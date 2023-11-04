Бывший чемпион упал лицом в пол. Хирнс разбил Дюрана за полтора раунда

«Чемпионат» запускает большой спецпроект, в рамках которого читатели смогут выбрать лучший, по их мнению, нокаут в истории бокса.

В начале 80-х годов панамский боксёр Роберто Дюран переживал не лучшее время. Некогда чемпион мира в двух весовых категориях стал чаще проигрывать, и его постепенно начали списывать со счетов. Однако Дюран перезагрузился и сумел устроить апсет, нокаутировав Дэви Мура, завоевав титул в первом среднем весе. Правда, пояса он быстро лишился, но зато попытался побороться с чемпионом в среднем весе Марвином Хаглером и стал первым, кого тому не удалось нокаутировать в титульном бою. Именно на этом фоне он подошёл к бою с Томасом Хирнсом.

Американский боксёр до боя с Дюраном проигрывал лишь раз в карьере и нацеливался на очередной титул. Хирнс уступил к тому моменту лишь Шугару Рэю Леонарду, но успел закрыть эту неудачу шестью победами подряд. Поединок с именитым Дюраном должен был стать билетом к боям с элитными бойцами. Впрочем, и данный поединок позволил спортсменам заработать приличные деньги. Соперник Хирнса обладал громким именем, и это был лучший вариант на то время. Том был явным фаворитом, и от него ожидали доминирующего выступления. 15 июня 1984 года бой, которого все ждали, наконец состоялся.

Сразу бросалась в глаза разница в антропометрии. Дюран сильно уступал и в росте, и в размахе рук сопернику, но, как правило, он и раньше не особо обращал внимания на такие мелочи, так что сразу начал атаковать и проверять корпус Хирнса. Том, разумеется, отвечал и за счёт длины рычагов делал это успешно. К середине первого раунда он начал давить и прижимать Дюрана к канатам и после нескольких жёстких разменов отправил Роберто в нокдаун хлёстким ударом с правой. Дюран тяжело поднялся, и Хирнс бросился его добивать. До конца раунда Том ещё раз успел отправить оппонента в нокдаун, провалив того в канаты.

Второй раунд стартовал с яростных атак Хирнса. Он выдавал очень мощную серийную работу, запуская десятки ударов по Дюрану, который чудом держался на ногах и периодически даже пытался отвечать. Однако очередной правый хук качнул панамца и отправил его в нокаут лицом в пол. Роберто поднялся лишь с помощью своей команды, а Хирнс праздновал уверенную и эффектную победу.

ВИДЕО

Это было первое в карьере Дюрана пораажение нокаутом. 32-летний боксёр после этого во второй раз решил завершить карьеру, но спустя год вернулся на ринг и выдал ещё 15 лет карьеры, даже сумев завоевать титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Всего же Дюран провёл 119 поединков в профессионалах, где одержал 103 победы.

Хирнс, в свою очередь, был признан «Бойцом года» в 1984 году, а через бой после триумфа получил наконец шанс встретиться с Марвином Хаглером, но уступил ему нокаутом в третьем раунде. В дальнейшем Том ещё не раз добирался до титульных поединков и вошёл в историю как первый боксёр, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Проголосовать за лучший нокаут вы можете в телеграм-канале «Чемп.Fights».