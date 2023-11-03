Также в карде поединок за выход в полуфинал Гран-при в лёгком весе.

АСА 165: развязка конфликта Раисова и Матмуратова и новый бонус за худший бой? LIVE

3 ноября в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 165. В главном событии вечера сойдутся бразильский ветеран лиги Хердесон Батиста и Мехди Дакаев, который идёт на серии из восьми побед. Кроме того, в бою определится полуфиналист Гран-при в лёгком весе. В рамках соглавного события состоится поединок между Юсуфом Раисовым и Александром Матмуратовым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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