Вышел с матрасом и вырубил за 9 секунд. Победой Думбе восхитился даже Мбаппе

В Париже состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 3. В главном событии вечера в клетке, на радость местной публике, сошлись два непобеждённых француза – Седрик Думбе и Жордан Зебо.

Несмотря на то что Думбе имел перед поединком скромный рекорд 4-0, за плечами у Седрика — колоссальная карьера в профессиональном кикбоксинге. Думбе провёл там 83 боя и одержал 75 побед. При этом француз был двукратным чемпионом самой престижной организации в мире кикбоксинга – Glory.

Интересно, что с рекордом 2-0 в профессиональных ММА Думбе подписал контракт с UFC – уникальный случай для Даны Уайта и его организации, но бойца с таким бэкграундом в кикбоксинге хотели видеть в своих лигах попросту все. Дебют должен был состояться 3 сентября 2022 года на UFC Fight Night 209, но из-за проблем с санкционированием этого поединка со стороны французской федерации ММА, а также из-за проблем со здоровьем у Седрика, дебют так и не состоялся, и Думбе был отстранён от контракта.

Седрик вернулся в местные французские промоушены, добился ещё двух побед и подписал двухлетний контракт с PFL. Лига высоко оценила своего новичка и дала ему место в главном событии вечера на турнире PFL Europe 3, а в соперники Думбе получил соотечественника Жордана Зебо.

Зебо также перед поединком имел рекорд 4-0 в профессионалах и считался непростым соперником для дебюта Думбе. Жордан младше соотечественника на восемь лет, при этом имел внушительную физическую мощь. А тренировался Зебо в одном зале с Сирилем Ганом, так что уровень подготовки у француза был приличным.

Думбе это не смущало, во время выхода на поединок Седрик и его команда вынесли с собой матрас, на котором было написано: «Спокойной ночи, Жордан». Казалось, что Думбе слишком самоуверен, ведь ему предстоял дебют в новой лиге, да ещё и в главном событии и против небитого соперника, и выходить на такой бой с матрасом и отсылкой к тому, что он собирается отправить оппонента спать – как минимум легкомысленно.

Но Думбе доказал свой высокий уровень в клетке. Едва бойцы успели пожать руки и начать бой, как он уже и закончился. Зебо решил выбросить хай-кик, но Думбе поймал ногу оппонента, а затем мощно пробил левым боковым. Жордан моментально рухнул, Седрик успел зацепить соперника справа, пока тот падал, и нанести несколько добивающих ударов на земле, пока рефери не остановил поединок.

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9 секунд понадобилось Думбе, чтобы финишировать Зебо в своём дебюте в PFL. Понаблюдать за боем Седрика пришли футболисты «ПСЖ» во главе с Киллианом Мбаппе, который давно знаком с экс-чемпионом Glory. Киллиан явно был в приятном шоке: камера показала крупным планом капитана французской сборной, и тот еле сдерживал эмоции.

Пообещал отправить спать – и отправил. Седрик Думбе заявил о себе как о потенциально крупнейшей звезде промоушена. Где-то в этот вечер загрустил один Дана Уайт.