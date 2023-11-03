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АСА 165, Батиста — Дакаев, Раисов — Матмуратов, где смотреть трансляцию, во сколько начало, фаворит, онлайн-трансляция

АСА 165: развязка конфликта Раисова и Матмуратова и новый бонус за худший бой? LIVE
Яхья Гасанов
Матмуратов-Раисов
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Также в карде поединок за выход в полуфинал Гран-при в лёгком весе.

3 ноября в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 165. В главном событии вечера сойдутся бразильский ветеран лиги Хердесон Батиста и Мехди Дакаев, который идёт на серии из восьми побед. Кроме того, в бою определится полуфиналист Гран-при в лёгком весе. В рамках соглавного события состоится поединок между Юсуфом Раисовым и Александром Матмуратовым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир ACA 165 Когда начало турнира ACA 165 Полный кард турнира ACA 165
Live Яхья Гасанов

⚖️ Результаты официального взвешивания ACA 165

1/4 Гран-при в лёгком весе: Мехди Дакаев (70,65 кг) vs Хердесон Батиста (70,65 кг)

Лёгкий вес: Юсуф Раисов (71,35 кг)* vs Александр Матмуратов (70,7 кг)

Тяжёлый вес: Тони Джонсон (120,45 кг) vs Денис Смолдарев (113,9 кг)

Лёгкий вес: Беслан Исаев (70,7 кг) vs Херберт Батиста (72,45 кг)*

Тяжёлый вес: Александр Маслов (107,4 кг) vs Араш Садеги (106,1 кг)

Полусредний вес: Андрей Кошкин (77,45 кг) vs Линкольн Энрике (77,5 кг)

Средний вес: Иван Богданов (84,3 кг) vs Станислав Власенко (84,45 кг)

Полусредний вес: Черси Дудаев (77,5 кг) vs Элиас Сильверио (77,4 кг)

Полутяёлый вес: Евгений Ерохин (93,15 кг) vs Гаджимурад Антигулов (93,4 кг)

Лёгкий вес: Юсуп Умаров (70,7 кг) vs Али Машрапов (70,8 кг)

Полулёгкий вес: Никита Подковальников (66,15 кг) vs Альберд Жапуев (66,2 кг)

Легчайший вес: Ренат Ондар (61,65 кг) vs Бакытбек Дуйшобаев (61,45 кг)

Средний вес: Владимир Васильев (83,9 кг) vs Клебер Соуза (84,1 кг)

Наилегчайший вес: Оятулло Муминов (57,2 кг) vs Сергей Ширкунов (57,1 кг)

Наилегчайший вес: Руслан Томских (57,2 кг) vs Александро Прайя (58,1 кг)*

Легчайший вес: Никита Приходько (61,65 кг) vs Тагайбек Сайфидин (61,7 кг)

* Бойцы не смогли сделать вес и будут наказаны согласно регламента лиги.

10:38 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир ACA 165

Трансляция всего турнира ACA 165 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

10:37 Яхья Гасанов

😎Что было на предыдущем турнире АСА

Абдул-Азиз Абдулвахабов вернулся в клетку спустя два года и уверенно объединил пояса в лёгком весе, нокаутировав Мухамеда Кокова. Ещё четыре боя турнира завершились досрочно. Отметились Виктор Азатян, Ахмадхан Эльмурзаев, Мансур Хатуев и Абдул-Рахман Дудаев.

10:36 Яхья Гасанов

Когда начало турнира ACA 165

Турнир ACA 165 состоится 3 ноября в Санкт-Петербурге. Его старт запланирован на 16:45 по московскому времени.

10:35 Яхья Гасанов

👀В карде есть три непобеждённых бойца

Араш Садеги, Сергей Ширкунов и Тагайбек Сайфидин пока не проигрывали в профессионалах. Их общий рекорд — 8-0, а для Ширкунова бой с Муминов станет лишь вторым в карьере.

10:34 Яхья Гасанов

Полный кард турнира ACA 165

Главный кард:

Мехди Дакаев — Хердесон Батиста

Юсуф Раисов — Александр Матмуратов

Тони Джонсон — Денис Смолдарев

Херберт Батиста — Беслан Исаев

Александр Маслов — Араш Садеги

Предварительный кард:

Линкольн Энрике — Андрей Кошкин

Станислав Власенко — Иван Богданов

Элиас Сильверио — Черси Дудаев

Евгений Ерохин — Гаджимурад Антигулов

Юсуп Умаров — Али Машрапов

Никита Подковальников — Альберд Жапуев

Ренат Ондар — Бакытбек Дуйшобаев

Клебер Соуза — Владимир Васильев

Сергей Ширкунов — Оятулло Муминов

Руслан Томских — Александро Прайя

Никита Приходько — Тагайбек Сайфидин

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