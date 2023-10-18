Анкалаев — самый скучный боец UFC из России. Скромность мешает ему двигаться к титулу

Почти в каждой весовой категории UFC у России есть свои топовые представители. В полутяжёлом дивизионе — это Магомед Анкалаев. И сейчас он во второй раз попытается организовать титульный забег. Дагестанский боец уже пять лет выступает в лучшем промоушене мира и заслужил своё место в топе.

Однако путь Анкалаева к вершине, как и положено, был непростым. По словам самого Магомеда, до 19 лет ему даже было тяжело говорить на русском языке. Однако спортом заниматься это не мешало, поэтому Анкалаев занимался и греко-римской борьбой, и боевым самбо, а потом перешёл в смешанные единоборства. Кроме того, параллельно он работал охранником в военторге. К слову, в любителях он выступал отлично и сам говорил, что всегда был в призах. В активе даже есть победа над Вадимом Немковым, а было это в финале чемпионата России по ММА.

В профессионалах Магомед тоже начал ударно, выдал восемь побед подряд и стал чемпионом WFCA, что открыло дорогу в UFC. Туда Анкалаев пришёл, конечно, с большими ожиданиями, но дебют обернулся настоящей катастрофой. Российский боец без вариантов разбирал Пола Крейга, но умудрился в самом конце допустить ошибку и отдал шею на треугольник. До финального гонга оставалась секунда, когда Анкалаев постучал. Крейг, шедший тогда на двух поражениях, вспоминал: «Помню, как я выходил на бой, думая, что моя карьера в UFC подошла к концу. И Анкалаев буквально три раунда избивал меня. Помню, как он держал меня за подбородок и сломал мне ребра, я услышал хруст, слышал голоса Джона Гудена и Дэна Харди, схватка уже почти закончилась, и я накинул треугольник, в результате чего закончил поединок самым поздним сабмишном в истории UFC».

Для Магомеда такое поражение стало тяжёлым ударом, он даже задумывался о завершении карьеры: ««Это поражение изменило мою жизнь. Мне было очень тяжело. Я после этого месяц не выходил, где есть люди. Я уезжал в Хасавюрт, где моя мама живет, и остался там. Я думал, я уже всё — не вернусь, не буду драться. В течение этого месяца я начал осознавать, понимать, что это не от меня зависит, я сделал всё, что мог, но это была воля Всевышнего. И меня это отпустило. Я решил вернуться, пришёл в зал и начал пахать, не жалея сил, себя. Я всегда оставлял всё в зале, и пришёл результат. Когда у тебя ноль поражений, всегда переживаешь за этот ноль, держишься за это. У меня сейчас это прошло, я знаю, что такое проигрыш, знаю, что такое победа. Знаю, каким проигрыш бывает горьким. Зная это, мы стараемся в зале всё отдать и сделать свою работу».

Анкалаев вернулся в зал, вернулся в октагон и мощно нокаутировал Марчина Прахнио. С этой победы начался беспроигрышный забег, который длится по сей день. Магомед, помимо прочих, уверенно расправился с Ионом Куцелабой, Никитой Крыловым, Волканом Оздемиром, Тиаго Сантосом и Энтони Смитом. А в декабре прошлого года Анкалаев получил долгожданный титульный шанс в поединке с Яном Блаховичем. Все наверняка отлично помнят и обстоятельства, которые привели к этому, и сам бой, и жаркие обсуждения после него.

Иржи Прохазка после тяжёлой травмы плеча благородно уступил пояс, превратив бой Анкалаева с Блаховичем в титульный, а он в итоге неожиданно завершился ничьей. По сей день возникают споры, заслужил ли титул российский боец и можно ли назвать результат ограблением. Сам Магомед был абсолютно в себе уверен: «Я выиграл бой, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое? Я не могу выиграть у судей. Не знаю, буду ли здесь выступать. У меня нет слов». Позже российский боец объяснил, что не имел в виду уход из UFC, он просто не хочет больше биться в Лас-Вегасе. Соперник Анкалаева Ян Блахович и вовсе устроил непонятную клоунаду: сначала назвал Магомеда победителем, немного погодя согласился с ничьей, а потом и вовсе заявил, что победил.

Магомед Анкалаев

Магомед, в свою очередь, за это время совершенно пропал с радаров и угодил даже в некий теневой бан от UFC. Во-первых, промоушену не понравились его высказывания после боя. Во-вторых, все эти годы у Анкалаева есть одна проблема, которая никуда не исчезает — пожалуй, он самый скучный российский боец в UFC и абсолютно не медийный персонаж. Странно и то, что он отлично понимает это и признаёт, но при этом не меняется: «Чтобы выиграть титул, недостаточно быть отличным бойцом. Я должен стать более медийным, UFC просит об этом, и я сделаю это».

После этой фразы Магомед и пропал из информационного пространства. Были лишь редкие вылазки в социальных сетях, как, например, предложение реванша Блаховичу. А аккаунт, заведённый для англоязычных фанатов, был благополучно удалён без объяснения причин.

Даже о новом поединке болельщики узнали от тренера Сухраба Магомедова, а уже потом Анкалаев сухо подтвердил информацию. Это по-прежнему большая проблема для россиянина, но не видно, за счёт чего это решится. Пока Магомед всё так же оставляет раскрутку боёв на своих соперниках, а сам выполняет необходимую рутину вроде дуэлей взглядов и просто выходит в октагон. Такой подход боссам UFC не нравится, даже нынешний соперник Магомеда Джонни Уокер дал совет развиваться в медийном плане: «Я думаю, ему стоит больше продвигать себя, ему нужно практиковаться и говорить на английском. Я учу английский каждый день. Если ты знаешь английский, то будешь больше говорить с медиа. Тебе нужны медиа, чтобы люди знали, кто ты. Мы любим этот спорт, но это еще и бизнес. Буду ли я раскачивать наш бой с Анкалаевым? Я делаю свою работу. Он крутой боец, но ему нужно больше показывать себя как личность. Не будь скромным, делай что-нибудь безумное, люди любят это. Это мой совет Анкалаеву. Будь плохим или хорошим парнем, но ты должен быть персонажем. Если ты ничего не делаешь, люди не будут обращать на тебя внимания».

Поединок с Уокером может проложить Анкалаеву дорогу к титульному шансу и тогда уже надо им пользоваться сполна. Не забываем, что Магомед не проигрывал с того самого поражения от Крейга и ничья с Блаховичем не делает его хуже. Сейчас российский боец обещает, что мы увидим другой уровень, так как залечил все травмы. По уровню навыков и их сбалансированности сейчас вряд ли кто-то из полутяжеловесов сможет конкурировать с Анкалаевым. Но к своему образу ему не помешает добавить немного яркости.