Чимаеву не повезло с заменой соперника. Усман может сбить с Хамзата весь хайп

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится масштабный турнир UFC 294. Правда, уже далеко не в том виде, что планировался изначально. Два главных события турнира претерпели изменения: из-за сечки Чарльза Оливейры его поединок с Исламом Махачевым был отменён, на замену бразильцу выйдет Алекс Волкановски. Также в UFC были вынуждены произвести замену и в соглавном событии вечера. Другой бразилец – Пауло Коста – перенёс операцию на локте и не сможет выйти на бой против Хамзата Чимаева, но Борзу подобрали не менее серьёзного оппонента – экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Конечно, многие любители единоборств ожидали бой Хамзата и Косты. Бойцы долго раскручивали свой поединок, активно ведут трэш-ток в социальных сетях, порой даже переходя границы. И все ждали, когда бойцы уже встретятся в клетке. Но мир единоборств непредсказуем, и бразильца сняли с поединка, хотя сам он утверждал, что готов к бою. Не будем гадать, сценарий это или же случайность, факт остаётся фактом: Чимаев подерётся в Абу-Даби не с Костой, а с Усманом.

Ещё недавно доминирующий чемпион в полусреднем весе и один из лучших бойцов P4P UFC согласился выйти на замену Косте. За несколько недель до этого Камару заявлял, что будет готов подраться с Чимаевым, если хорошо заплатят и в случае победы дадут титульный бой в среднем весе.

Видимо, после двух поражений от Леона Эдвардса Усман понял, что следующего титульного шанса в полусреднем весе придётся ждать долго, поэтому решил воспользоваться возможностью. Да, Камару никогда не дрался в среднем весе, но его физические данные вполне подойдут и для 84 кг. К примеру, Камару по антропометрическим показателям практически идентичен чемпиону в среднем весе Шону Стрикленду. И, кстати, Усман в своей карьере побеждал Шона, так что все шансы успешно подняться на категорию выше у него есть.

Ну, а для Чимаева поединок против Нигерийского кошмара станет самой серьёзной проверкой в его карьере. До этого наиболее упорное сопротивление он встретил от Гилберта Бёрнса, с которым провёл весь бой и так и не сумел финишировать. А Усман – это другой, более высокий уровень оппозиции.

Нигериец хорош в стойке, ронял и того же Бёрнса, которого не сумел досрочно победить Хамзат, и отправлял спать Хорхе Масвидаля невероятным по силе ударом. В борьбе Камару тоже очень силён, перевести его в партер будет крайне непросто: к слову, за всю карьеру нигерийца в UFC единственным переводом Усмана в партер может похвастаться Леон Эдвардс в их втором поединке. Плюс Усман обладает хорошей функциональной подготовкой, поэтому он сможет держать высокий темп на протяжении трёх раундов, а в последних двух боях Камару прошёл практически десять раундов… Ну, и самое главное преимущество Усмана — это опыт. За плечами Камару 23 поединка, в которых он одержал 20 побед, нигериец провёл пять успешных защит чемпионского пояса и готов к титульной гонке в новом для себя дивизионе.

Однако Чимаев всё равно видится фаворитом в предстоящем поединке. Хамзат на семь лет младше, и это, конечно, существенное преимущество. Плюс бой пройдёт в среднем весе, где Чимаеву не нужно будет изнурять себя сумасшедшей весогонкой, а в бою он будет иметь преимущество в габаритах. К тому же, как бы ни был хорош Усман в защите от тейкдаунов, с таким уровнем борьбы, как у Чимаева, ему ещё не приходилось сталкиваться и проявлять себя в сложных ситуациях в партере. От того, как Усман будет выглядеть в этом компоненте, будет зависеть судьба победителя в этом бою. Ну и не стоит забывать, что всё-таки Хамзат прошёл тренировочный лагерь, а Усман выходит на бой на коротком уведомлении.

Как заявил президент UFC Дана Уайт, победитель боя Чимаев – Усман получит титульный шанс в среднем весе, поэтому и Камару, и Хамзат будут предельно мотивированы. Хамзат – фаворит и на бумаге, и в коэффициентах букмекеров, но Усман – однозначно сильнейшая оппозиция в карьере Борза. Возможно, даже более серьёзная, чем слетевший Коста.