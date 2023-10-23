Чимаев вернулся в Чечню героем. И получил новый «Гелик» от Кадырова

21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся грандиозный турнир UFC 294. Одной из главных звёзд вечера стал Хамзат Чимаев. Боец российского происхождения встречался с бывшим чемпионом организации в полусреднем весе – Камару Усманом. Борз одержал важнейшую победу решением большинства судей и теперь должен получить титульный шанс.

Поединок получился тяжелейшим. Судя по признанию самого Чимаева, уже в первом раунде он сломал руку, поэтому дальше был вынужден терпеть. Говоря откровенно, во втором и третьем раунде было хорошо видно, что Хамзата что-то тревожило. Но Борз выдержал это испытание и довёл дело до победы.

После турнира, что любопытно, Хамзат не остался в ОАЭ. А ведь именно эту страну Борз теперь представляет в UFC. Он отправился на родину – в Чечню. И там Чимаева встречали как настоящего национального героя. Об этом в социальных сетях рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров: «После завершения главного события наш чемпион отправился в родную Чеченскую Республику, где его с нетерпением ждала восторженная публика в лице соотечественников. Отмечу, что Хамзат подарил праздник многочисленной армии поклонников, которые впечатлены его талантом и невероятным упорством. Об этом свидетельствует торжественная встреча, организованная болельщиками в Международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова».

Стоит отметить, что Чимаева действительно обожают на родине. Он буквально напитывается невероятной поддержкой соотечественников. И перед последними поединками много времени проводил именно там. А ещё Хамзат активно готовит сыновей Кадырова. Перед дебютом Эли на профессиональном уровне Чимаев принимал непосредственное участие в лагере. А ещё выводил 16-летнего бойца на первый поединок в ACA. А на UFC 294 сложилась обратная ситуация. На поединок Хамзата в качестве угловых выводили сыновья Кадырова – Эли и Адам.

Кадыров всегда поддерживал Чимаева по ходу его профессиональной карьеры. Вот и теперь он упомянул невероятную трудоспособность и характер Хамзата: «Я, как и миллионы фанатов Хамзата, справедливо считаю его выдающимся бойцом современности. В отличие от тех, кто полагается на талант, Хамзат упорно трудился, оттачивая своё мастерство день за днём. Именно поэтому его успех — лишь 1% таланта и все 99% труда. То, как он относится к избранному делу, сколько сил и времени в это вкладывает, должно служить ярким примером для всех наших спортсменов, желающих в будущем взойти на пьедестал. Уверен, чеченский Борз сможет добиться ещё большего успеха. Для этого у него есть огромный потенциал».

Хамзат Чимаев Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Не оставил Кадыров спортсмена и без дорогого подарка. Глава Чеченской Республики подарил Хамзату новенький «Гелендваген». Фото с автомобилем Борз успел опубликовать в своих социальных сетях. Перед UFC 294 Чимаев рассказывал, что Кадыров уже подарил ему три «Мерседеса». Боец получил прекрасный бонус к «жирному» контракту, который он совершенно точно урвал за битву с Усманом.