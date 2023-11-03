С ринга — в реанимацию. Легендарный Гатти одним ударом перечеркнул карьеру Гамаче

«Чемпионат» запускает большой спецпроект, в рамках которого читатели смогут выбрать лучший, по их мнению, нокаут в истории бокса.

Имя Артуро Гатти по-настоящему гремело на стыке двух веков. Канадский бразилец наработал на репутацию страшного нокаутёра и успел побывать чемпионом мира в первом полулёгком весе. В феврале 2000 года ему предстоял поединок с бывшим чемпионом мира в двух весах Джои Гамаче. К этому бою Артуро подошёл после жестокой победы нокаутом над Рейесом Муньосом, а до того было три поражения подряд.

Гамаче, в свою очередь, шёл на серии из десяти побед. Впрочем, нужно отметить, что Джои сделал себе имя на две весовые категории ниже. Вдобавок к этому, взвешивание в преддверии поединка с Гатти получилось скандальным. Сообщалось, что Атлетическая комиссия и Артуро смошенничали. Боксёру позволили сойти с весов, когда стрелка ещё колебалась, но никакие возмущения не помогли. Мало того, что Гатти, судя по всему, не сделал вес, так он ещё и довольно много набирал до самого боя, что позволяло превосходить подавляющее большинство соперников в габаритах и мощи. Похожая история была и перед боем с Муньосом.

Гатти ожидаемо с самого начала забрал контроль и вёл поединок в своём стиле. Постреливал джебы передней рукой, искал удобную дистанцию и как только это сделал, то начал выцеливать уже тяжёлые, размашистые удары. В середине первого раунда Гамаче впервые оказался на канвасе, и было видно, насколько американцу поплохело. Он поднялся, но чересчур побаивался пропустить ещё один тяжёлый панч и ушёл почти в глухую защиту. Артуро не смутился и вкладывал все силы в удары, чтобы пробить блок, и ближе к концу трёхминутки ещё раз уложил соперника эффектной и умной комбинацией с переводом с корпуса на голову. Гамаче выдержал и это, поднялся и дожил до гонга. Правда, после окончания раунда Джои пропустил удар, выпущенный по инерции, и едва снова не упал.

Во втором раунде Гатти завершил то, что начал чуть ранее. Гамаче совершенно не восстановился, его шатало от любого удара Артуро. В итоге это завершилось жесточайшим и глубоким нокаутом после очередного левого крюка. Гамаче свалился и очень долго не поднимался на ноги.

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После боя Джои провёл два дня в реанимации и с тех пор больше не выходил в ринг из-за полученных травм. Более того, головные боли и различные неврологические явления годами преследовали американца после этого нокаута. Спустя десять лет после боя Гамаче выиграл суд, который признал вину спортивной комиссии штата Нью-Йорк в преступной халатности. Однако здоровья у Джои от этого не прибавилось.

Джои Гамаче Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Гатти же, оформив очередной страшный нокаут в карьере, одержал ещё две победы, после чего проиграл Оскару де ла Хойе техническим нокаутом. Его манипуляции с весами в будущем повлияли на то, что некоторые атлетические комиссии стали взвешивать бойцов по два раза, а кто-то даже установил ограничения по набору массы между взвешиванием и самим боем.

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