Махачев снесёт Волкановски в реванше. Все факторы говорят в пользу российского чемпиона

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Уже сегодня состоится турнир UFC 294, которого так долго ждали. Ну и вишенкой на торте, конечно же, станет реванш между действующим чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым и обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

Все перипетии грядущего поединка известны и неоднократно проговаривались. Чарльз Оливейра выбыл из титульного боя за 12 дней до турнира, но в кратчайшие сроки в UFC закрыли брешь, причём сделали это так, что на бумаге ивент стал ещё более интересным. Признайтесь, многого ли вы ждали от реванша Махачева с Оливейрой после того, как россиянин без шансов уничтожил бразильца? Куда конкурентнее выглядит реванш с Волкановски, который дал Исламу очень близкий бой и грозится доказать миру, что именно он должен править в лёгкой весовой категории.

Однако будет ли бой снова конкурентным? Понял ли Волкановски, как нужно побеждать Махачева? А сам Ислам устранил те недочёты, которые не позволили ему одержать более уверенную победу? Для начала вернёмся в прошлый год. Алекс Волкановски, очевидно, грезил двойным чемпионством ещё до того, как Махачев выиграл у Оливейры. Не просто так австралиец был в зрительном зале и внимательно следил за главным поединком. Волкановски уже неоднократно доказал, что ему сейчас нет конкурентов в своём весе, и логично было попробовать замахнуться на нечто большее.

Алекс подошёл к делу крайне серьёзно — он не просто «нацепил» на себя дополнительные килограммы, а полностью пересмотрел подход к подготовке, диету, тренировки. К первому бою с Махачевым Волкановски делал всё, чтобы сохранить мышечную массу и минимизировать потери в скорости. Плюс полноценный лагерь, в ходе которого Алекс налегал на борьбу. Всё это вместе с грамотным и продуманным геймпланом помогло австралийскому бойцу выступить лучше, чем многие от него ждали.

Сейчас у Волкановски практически нет ничего из этого. Он не готовился под Махачева, он принял бой, когда весил 82 килограмма, то есть сбрасывал 12 килограммов за 11 дней. Конечно, он утверждает, что защита от борьбы на месте и он уже показал её. Но Алекс показывал её в бою с совершенно другим Исламом. Россиянин выглядел вымотанным в Австралии, устал к пятому раунду, и ему не хватало мощи, чтобы контролировать коренастого соперника.

Теперь совершенно другая ситуация. У Махачева будет примерно 38–39 часов на восстановление, именно столько пройдёт от момента взвешивания до боя. Это на 12 часов больше, чем в Австралии в феврале. И Хабиб Нурмагомедов, и Хавьер Мендес отмечают важность этого фактора — это возможность поспать, поесть, добрать ещё два-три килограмма и быть тяжелее соперника. Более того, тренер Ислама отмечает, что теперь его подопечный не устанет к финальному раунду.

Немаловажно и то, что Махачев, как правило, подробно разбирает свои ошибки и работает над их устранением. К тому же на помощь прибыл Хабиб. Орёл не приедет на арену, но он контролировал тренировки друга и поможет подобрать лучший геймплан. А насколько он хороший тренер, нам уже приходилось убеждаться.

Ещё один важный момент — акклиматизация, отсутствие джетлага и прочие факторы, связанные со сменой часовых поясов. Махачев уже месяц находится в ОАЭ и завершал подготовку именно там. То есть он уже полностью акклиматизировался, для него это не станет проблемой. Зато может стать проблемой для Волкановски, так как этот фактор напрямую влияет на функциональную подготовку. Хабиб отмечал схожую проблему у Гэтжи: «В конце первого раунда он начал уставать, и я сказал ему: «Это джетлаг, потому что ты приехал в Абу-Даби за неделю до боя. А я здесь месяц». Нужно быть там хотя бы за пару недель до боя. Я знаю себя: когда я приезжаю на неделю, я не могу спать». А Джастин, к слову, проходил полный лагерь.

На бумаге абсолютно все факторы указывают на победу Махачева, причём, вероятнее всего, более уверенную, чем восемь месяцев назад. Разумеется, это ММА, где может случиться всё что угодно. Только этот год принёс нам немало апсетов. Однако Махачев всегда работает в октагоне аккуратно и выверенно, и он прекрасно понимает, что Волкановски будет форсировать события, чтобы не заходить в поздние раунды. Всё будет в руках Ислама, и российский боец должен защитить свой титул чемпиона.