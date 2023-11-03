«Челюсть не лучшая». Костя Цзю мастерским ударом наказал надменного американца

«Чемпионат» запускает большой спецпроект, в рамках которого читатели смогут выбрать лучший, по их мнению, нокаут в истории бокса.

В 2001 году Костя Цзю был уже полноценной звездой мирового бокса. Он владел двумя поясами чемпиона мира в первом полусреднем весе — WBC и WBA. И тут Константину выпала уникальная возможность стать абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории. Дело в том, что тогда параллельно с Цзю выступал Заб Джуда. Молодой американский боксёр шёл без поражений в профессиональной карьере, уже завоевал пояс IBF и вообще считался чуть ли не главной восходящей звездой бокса.

Бой состоялся 3 ноября 2001 года, ровно 22 года назад. Боксёры начали подогревать интерес к своему поединку ещё на пресс-конференции. Джуда заявлял, что планирует сделать из опытного соперника швейцарский сыр, и вёл себя нагловато. Многие эксперты отдавали предпочтение американцу, который был и моложе на восемь лет, и мало в чём уступал Косте на бумаге, так как был весьма одарённым бойцом от природы.

Бой начался без какой-либо раскачки. Цзю работал первым номером и старался прижимать соперника к канатам. Однако первая по-настоящему хорошая атака удалась Джуде, он хорошо попал апперкотом, и Костя слегка закачался, но сохранил хладнокровие и связал напирающего соперника в клинче. Возможно, в этом эпизоде американцу не хватило опыта. Зато у Цзю его хватало, за счёт него он всё равно навязал сопернику свою манеру ведения боя и в конце первого раунда довёл до цели несколько неплохих атак, в том числе и по корпусу.

Второй раунд стартовал так же, как и первый, однако теперь Костя не просто прессинговал, но и взвинтил темп и начал активнее атаковать. Заб на этом фоне смотрелся растерянно и принимал урон от выпадов более опытного боксёра. К концу трёхминутки Цзю мастерски прочитал движение соперника и наказал его за открытую челюсть мощным правым кроссом, подловив оппонента на встречном движении. Джуда поднялся и успел что-то попытаться сказать, но тут же рухнул снова на канвас, после чего рефери Джей Нейди остановил бой. Это был тот самый эффект «ног как спагетти».

ВИДЕО

События после действий рефери стали не менее известными, чем сам нокаут от Цзю. Джуда устроил настоящую истерику, будучи несогласным с остановкой. Сначала он просто возмущался и кричал, потом ткнул рефери перчаткой в лицо, а спустя несколько секунд запустил в него табуреткой. Это обернулось тем, что Заб лишился миллиона из своего гонорара, а также был дисквалифицирован на год. Костя же спокойно согласился с остановкой, так как задача судьи в ринге — сохранить здоровье бойца, а потом иронично отметил, что челюсть у Джуды оказалась не лучшей.

К чести американского боксёра, он признал вину на заседании комиссии, а спустя 11 лет при встрече с Цзю принёс извинения за своё поведение и рассказал, что поражение заставило его многое переосмыслить в жизни и карьере.

Цзю же после победы над Джудой стал первым абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе за последние 30 лет. Великое достижение великого боксёра.

Проголосовать за лучший нокаут вы можете в телеграм-канале «Чемп.Fights».