события вечера.

19:02 Сергей Сорокин

🥊 Тренер Гассиева рассказал о ходе подготовки к бою с Валлином

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, рассказал о подготовке российского боксёра к поединку против шведского тяжеловеса Отто Валлина.

«Нам будет противостоять очень приличный соперник. По сравнению с предыдущими оппонентами Отто Валлин заметно выше уровнем. Мы очень серьёзно готовимся к этому поединку и заранее приехали в Турцию на финальный этап подготовки. У нас сейчас подобраны сильные спарринг-партнёры, за что хотелось бы поблагодарить промоутеров и Федерацию бокса России. Для Мурата созданы абсолютно все условия для подготовки. Мы осознаём, с кем боксируем, но и знаем тоже свою силу», — сказал Сланов.

19:01 Сергей Сорокин

Когда состоится боксёрский вечер с главным боем Гассиев – Валлин

Боксёрский вечер с главным боем Гассиев – Валлин состоится 30 сентября в Турции. Поединок россиянина и шведа ориентировочно стартует в 23:15 по московскому времени.

19:01 Сергей Сорокин

📣 Отто Валлин прокомментировал предстоящий бой с Муратом Гассиевым

Шведский боец супертяжёлого веса Отто Валлин (25-1, 14 KO) высказался о предстоящем поединке с российским экс-чемпионом Муратом Гассиевым (30-1, 23 KO), который состоится 30 сентября в Турции.

«Главное – это победа. Я должен сделать ради этого всё возможное. Это супертяжёлый вес, здесь может произойти всё что угодно. Я могу хорошо попасть и нокаутировать его, бой может дойти и до судейского решения.

Важно действовать умно, постоянно оставаться настороже. Всем известно, что он нокаутёр, который идёт вперёд. Я обученный левша, хорошо двигаюсь, и у меня достаточно быстрые руки для тяжеловеса. Мне нужно воспользоваться всем этим, чтобы обезвредить его», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.

19:00 Сергей Сорокин

Полный кард боксёрского вечера

  • Мурат Гассиев – Отто Валлин;
  • Фатих Келеш – Хусейн Байсангуров;
  • Луис Мигель Байона – Бахромджон Фозилов.
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