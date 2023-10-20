Во время пресс-конференции атмосфера между чемпионами была буквально наэлектризована.

Открытое взвешивание UFC 294: сцепятся ли Волкановски и Махачев прямо на стердауне? LIVE

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294. В его рамках пройдёт большое количество поединков российских бойцов. В основном карде наши парни будут в каждом из поединков. Сначала состоятся битвы Икрама Алискерова и Варлея Алвеса, а также Саида Нурмагомедова и Муина Гафурова. Магомед Анкалаев проверит на прочность Джонни Уокера. В соглавном поединке сойдутся Хамзат Чимаев и Камару Усман.

В главном бою вечера состоится реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски. Российский чемпион будет защищать свой чемпионский пояс в лёгком весе.

20 октября фанатов смешанных единоборств ждут сразу два ярких события. Сначала состоится специальная пресс-конференция к 30-летию организации. А затем пройдут открытое взвешивание и стердауны.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.

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