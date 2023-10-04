Хасиев снова насмешит Дану Уайта? Теперь в ACA будет бонус за худший бой

В Грозном сегодня, 4 октября, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 164. Главным событием вечера стал поединок Абдул-Азиза Абдулвахабова и Мухамеда Кокова, каждый из которых стремился объединить пояса чемпионов в лёгком весе.

Однако на фоне достаточно вялотекущего турнира в главные герои выбился эпатажный президент ACA Майрбек Хасиев. Судя по всему, ему не очень понравился тот факт, что в первых 12 боях турнира было зафиксировано всего три досрочные победы. В итоге Хасиев вышел в клетку и взял слово. Теперь, согласно словам главы лиги, в ACA пойдут передовым путём и введут бонус… за худший бой вечера: «Друзья, если вы помните, команда ACA не даст соврать, года два-три назад я предлагал, чтобы мы создали номинацию «худший бой вечера». Вот этот бой непосредственно натолкнул нас на мысль, что мы этот бонус обязательно введём. И этот бонус будет в шуточной форме, пусть не обижаются на нас. Так биться в ACA нельзя. Если бьётесь, то биться нужно конкретно. Так что, ребята, имейте в виду, тот, кто будет сражаться слабо, тот получит какую-нибудь надувную игрушку».

На сегодняшнем турнире бонус уже решили не вручать, а вот в дальнейшем стоит ожидать таких новаторских решений. Майрбеку, впрочем, не привыкать удивлять весь мир своими выходами в клетку. Первый подобный инцидент случился летом прошлого года во время боя Али Багова и Рашида Магомедова, которые вообще не выражали желания биться даже после замечаний от рефери. Хасиев поднялся в клетку во время пятого раунда и выгнал бойцов оттуда: «Всё! Прекращаем! Боя нету! Лига АСА — это не детский сад. Это серьёзная лига. Кто бы что ни болтал — это вторая лига мира. Теперь мы вам показываем, какая мы лига! Всё! дисквалификация! У меня нервов уже не хватает. Это что такое? Вы чё здесь, блин, нас за пацанов всех держите? Так, все свободны».

Фраза про пацанов ушла в народ и по сей день регулярно вспоминается, когда бой протекает скучно. А ещё поступок Хасиева очень понравился президенту UFC Дане Уайту: «В высшей степени, невероятно непрофессионально, но в то же время охренительно круто. Действительно ли это был скучный бой? Что же, это даёт мне несколько чёртовых идей для следующего шоу DWCS. Поверьте мне, были дни, когда я хотел бросить в октагон стул. Но да, вам нужно просто сесть и принять это — или встать, пройти за кулисы и сесть в свою комнату. Хотя иногда стоило сделать, как этот парень».

Теперь Хасиев даёт ещё одну отличную идею для Даны Уайта и глав всех остальных промоушенов. Ведь они тоже наверняка часто хотят «наградить» бойцов за унылые поединки.