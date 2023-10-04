Всего в карде 16 поединков, ещё один был отменён по медицинским показаниям.

ACA 164: два чемпиона промоушена в лёгком весе выявят лучшего! LIVE

4 октября в Грозном пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 164. В главном событии вечера сойдутся действующий и временный чемпионы лёгкой весовой категории Абдул-Азиз Абдулвахабов и Мухамед Коков. Также на кону будет стоять путёвка в полуфинал Гран-при ACA. В рамках соглавного события состоится поединок Абдул-Рахмана Дудаева и Клеверсона Силвы.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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