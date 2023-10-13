UFC готова рушить карьеры ветеранов ради денег? Замены Волкановски и Усмана — большой риск

До самого ожидаемого турнира года UFC 284 осталось чуть больше недели. И на протяжении последних дней фанаты смешанных единоборств с удивлением встречали фантастические анонсы от организации. Вместо тех поединков, которые были запланированы изначально, болельщики получили реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски, а также противостояние Камару Усмана и Хамзата Чимаева. Конечно, на бумаге афиши выглядят просто невероятно, поэтому первой реакцией был восторг аудитории. Но так ли всё хорошо на самом деле?

С российским чемпионом должен был драться Чарльз Оливейра. Он проводил полноценный лагерь и рассчитывал подойти к титульному поединку в оптимальном состоянии. Но буквально за 10 дней до выхода в октагон получил неприятное рассечение. И моментально принял решение сняться, что выглядит логично. Биться в таком важном поединке против максимально заряженного оппонента, когда получена серьёзная травма – чревато. Любой удар в эту область мог моментально открыть рану, а в дальнейшем продолжать борьбу было бы практически невозможно.

Вопрос в другом. Почему такой поединок должен спасать именно Волкановски. 35-летний австралиец буквально в июле перенёс операцию на руке. При лучших раскладах Алекс восстановился совсем недавно, вряд ли начинал полноценные тренировки. Конечно, в январе у него планировался поединок против Илии Топурии. Но у чемпиона полулёгкого дивизиона было бы достаточно времени на подготовку. А теперь выйдет в октагон на суперкоротком уведомлении против самого сильного бойца чужого веса.

Для Волкановски это огромный риск. Во-первых, второе поражение от Махачева ещё сильнее ударит по позициям Алекса. Во-вторых, никто не отменял защиту титула в своём дивизионе. И если её не перенесут с января, то австралийцу за 90 дней предстоит провести сразу два тяжелейших поединка. В такой ситуации можно утратить и свой пояс, после чего придётся выбивать шанс на реванш. Конечно, поединок с Исламом – это отличная возможность заработать. Но так ли сильно сам Волкановски хотел драться с россиянином прямо сейчас?

А ведь был Матеуш Гамрот, который действительно был готов выйти и проводил полноценный лагерь. Польский боец даже получил роль запасного. И продолжит играть её, но уже для новой пары. И выглядит это довольно странно. Гамрот имеет рекорд 6-2 в UFC, в последнем бою выбил очень крепкого Рафаэля Физиева. Поляк продемонстрировал, что способен бороться против топов дивизиона. И сейчас, кажется, Матеуш более готов, чем Волкановски. Но своего шанса так и не получит.

Пауло Коста должен был стать оппозицией для Хамзата. Но ему помешал стафилококк. Бразилец перенёс операцию на локте за три недели до выступления, однако не был допущен врачами. Последствия оказались ещё серьёзнее. После этого и было принято решение о том, что Коста не сможет разделить октагон с Чимаевым. Сразу после отмены боя Пауло вновь был госпитализирован, продолжит своё лечение.

На замену вызван Камару Усман. Безусловно, замена статусная. Но есть два фактора, которые выглядят тревожно. Во-первых, за два года 36-летний боец провёл всего два поединка. Во-вторых, оба завершились поражениями от Леона Эдвардса: нокаутом и решением большинства. А последний бой наглядно продемонстрировал, что борьба Усмана уже далеко не на том уровне, что ранее. Кроме того, нет никакой ясности относительно того, чем именно Камару занимался в последнее время, был ли у него полноценный тренировочный лагерь.

А ведь свои кандидатуры на замену предлагали другие бойцы. Был там, например, Икрам Алискеров. Россиянин со статистикой 14-1 просто шикарно проявил себя сначала на Dana White's Contender Series, а затем мощно дебютировал в UFC, нокаутировав Фила Хоуса в первом раунде. А единственное поражение в карьере Икрам потерпел… именно от Борза. Конечно, можно говорить о том, что Алискерову слишком рано давать такие статусные бои. Но зато в готовности к поединку с Чимаевым не возникало бы никаких сомнений.

В итоге мы получаем турнир с двумя грандиозными вывесками, который может обернуться тотальным разочарованием. Не хочется, чтобы статусные поединки прошли без борьбы, с полной доминацией более подготовленных и молодых бойцов. А главное, потенциальные поражения ветеранов могут пустить их карьеры под откос. Но, видимо, боссы UFC сделали выбор в пользу денег.