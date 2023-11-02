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UFC Fight Night 231: Фахретдинов — Залески, Алмейда – Льюис, где смотреть, дата и время турнира, онлайн-трансляция

Бой российского Гладиатора и феерия бразильского Хабиба. Где смотреть UFC Fight Night 231
Сергей Сорокин
Где смотреть UFC Fight Night 231
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Турнир в Бразилии может стать для Фахретдинова трамплином к топу дивизиона.

Дата и время турнира UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. А ещё кард буквально изобилует поединками россиян. Абусупьян Магомедов возвращается после поражения от Шона Стрикленда. Его новым соперником станет Кайо Борральо, который идёт на серии из четырёх побед в UFC. Армен Петросян встретится с Родолфу Виейрой. Новоиспечённый 15-й номер рейтинга полусреднего веса Ринат Фахретдинов будет биться с Элизеу Залески дос Сантосом.

Предварительный кард начнётся в 1:00 мск, бои основного карда — в 4:00 мск.

Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 231

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 231 с главным боем Жаилтон Алмейда – Деррик Льюис можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 231

Основной кард

  • Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис;
  • Габриэль Бонфим — Николас Далби;
  • Родриго Насименто — Дон'Тэйл Мэйс;
  • Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов;
  • Родолфу Виейра — Армен Петросян;
  • Исмаэль Бонфим — Винс Пичел.

Предварительный кард

  • Элвис Бреннер — Эстебан Рибович;
  • Виктор Уго — Даниэль Маркос;
  • Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов;
  • Витор Петрино — Модестас Букаускас;
  • Анджелла Хилл — Дениз Гомес;
  • Лукас Александр — Давид Онама;
  • Эдуарда Моура — Монтсеррат Руис;
  • Кауэ Фернандес — Марк Диакези.

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Прогноз на бой Фахретдинов — Залески

О подготовке к предстоящему поединку с Залески рассказал сам Фахретдинов, который идёт на внушительной победной серии.

«Хорошо, готовимся, всё прекрасно. Тепло ли в Майами? Вы спросите лучше, когда мы в последний раз на улице были. Тренировки – сон — тренировки – сон. Можем себе позволить раз в неделю выйти куда-нибудь. А так, целыми днями сидим дома. Ну, у меня всегда такая подготовка. Всегда стараюсь с таким подходом двигаться. Разбираем соперника, не забываем про свои сильные и слабые стороны», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Также Ринат дал оценку предстоящему сопернику.

«Вы не представляете, как я рад, но весь зал не будет против меня, потому что есть ребята, которые приехали меня поддержать, и местные, которые будут за меня. Но пускай хоть весь стадион орет и весь мир будет против меня, мне без разницы. Мне очень нравится, когда все болеют против меня.

Элизеу топовый боец и выкладывается на все сто. Оцениваю этого соперника очень достойно и считаю его лучшим вне списка топ-15 в полусреднем весе. Если бы не его двухлетняя дисквалификация, он был бы явно выше», – сказал Фахретдинов.

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