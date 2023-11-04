Павлович быстрее всех бьёт, а Аспиналл — побеждает. Изучаем, как сложится чемпионский бой

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир UFC 295. В соглавном событии вечера сойдутся Сергей Павлович и Том Аспиналл. Бой за титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе приковывает к себе запредельное внимание. Изначально в карде значился поединок Джона Джонса и Стипе Миочича, но Костяной получил серьёзное повреждение. Теперь в дело вступают настоящие статистические монстры.

Основной показатель для каждого из бойцов – наименьшее среднее время боя. Аспиналл идёт первым, поскольку закрывает соперников за 2 минуты и 19 секунд. Правда, необходимо сделать сноску. Было поражение от Кёртиса Блэйдса, когда Том за 15 секунд получил жуткую травму. И именно это сильно сказалось на среднем времени. Павлович пока идёт третьим. Он побеждает соперников за 2 минуты и 23 секунды. Исходя из этой статистики, ждать второго раунда в противостоянии богатырей не стоит.

Стоит отметить универсальность Аспиналла и умение вести борьбу на канвасе. Сам Том с большим удовольствием утягивает туда соперников. А в позиции снизу он находился… Ровно одну секунду. По этому показателю англичанин является вторым в рейтинге. А единственным, кто превосходит Аспиналла, является «бразильский Хабиб» – Жаилтон Алмейда.

Сергей Павлович — Том Аспиналл

Оба бойца в топ-10 по количеству нокдаунов за 15 минут. Правда, Аспиналл расположился лишь на пятой позиции с показателем – 2.78. А вот Павлович расположился на первой строчке, причём имеет громадный гандикап над преследователями – 6.31. А ещё Том и Сергей являются лидерами мужского рейтинга по количеству наносимых ударов за минуту. И вновь перевес на стороне россиянина – 8.72 против 7.65. А теперь представьте, на двоих бойцы выкидывают всего лишь за минуту больше 16 ударов! Без атаки не проходит и четырёх секунд.

Многие склоняются к тому, что Аспиналл обязательно должен попытаться перевести россиянина в партер, чтобы не проиграть. Но если опираться исключительно на статистику, Том банально точнее. За карьеру в UFC точность его акцентированных ударов – аж 66%. А вот у Сергея этот показатель намного скромнее – 49%. Это не отменяет того факта, что в кулаках Павловича скрыта невероятная нокаутирующая мощь. Хватить может и одной атаки.

А вот направление атак, очевидно, опаснее у россиянина. Сергей практически не пытается выбрасывать лоу-кики. 93% его атак летят точно в голову соперников. Поэтому и нокдаунов, и нокаутов от рук Павловича предостаточно. Аспиналл старается распределять свои удары. В голову наносится всего 68% атак, а 15% и 18% — в корпус и ноги соответственно.

Несмотря на все советы, которые профессионалы и аналитики дают Аспиналлу, нет ощущения, что этот поединок превратится в валяние в партере. Напротив, соперники должны выдать ожесточённую рубку, в которой удары будут вылетать от каждого с пугающей частотой. И победу заберёт именно тот, кто лучше держит пропущенные. Говоря откровенно, второй раунд в этой битве будет выглядеть большой неожиданностью.