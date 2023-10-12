Из-за Конора больше не будет проверок на допинг? Как ирландец рассорил UFC и USADA

Буквально вчера бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор наконец-то вступил в пул тестирования бойцов USADA, о чём сам же и сообщил, приложив часть письма от антидопингового агентства. Казалось, что на этом всё тяжбы с возвращением Конора завершены, но нет. В USADA неожиданно объявили, что с начала 2024 года они больше не будут курировать антидопинговую программу UFC.

«С 1 января 2024 года USADA больше не будет вовлечено в антидопинговую программу UFC. Несмотря на проведённую в позитивном ключе продуктивную встречу о продлении контракта в мае, UFC сообщила USADA в понедельник, 9 октября, что дальше пойдёт другим путём. Решение UFC ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в этом спорте под руководством USADA. Отношения между USADA и UFC стали недействительными из‑за заявлений лидеров UFC, ставящих под сомнение принципиальную позицию USADA, согласно которой Макгрегору не разрешалось драться, пока он не пробудет в пуле тестируемых как минимум в течение шести месяцев», — говорится в заявлении агентства.

Сотрудничество UFC и USADA продлилось восемь лет, и за это время главный ММА-промоушен мира действительно сделал немало с точки зрения борьбы с употреблением допинга. Разумеется, были и различные тёмные пятна. Бывало и так: бойцы выходили из пула тестирования, объявляя об уходе из UFC, а после, «подлечившись», возвращались. По сути, кейс с Макгрегором из этой же серии. В правилах USADA сказано, что бойцы должны полгода находиться в пуле, чтобы получить возможность вернуться к боям. Конор достаточно давно из этого самого пула вышел, но вот полгода тестов его не устраивали. Он неоднократно говорил, что не собирается тестироваться так долго и просто вернётся, сдаст два чистых теста и выйдет в октагон. У UFC действительно есть право исключения, которое позволяет бойцам не находиться полгода в пуле тестирования.

Однако в USADA настоятельно рекомендовали устроить проверку именно ирландцу: «Правила UFC чётко определяют, что, помимо двух отрицательных тестов, атлет должен в течение шести месяцев перед возращением к состязаниям быть доступным для тестирования. Это справедливый способ гарантировать, что спортсмен не использовал период отставки для получения нечестного преимущества посредством употребления запрещённых веществ, улучшающих спортивные результаты. Хотя правила позволяют UFC делать исключения и при определённых обстоятельствах освобождать атлетов от шестимесячного периода проверки, наша позиция, которую мы хотим чётко обозначить, заключается в том, что Конор должен войти в пул тестирования на полный шестимесячный период».

Макгрегор в стороне от такого не остался: «USADA отправляется в мусорное ведро. Проблема вот в чём. Я ни разу не обманывал, не сдал ни одного положительного теста. Никогда. У меня более 70 чистых тестов в рамках программы, но они постоянно отвечают мне так, будто я вру. Это нелепо. Вы в мусорке. Более 70 чистых тестов, ни одного нарушения. Эта помойная организация не сделает меня козлом отпущения. Вы не главная часть этого уравнения, USADA».

На фоне разгорающегося конфликта глава UFC Дана Уайт тоже позволил себе не очень корректное высказывание: «Да, он не в пуле, но какая разница? Он легко может вернуться для боя с кем угодно в этом сезоне. Какая разница, что мы слышим от USADA, если речь идёт про Конора, ведь от этого парня можно ожидать вообще чего угодно. На данный момент сидеть и раскрывать теорию по этой теме я не вижу смысла».

Судя по всему, в итоге в UFC решили принять условия USADA, уговорили сделать это и Макгрегора, но при этом решили прекратить отношения с агентством.

Если в промоушене с начала 2024 года не начнут сотрудничество с другой антидопинговой организацией, то это грозит проблемами. В первую очередь репутационными. В UFC, по словам Уайта, платили USADA $ 7–8 млн в год, чтобы они тестировали бойцов, и это было неплохой инвестицией. Теперь есть риск, что даже на абсолютно чистых бойцов будут смотреть косо. А всё началось с особого отношения к Макгрегору. Безусловно, Конор — звезда, а UFC действительно может проигнорировать указания USADA, но это было бы некрасиво и несправедливо по отношению к другим бойцам, мог получиться прецедент. Поэтому в лиге просто прекращают работу с USADA. Пока есть обнадёживающие инсайды о том, что с 1 января вступит в силу соглашение с другой антидопинговой программой, но пока мы видим, что один боец стал причиной раздора двух больших компаний.