АСА 165: развязка конфликта Раисова и Матмуратова и новый бонус за худший бой? LIVE

3 ноября в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 165. В главном событии вечера сойдутся бразильский ветеран лиги Хердесон Батиста и Мехди Дакаев, который идёт на серии из восьми побед. Кроме того, в бою определится полуфиналист Гран-при в лёгком весе. В рамках соглавного события состоится поединок между Юсуфом Раисовым и Александром Матмуратовым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Результаты официального взвешивания ACA 165
1/4 Гран-при в лёгком весе: Мехди Дакаев (70,65 кг) vs Хердесон Батиста (70,65 кг)
Лёгкий вес: Юсуф Раисов (71,35 кг)* vs Александр Матмуратов (70,7 кг)
Тяжёлый вес: Тони Джонсон (120,45 кг) vs Денис Смолдарев (113,9 кг)
Лёгкий вес: Беслан Исаев (70,7 кг) vs Херберт Батиста (72,45 кг)*
Тяжёлый вес: Александр Маслов (107,4 кг) vs Араш Садеги (106,1 кг)
Полусредний вес: Андрей Кошкин (77,45 кг) vs Линкольн Энрике (77,5 кг)
Средний вес: Иван Богданов (84,3 кг) vs Станислав Власенко (84,45 кг)
Полусредний вес: Черси Дудаев (77,5 кг) vs Элиас Сильверио (77,4 кг)
Полутяёлый вес: Евгений Ерохин (93,15 кг) vs Гаджимурад Антигулов (93,4 кг)
Лёгкий вес: Юсуп Умаров (70,7 кг) vs Али Машрапов (70,8 кг)
Полулёгкий вес: Никита Подковальников (66,15 кг) vs Альберд Жапуев (66,2 кг)
Легчайший вес: Ренат Ондар (61,65 кг) vs Бакытбек Дуйшобаев (61,45 кг)
Средний вес: Владимир Васильев (83,9 кг) vs Клебер Соуза (84,1 кг)
Наилегчайший вес: Оятулло Муминов (57,2 кг) vs Сергей Ширкунов (57,1 кг)
Наилегчайший вес: Руслан Томских (57,2 кг) vs Александро Прайя (58,1 кг)*
Легчайший вес: Никита Приходько (61,65 кг) vs Тагайбек Сайфидин (61,7 кг)
* Бойцы не смогли сделать вес и будут наказаны согласно регламента лиги.
Где смотреть турнир ACA 165
Трансляция всего турнира ACA 165 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
😎Что было на предыдущем турнире АСА
Абдул-Азиз Абдулвахабов вернулся в клетку спустя два года и уверенно объединил пояса в лёгком весе, нокаутировав Мухамеда Кокова. Ещё четыре боя турнира завершились досрочно. Отметились Виктор Азатян, Ахмадхан Эльмурзаев, Мансур Хатуев и Абдул-Рахман Дудаев.
Когда начало турнира ACA 165
Турнир ACA 165 состоится 3 ноября в Санкт-Петербурге. Его старт запланирован на 16:45 по московскому времени.
👀В карде есть три непобеждённых бойца
Араш Садеги, Сергей Ширкунов и Тагайбек Сайфидин пока не проигрывали в профессионалах. Их общий рекорд — 8-0, а для Ширкунова бой с Муминов станет лишь вторым в карьере.
Полный кард турнира ACA 165
Главный кард:
Мехди Дакаев — Хердесон Батиста
Юсуф Раисов — Александр Матмуратов
Тони Джонсон — Денис Смолдарев
Херберт Батиста — Беслан Исаев
Александр Маслов — Араш Садеги
Предварительный кард:
Линкольн Энрике — Андрей Кошкин
Станислав Власенко — Иван Богданов
Элиас Сильверио — Черси Дудаев
Евгений Ерохин — Гаджимурад Антигулов
Юсуп Умаров — Али Машрапов
Никита Подковальников — Альберд Жапуев
Ренат Ондар — Бакытбек Дуйшобаев
Клебер Соуза — Владимир Васильев
Сергей Ширкунов — Оятулло Муминов
Руслан Томских — Александро Прайя
Никита Приходько — Тагайбек Сайфидин