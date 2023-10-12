Друга Макгрегора уничтожат на ринге? Где смотреть бой Логан Пол — Диллон Дэнис

Дата и время турнира с боем Логан Пол — Диллон Дэнис

Вечером 14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдёт боксёрский вечер, в рамках которого на ринг выйдут несколько известных блогеров. В рамках соглавного события сойдутся Логан Пол и бывший боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный тем, что является близким другом Конора Макгрегора. В главном бою вечера брат Тайсона Фьюри Томми сразится с блогером KSI. Ориентировочное время начала турнира — 21:00, главные бои начнутся после полуночи.

Прямая трансляция поединка Пол — Дэнис

В прямом эфире турнир будет транслироваться платформой DAZN. На территории России эти поединки транслироваться не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, где отразит все интересные подробности боксёрского вечера.

Полный кард боксёрского турнира в Манчестере

Томми Фьюри — KSI;

Логан Пол — Диллон Дэнис;

Солт Папи — Слим Альбахер;

Дин The Great — Валид Sharks Мухсейн;

Кинг Кенни — Энтони Тейлор;

Виндерсон Нуньес — Нейт Бартлинг;

Алекс Вассаби & NichLmao — Луис Алькарас Пинеда & Брэндон Дэвис (BDave).

Материалы о турнире

Прогноз на бой Логан Пол — Диллон Дэнис

Конор Макгрегор на правах друга Дэниса уже отметился прогнозом на этот поединок: «Дэннис победит Пола, это точно. Люди Логана уже дают заднюю, они опомнились. Я знаю Диллона много лет, был его наставником. Буду готовить его к бою и гарантирую, что он победит. Надеюсь, Пол не слетит. Он грозится взять с нас деньги, если мы откажемся. Но мы тоже выставим счёт, если откажется он. Недавно я тренировался с Дэнисом в Нью-Йорке, где-то месяц. Он в отличном ментальном состоянии. Он снова возвращается на вершину после спада, и я рад это видеть. Я всегда буду за него, буду его тренировать, и он справится».

Логан Пол не просто отреагировал своим прогнозом, но и предложил Макгрегору пари на $ 1 млн: «Послушай, если ты так уверен в своём мальчике, у меня есть ставка для тебя. Поставь на Диллона, но ты, придурок, нищий, и это факт. Конор, у меня есть миллион долларов, на которых написано, что я побил твоего мальчика 14 октября. Я знаю, ты облажался, но давай посмотрим, насколько ты уверен в себе. Представь, сколько кокаина ты сможешь купить, ты, грёбаный наркоман. Два болвана, ночью 14 октября я вас разорву».

Джейк Пол, родной брат Логана, уверен, что Дэниса разнесут: «Считаю, что марионетка Конора появится, потому что не сможет убежать от боя во второй раз. Логан разнесёт его. Даже Конор это знает, поэтому не ставит на Дэниса».