Бой российского Гладиатора и феерия бразильского Хабиба. Где смотреть UFC Fight Night 231

Дата и время турнира UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. А ещё кард буквально изобилует поединками россиян. Абусупьян Магомедов возвращается после поражения от Шона Стрикленда. Его новым соперником станет Кайо Борральо, который идёт на серии из четырёх побед в UFC. Армен Петросян встретится с Родолфу Виейрой. Новоиспечённый 15-й номер рейтинга полусреднего веса Ринат Фахретдинов будет биться с Элизеу Залески дос Сантосом.

Предварительный кард начнётся в 1:00 мск, бои основного карда — в 4:00 мск.

Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 231

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 231 с главным боем Жаилтон Алмейда – Деррик Льюис можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 231

Основной кард

Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис;

Габриэль Бонфим — Николас Далби;

Родриго Насименто — Дон'Тэйл Мэйс;

Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов;

Родолфу Виейра — Армен Петросян;

Исмаэль Бонфим — Винс Пичел.

Предварительный кард

Элвис Бреннер — Эстебан Рибович;

Виктор Уго — Даниэль Маркос;

Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов;

Витор Петрино — Модестас Букаускас;

Анджелла Хилл — Дениз Гомес;

Лукас Александр — Давид Онама;

Эдуарда Моура — Монтсеррат Руис;

Кауэ Фернандес — Марк Диакези.

Материалы о турнире UFC Fight Night 231

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Прогноз на бой Фахретдинов — Залески

О подготовке к предстоящему поединку с Залески рассказал сам Фахретдинов, который идёт на внушительной победной серии.

«Хорошо, готовимся, всё прекрасно. Тепло ли в Майами? Вы спросите лучше, когда мы в последний раз на улице были. Тренировки – сон — тренировки – сон. Можем себе позволить раз в неделю выйти куда-нибудь. А так, целыми днями сидим дома. Ну, у меня всегда такая подготовка. Всегда стараюсь с таким подходом двигаться. Разбираем соперника, не забываем про свои сильные и слабые стороны», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Также Ринат дал оценку предстоящему сопернику.

«Вы не представляете, как я рад, но весь зал не будет против меня, потому что есть ребята, которые приехали меня поддержать, и местные, которые будут за меня. Но пускай хоть весь стадион орет и весь мир будет против меня, мне без разницы. Мне очень нравится, когда все болеют против меня.

Элизеу топовый боец и выкладывается на все сто. Оцениваю этого соперника очень достойно и считаю его лучшим вне списка топ-15 в полусреднем весе. Если бы не его двухлетняя дисквалификация, он был бы явно выше», – сказал Фахретдинов.